צעד נוסף באיומי המלחמה הגרעינית של רוסיה. טייסים של חיל האוויר הבלארוסי סיימו הכשרה שעברו על ידי רוסיה לשימוש בנשק גרעיני טקטי. זאת כחלק מתוכנית רוסית להציב נשק שכזה בשטח בעלת הברית שלה בלארוס, הגובלת באוקראינה, מה שמאפשר לה לתקוף משם.

הדברים פורסמו מטעם משרד ההגנה הרוסי בסוף השבוע. הרוסים פרסמו סרטון בו טייס מטוס סוחוי 25 בלארוסי אמר, כי קורס ההכשרה ברוסיה העניק לצוותי מטוסי התקיפה של חיל האוויר הבלארוסי את "הכישורים הדרושים לשימוש בכלי הנשק".

#Belarus: Russian Aerospace Forces Training Centre in Belarus completed additional training for the Belarusian pilots and engineering staff in operation of the Su-25 ground-attack aircraft, including the use of "special weapons."



That was announced by Russian MoD on Friday. pic.twitter.com/SZiZGr18pv — Status-6 (@Archer83Able) April 14, 2023

בחודש שעבר הכריז נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שמוסקבה מתכננת להציב חלק מהנשק הגרעיני הטקטי שלה בבלארוס. באופן ברור מדובר בחלק מאיומי הגרעין של פוטין, שמטרתם להרתיע את מדינות המערב מלתמוך באוקראינה.

לרוסיה יש קשרים הדוקים והסכמים רבים עם בלארוס בתחומים הביטחוניים, כלכליים ופוליטיים. חיילים רוסים השתמשו כזכור בשטח בלארוס כדי לפלוש לאוקראינה מצפון. מהלך שנכשל ונבלם על ידי צבא אוקראינה.

מאז, הרוסים שמרו על נוכחות בבלארוס, כשהם יוצאים משם לגיחות תקיפה אוויריות וככל הנראה גם משגרים משם טילים. בחודשים האחרונים אף נטען שבכוונת הצבא הרוסי לפלוש שוב משטחה של בלארוס, כדי להקשות ולפצל את צבא אוקראינה.

"עד יולי: נשק גרעיני בבלארוס"

הצבת הנשק הגרעיני הטקטי הרוסי בבלארוס מאפשרת לרוסים לפגוע ביעדים פוטנציאליים באוקראינה וגם במדינות נאט"ו במזרח ומרכז אירופה. לבלארוס גבול משותף עם פולין, לטביה וליטא החברות בנאט"ו. מטוס קרב סוחוי 25 תוקף בתרגיל חיל האוויר של בלארוס, ארכיון | צילום: VIKTOR DRACHEV/AFP/GettyImages

פוטין שהתבטא בנושא במספר הזדמנויות, אמר כי בניית מתקני האחסון לנשק גרעיני טקטי בבלארוס תושלם עד ה-1 ביולי. במקביל לזה הרוסים סייעו לתהליך המודרניזציה במטוסי קרב בלארוסיים, בין השאר במטרה להתאים אותם לנשיאת נשק גרעיני. מוסקבה גם סיפקה לבלארוס טילים מסוג "איסקנדר" היכולים לשאת ראשי קרב גרעיניים.

פוטין הדגיש שרוסיה תשמור על השליטה בכל כלי הנשק גרעיניים שהם ישלחו לבלארוס ואם זה לא מספיק מטריד, אז נשיא של בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו המכונה "הדיקטטור האחרון באירופה", הציע להציב בשטח מדינתו גם חלק מהנשק הגרעיני האסטרטגי של רוסיה, ולא רק את הטקטי. שר ההגנה הבלארוסי, ויקטור חרנין התייחס לכך ואמר ש"זה יכול להיות הצעד הבא", אם המערב ימשיך במה שתיאר כ"דרכו העוינת".

צבא בלארוס והנשיא לוקשנקו | צילום: MAXIM GUCHEK/BELTA/AFP/GettyImages