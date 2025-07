חברת "סמארט שוטר" הישראלית, קיבלה הזמנה מחיל הנחתים האמריקאי עבור מערכות כוונת ובקרת האש SMASH 2000L שלה, דרך חברת הבת האמריקאית. כך מדווחת החברה, אחרי שבמאי השנה כבר דווח על כך שהצבא האמריקאי רכש מערכות כאלה בהיקף של כ-13 מיליון דולר, אחרי כמה רכישות קודמות.

המוצר הישראלי זוכה לביקורות חיוביות מאנשי הצבא האמריקאי, שבהתאם לזה מגדילים את הרכש של הכוונות המתקדמות מתוצרת ישראל, ומרחיבים את השימוש בהן.

מערכת בקרת האש הניידת הקלה ביותר SMASH 2000L משלבת בינה מלאכותית, ראייה ממוחשבת ואלגוריתמי מעקב מתקדמים כדי לאפשר לכוחות לזהות, לעקוב ולחסל איומים אוויריים וקרקעיים.

המערכת הזו יעילה במיוחד כנגד מערכות אוויריות בלתי מאוישות קטנות כמו רחפנים, ו"מספקת פתרון חיסול אמין ומוכח בקרב עבור חיל הנחתים הפועלים בסביבות עוינות" כפי שנמסר בהודעה. עוד ציינו שההזמנה התקבלה אחרי סדרה של ניסויים מוצלחים.

סמארט-שוטר פיתחה גרסה ייעודית, בשיתוף משרד ההגנה האמריקאי (DoD), עבור הדרישות של צבא ארצות הברית והמארינס. פרויקט הפיתוח החל עוד ב-2020 ובשנת 2023 סיימה החברה את תהליך הפיתוח, אחרי שעמדה בהצלחה ב"מבחן המוכנות הטכנולוגית". במסגרת הפיתוח מול משרד ההגנה, סמארט שוטר גם הוסיפה למערכת גם תצוגה ויכולות הגדלת התמונה (זום), במטרה להגביר את המודעות המצבית של החייל.

Make Your Shot Count



Marines with Marine Tactical Air Command Squadron 38, @3rdmaw, operate Benelli M4 Super 90 shotguns during the Battle Skills Test training at @MCASMiramarCA. The training sustains skills to ensure the Marines’ readiness. pic.twitter.com/nsaRDYW6cw — U.S. Marines (@USMC) May 13, 2020

מערכת בקרת-אש בשם SMASH, זו למעשה משפחה של כוונות שניתן להתקין באמצעות מסילה על גבי כל רובה סער. החייל מפעיל מערכת המתבייתת על המטרה באמצעות חיישנים אלקטרו-אופטיים, ועוקבת אחריה באמצעות עיבוד תמונה מבוסס בינה מלאכותית.

ההתבייתות האוטומטית על המטרה מאפשרת לחייל לכוון את הנשק ללא מאמץ, וכאשר הקנה בזווית הנכונה להבטחת פגיעה, ניתן לשחרר את ההדק. הכוונת הזו, למעשה מערכת בקרת אש קטנה, משפרת באופן דרמטי את שיעור הפגיעה, אפילו של חיילי חי"ר פחות מיומנים, גם בתנאי ראות ירודים ובנוסף מאפשרת להימנע מפגיעה בחפים מפשע.

"עם ה-SMASH 2000L, חיילי חיל הנחתים מצוידים בפתרון יעיל ומוכח בקרב כנגד האיום הגובר של רחפנים בשדה הקרב", אמרה מיכל מור, מנכ"לית סמארט שוטר. "הזמנה חדשה זו היא צעד חשוב לקראת אימוץ פוטנציאלי של מערכות בקרת האש של SMASH ברמת החוליה, ואנו נשארים מחויבים לתמוך בחיל הנחתים עם יכולות קינטיות מתקדמות ומוכחות מבצעית".

מערכת SMASH נבחרה בתחילה על ידי משרד המערכות המשותפות של ארה"ב ללוחמה נגד כלי טיס בלתי מאוישים קטנים (JCO) ועל ידי מינהל התמיכה הטכנית בלוחמה לא סדירה (IWTSD) כפתרון קינטי לפעולות נגד רחפנים ברמת חוליה.

היא כבר נוצלה על ידי כוחות המבצעים המיוחדים של ארה"ב, חיל הנחתים וכמה בנות ברית של נאט"ו. החברה לא חשפה את כמות המערכות שהוזמנו או את לוח הזמנים של האספקה.