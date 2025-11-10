החזרתו של סגן הדר גולדין ז"ל, מפקד צוות בסיירת גבעתי שנהרג בזמן הפסקת האש במבצע "צוק איתן", מאפשרת לפרסם פרטים חדשים על הפעולות של ישראל במשך 11 שנים במטרה לאתר ולהחזיר אותו, במסגרת מה שזכה לשם מבצע "דרור לבן".

מדינת ישראל השקיעה מאמצים רבים כדי לאתר את סגן גולדין בעזה. אבל למרות הדיווחים על 'ידיעות זהב' ופעולות מיוחדות שנעשו לאורך השנים, בפועל לישראל לא היה מושג איפה חמאס הסתיר אותו. למעשה, גם במהלך המלחמה לפני קצת יותר משנה, שב"כ וצה"ל חיפשו אותו במרחבים אחרים, בין השאר בבית חאנון.

במסגרת הגילויים החדשים על המבצע לאיתורו והשבתו לקבורה של סגן הדר גולדין ז"ל, ניתן לספר שרק בשנה האחרונה התקבל מידע על כך שהוא קבור במערב רפיח, בשטח שצה"ל שולט בו בתוך הקו הצהוב. כוחות צבא והנדסה החלו לבצע חפירות במטרה לאתר אותו, במקביל להמשך המאמץ המודיעיני לקבל מידע מדויק. אבל זה היה "לחפש אחרי מחט בערמת שחת", כפי שאמר גורם צבאי בכיר. גם במהלך השנה האחרונה ישראל לא הצליחה לקבל מידע מדויק על המיקום של גולדין.

פעילות כוחות צה"ל במרחב רפיח | צילום: דובר צה"ל

במסגרת מבצע "דרור לבן" שהתנהל סמוך לכניסת צה"ל לרפיח במאי 2024, כוחות מיוחדים, הנדסה ונוספים הגיעו למתחם מנהרות של חמאס, שם העריכו שגולדין נמצא. שב"כ וצה"ל השקיעו מאמצים מודיעיניים משמעותיים במרחב הזה שבמערב רפיח והכוחות נשלחו למספר מנהרות שבתוכם בוצעו סריקות. אבל לא התקבל מידע על המנהרה הספציפית שבה חמאס הסתיר את גולדין וכך, למרות שהם היו קרובים, הוא לא אותר עד שחמאס החליט לחשוף את מקומו ולהחזירו לישראל, במסגרת משא ומתן חשאי לשחרור המחבלים הכלואים ברפיח.