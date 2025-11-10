מבצע "דרור לבן": גילויים חדשים על המאמץ לאיתור הדר גולדין - שלא צלח
למרות הדיווחים על 'ידיעות זהב' ופעולות מיוחדות שנעשו לאורך השנים, בפועל לישראל לא היה מושג איפה חמאס הסתיר את סגן הדר גולדין ז"ל. כמה קרובים היו שב"כ וצה"ל במהלך המלחמה, המידור בחמאס וההערכה בישראל לאחר שהושב
החזרתו של סגן הדר גולדין ז"ל, מפקד צוות בסיירת גבעתי שנהרג בזמן הפסקת האש במבצע "צוק איתן", מאפשרת לפרסם פרטים חדשים על הפעולות של ישראל במשך 11 שנים במטרה לאתר ולהחזיר אותו, במסגרת מה שזכה לשם מבצע "דרור לבן".
מדינת ישראל השקיעה מאמצים רבים כדי לאתר את סגן גולדין בעזה. אבל למרות הדיווחים על 'ידיעות זהב' ופעולות מיוחדות שנעשו לאורך השנים, בפועל לישראל לא היה מושג איפה חמאס הסתיר אותו. למעשה, גם במהלך המלחמה לפני קצת יותר משנה, שב"כ וצה"ל חיפשו אותו במרחבים אחרים, בין השאר בבית חאנון.
במסגרת הגילויים החדשים על המבצע לאיתורו והשבתו לקבורה של סגן הדר גולדין ז"ל, ניתן לספר שרק בשנה האחרונה התקבל מידע על כך שהוא קבור במערב רפיח, בשטח שצה"ל שולט בו בתוך הקו הצהוב. כוחות צבא והנדסה החלו לבצע חפירות במטרה לאתר אותו, במקביל להמשך המאמץ המודיעיני לקבל מידע מדויק. אבל זה היה "לחפש אחרי מחט בערמת שחת", כפי שאמר גורם צבאי בכיר. גם במהלך השנה האחרונה ישראל לא הצליחה לקבל מידע מדויק על המיקום של גולדין.
במסגרת מבצע "דרור לבן" שהתנהל סמוך לכניסת צה"ל לרפיח במאי 2024, כוחות מיוחדים, הנדסה ונוספים הגיעו למתחם מנהרות של חמאס, שם העריכו שגולדין נמצא. שב"כ וצה"ל השקיעו מאמצים מודיעיניים משמעותיים במרחב הזה שבמערב רפיח והכוחות נשלחו למספר מנהרות שבתוכם בוצעו סריקות. אבל לא התקבל מידע על המנהרה הספציפית שבה חמאס הסתיר את גולדין וכך, למרות שהם היו קרובים, הוא לא אותר עד שחמאס החליט לחשוף את מקומו ולהחזירו לישראל, במסגרת משא ומתן חשאי לשחרור המחבלים הכלואים ברפיח.
גורמים בצה"ל איתם שוחחנו, הודו ביושר שהמודיעין הישראלי נכשל בכל הקשור לחללים החטופים ובהם הדר גולדין ואורון שאול. הם אמרו שיתכן ואולי היו מצליחים לאתר את גולדין אם המבצע היה ממשיך. אבל הם העריכו שהסבירות לזה הייתה נמוכה מול ההתנהלות של חמאס, שמידר את רוב הארגון מכל מידע על החללים הישראלים שנמצאים בעזה. רובם העריכו שאם חמאס לא היה מחליט מהאינטרס שלו להחזיר את גולדין, זה לא היה קורה בזמן הקרוב.