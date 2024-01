08:10: בעלת הברית המפתיעה של חמאס

סוכנות הביון של קוריאה הדרומית אישרה שחמאס משתמש בנשק שיוצר בקוריאה הצפונית. בנוסף, לפי דוח של הסוכנות, מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ון-און הורה לבכירים בממשל למצוא דרכים לסייע לפלסטינים.

07:15 - צה"ל הודיע על תקיפת שורת מטרות בלבנון במהלך הלילה

במהלך הלילה צה"ל תקף שורת מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון: "מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במהלך הלילה מתחם צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר מרווחין, וכן משגר רקטי ותשתית טרור במרחב הכפר עייתא א-שעב", נמסר.

עוד נמסר מצה"ל כי במהלך היממה החולפת כלי טיס מאויש מרחוק של חיל האוויר תקף משגר שממנו בוצע ירי לעבר שטח מדינת ישראל - ומסוק קרב תקף מרחב ממנו שיגרו טיל נ"ט לישראל.

05:07 - משרד החוץ הקטארי פרסם הצהרה בעקבות פגישת ראש ממשלת קטר עם בלינקן

בעקבות הפגישה של שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן עם ראש ממשלת קטאר שייח' מוחמד בן עבד א-רחמן א-תאני אתמול, פרסם משרד החוץ הקטארי הצהרה כי השניים דנו בדרכים להגיע להפסקת אש, להסיר את ההגבלות שהוטלו על הסיוע הומניטרי ובמשא ומתן לשחרור החטופים והאסירים.

03:25 - מאפיות בעזה חזרו להכין לחם - אחרי למעלה מ-50 יום שהיו סגורות; משרד הכלכלה בעזה יפקח על מחירי מוצרים בסיסיים

מתוכנית המזון העולמית של האו"ם (WFP) נמסר כי כמה מאפיות בעזה חידשו את פעולתן לאחר למעלה מ-50 יום שלא פעלו עקב מחסור בדלק ובחשמל. עוד נמסר מטעם התוכנית, כי היא מספקת מוצרים כמו קמח חיטה, מלח, סוכר ושמרים כדי שהמאפיות יוכלו לשוב להכין לחם.

Some bakeries in #Gaza are back up and running after over 50 days of closures.



WFP is providing wheat flour, salt, sugar and yeast so bakeries can start making bread again, increasing accessibility and affordability for thousands of displaced families. pic.twitter.com/pfwHgBnqJc