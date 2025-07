ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (חמישי) הודעה באנגלית שבה הביע צער עמוק "על הפגיעה בשוגג בכנסיית המשפחה הקתולית הקדושה בעזה". ההודעה פורסמה זמן קצר לאחר שנתניהו קיבל שיחת טלפון מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

עוד נכתב בהודעה של רה"מ: "כל אובדן חיים של חפים מפשע הוא טרגדיה. אנו משתתפים בצער המשפחות והמאמינים. אנו אסירי תודה לאפיפיור ליאו על דברי הנחמה שלו". נתניהו ציין כי "ישראל חוקרת את האירוע ונשארת מחויבת להגן על אזרחים ועל אתרים קדושים".

הכנסייה שנפגעה בעזה

גם משרד החוץ הישראלי הוציא הודעה דומה, שבה הביע צער על הנזק שנגרם כתוצאה מהפגיעה בשוגג במבנה הקדוש, ועל מותם של חפים מפשע כתוצאה מכך. "נסיבות האירוע טרם התבררו. תוצאות התחקיר שנערך יפורסמו בשקיפות", הוסיפו במשרד החוץ. "ישראל לעולם לא תשים לה למטרה כנסיות או אתרים קדושים".

Israel expresses deep sorrow over the damage to the Holy Family Church in Gaza City and over any civilian casualty.

The IDF is examining this incident, the circumstances of which are still unclear, and the results of the investigation will be published transparently.

Israel never… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 17, 2025

דובר צה"ל פרסם הערב: "על פי בדיקה ראשונית שנערכה בעקבות דיווחים על נפגעים בכנסייה הלטינית בעיר עזה, עלה כי רסיסים מפגז שנורה במהלך פעילות מבצעית במרחב פגעו בשוגג בכנסייה. מקור האירוע מצוי בבדיקה, והאירוע מתוחקר. צה”ל מכוון את תקיפותיו לעבר מטרות צבאיות בלבד ופועל ככל שניתן לצמצום הפגיעה באזרחים ובמבני דת. צה”ל מצר על כל פגיעה שאירעה שלא במכוון".

מוקדם יותר היום דובר צה"ל עדכן: "מוכרת הטענה אודות פגיעה בכנסייה הלטינית בעיר עזה, ואודות נפגעים במקום. נסיבות האירוע בבדיקה. צה"ל פועל ככל הניתן כדי לצמצם את הנזק הנגרם לאזרחים ולמבנים אזרחיים בהם מבני דת, ומצר על כל פגיעה בהם".

ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה לתקשורת מגבעת הקפיטול, ווישנגטון | צילום: reuters

בכיר אמריקני אמר ל-N12 שהנשיא טראמפ כעס כששמע הבוקר על ההתקפה על הכנסייה בעזה. הוא שאל את צוותו מדוע ישראל עשתה זאת וביקש שיעלו את נתניהו מיד על קו הטלפון, כך אמר הבכיר האמריקני. בשיחה עם נתניהו, טראמפ ביקש הבהרות על התקרית. וכשנתניהו אמר לו שזו הייתה טעות, טראמפ דרש שיפרסם הצהרה פומבית שמדגישה זאת, כך לפי הבכיר האמריקני.

כשעה לפני פרסום הודעתו של נתניהו, דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה בתדרוך לכתבים: "הנשיא טראמפ התקשר לראש הממשלה נתניהו בעניין התקיפה על הכנסייה בעזה. נתניהו אמר לנשיא כי התקיפה הייתה טעות".

אחרי שפרסם נתניהו את ההודעה, דוברת משרד החוץ של ארה"ב ציינה כי "הודעתו היא התחלה ראויה. הם מביעים תנחומים לאזרחים שנפגעו". לוויט הוסיפה ארה"ב ביקשה שישראל תחקור את התקיפה ותבטיח שכל האזרחים, כולל אזרחים נוצרים, יהיו בטוחים.

סגן הפטריארך אמר בריאיון לתקשורת הערבית: "ניתנו הנחיות לעקורים ששהו בכנסייה הזו ומצאו בה מחסה - להתפנות ולעזוב, אך הם לא נענו לכך כי חששו להגיע למקומות שאין בהם מים, מזון או תרופות. ההתרעה האחרונה לפינוי ניתנה לפני יומיים. הם לא נכנעו לאיומים האלה והיום הופתענו מכך שהכנסייה הותקפה. בין הפצועים, אך לא במצב קשה, גם כומר הכנסייה שנמצא שם כבר תקופה ארוכה".

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט | צילום: reuters

כנסיית המשפחה הקתולית הקדושה שהותקפה היום במזרח העיר עזה היא אותה הכנסייה שהאפיפיור פרנציסקוס היה מתקשר אליה מדי יום בימיו האחרונים. הקרדינל פיירבטיסטה פיצבאללה, הפטריארך הלטיני של ירושלים: "הטענה היא שזה היה טעות, אבל אנחנו לא בטוחים בזה. הם פגעו בכנסייה ישירות". לפי הדיווחים הפלסטיניים, שלושה נהרגו ועשרה נוספים נפצעו. באיטליה דווח שגם הכומר נפצע קל ברגלו.