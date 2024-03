הכותרות המרכזיות:

08:47 - נציב זכויות האדם של האו"ם: הבנייה בהתנחלויות - פשע מלחמה

דוח מיוחד נציב זכויות האדם של האו"ם: ישראל בנתה בין אוקטובר 2022 ואוקטובר 2023 24,500 יחידות בנייה חדשות בהתנחלויות - שיא חדש מאז החל המעקב בשנת 2017. הנציב וולקר טורק אומר כי הגידול בבנייה בהתנחלויות משול להעברת האוכלוסייה של ישראל עצמה - ומהווה פשע מלחמה. עוד הוא אמר כי אלימות המתנחלים, לעתים גם על ידי הצבא, הגיעה ל"רמות מזעזעות" - במיוחד לאחר 7 באוקטובר.

08:15 - צבא ארה"ב: סיכלנו מתקפה אווירית של החות'ים בים סוף

בהודעה הבוקר של צבא ארה"ב דווח כי ספינות מלחמה אמריקניות וממדינות נוספות, יחד עם מטוסי קרב, סיכלו מתקפה אווירית מסיבית של החות'ים בים סוף ובמפרץ עדן והפילו 15 כטב"מים ששוגרו לעבר ספינות במרחב.

08:07 - דיווח: צה"ל תקף רב קומות ברפיח | תיעוד

בסוכנות הידיעות הפלסטינית "שהאב" המזוהה עם חמאס מדווחים כי צה"ל תקף הלילה מהאוויר רב קומות ברפיח. לפי הפלסטינים, מדובר בתקיפה של כ-4 טילים. בדיווחים לא נכתב מי היה היעד ואין התייחסות למספר הנפגעים במקום. בתיעודים שהגיעו מהזירה, נראה אזור משמעותי מהחלק העליון של הבניין "אל מסרי" בעיר הרוס.

04:08 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב: "בניגוד לדיווחים על אזרחים שנהרגו כתוצאה מנפילות הומניטריות, זו לא הייתה תוצאה של הצנחה של צבא ארה"ב"

We are aware of reports of civilians killed as a result of humanitarian airdrops. We express sympathies to the families of those who were killed. Contrary to some reports, this was not the result of U.S. airdrops. pic.twitter.com/fhNYrY7Ikb