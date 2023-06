מתקפת הנגד של צבא אוקראינה מול צבא רוסיה. על פי הערכות המתקפה החלה לפני כשבוע, אבל תחילה דאגו האוקראינים לשמור על איפול מוחלט ואף ניתנה הוראה לאזרחים לא להעלות סרטונים של ציוד צבאי. האזרחים הקפידו על כך והשבוע שהיה התאפיין בערפל קרב חריג, אפילו לאוקראינה.

ביומיים האחרונים כבר החלו להתפרסם סרטונים רבים חלק באופן רשמי וחלק דרך ערוצים לא רשמיים המשמשים את צבא אוקראינה. אחד הבולטים שבהם של הפעלת טנקים מערביים, "לאופרד 2" גרמניים ונגמ"שים מסוג "בראדלי" אמריקאים באוקראינה. זמן לא רב אחר כך התפרסם גם תיעוד ראשון של פגיעה בכלים מסוג זה, על ידי הצבא הרוסי.

Video of a Russian Lancet loitering munition strike on a Leopard 2 tank.

הרוסים הפיצו מצדם פגיעה בכוח אוקראיני שצויד בטנקים ונגמ"שים מערביים. אולם מהתיעוד עולה שנפגע רק טנק אחד ועוד ארבעה נגמ"שים. ככל הנראה, טנק נוסף נפגע מ"חימוש משוטט" רוסי, אולם לא באופן שהשמיד אותו והטנק ננטש לאחר מכן על ידי הצוות, עד שיחולץ.

ביחס למספר הכלים שהאוקראינים קיבלו לא מדובר במספרים גדולים, בטח ביחס לכלל כמות הטנקים והנגמ"שים ששלחו לקרב. אוקראינה לקחה מראש את האפשרות שהאמל"ח המערבי שקיבלה ייפגע אך תנסה לצמצם זאת ככל האפשר.

אין ספק שהשימוש בהם מהווה חותמת סופית לכך שאוקראינה פתחה ב"מתקפת נגד" מול הצבא הרוסי. אולם, בשלב זה קשה לדעת מה באמת קורה בשדה הקרב וכיצד מתקדמת המתקפה האוקראינית. בשלב זה נראה שבניגוד למתקפת הנגד הקודמת שהייתה מאוד מהירה, הפעם האוקראינים עובדים לאט ומתקדמים צעד-צעד.

טנק לאופרד 2 ומשוריין פומה באימון הצבא הגרמני | צילום: Sean Gallup/Getty Images

השלב הראשון במתקפת הנגד

מהתיעוד והדיווחים ניתן ללמוד שהשלב הראשון שמתנהל כרגע הוא פריצה של קו ההגנה הראשון של הרוסים, כאשר כוחות עתודה גדולים נמצאים בעורף ומחכים לפקודת פריצה. עיקר ההתקדמות של צבא אוקראינה נעשית בלילה, כשהם מנצלים את מערכות ראיית הלילה שקיבלו מהמערב, מה שנותן להם יתרון על הצבא הרוסי.

למעלה משבוע אחרי שהחלה מתקפת הנגד, עדיין אין זיהוי של קריסת קווי ההגנה הרוסיים שמצדם משיבים מלחמה. צבא אוקראינה ממשיך ללחוץ במתקפת הנגד דרומה, לכיוון בחמוט שם שני הצדדים מנהלים קרבות בהם האוקראינים הצליחו להתקדם מרחקים קצרים.

באזור זפוריז'יה האוקראינים מתקדמים לכיוון מליטופול. במקביל הם מנסים לפגוע ולשחוק את כוחות הלוגיסטיקה של הצבא הרוסי, כמו גם המפקדות מהם מנהלים את הקרב. ביממה האחרונה התפרסם תיעוד של השמדת שיירת לוגיסטיקה ותותחים רוסית של החטיבה המוטסת ה-83 באזור זפוריז'יה. ישנו תיעוד של השמדת מצבורי תחמושת, דלק ועוד.

Footage of said Ukrainian Su-24M armed with a pair of Storm Shadow cruise missiles.

בין השאר, חיל האוויר של אוקראינה השמיד במחוז חרסון, מתחם לוגיסטי ומפקדה שהייתה צמודה אליו. מדובר במפקדה שבה ביקר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באפריל האחרון, כשעל פי הדיווחים מהצד האוקראיני, המקום הושמד על ידי טילי שיוט סטורם שאדו שסיפקו הבריטים ושאותם ששיגרו מטוסי חיל האוויר האוקראיני.