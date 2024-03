16:45 - דיווח בלבנון: כטב"ם ישראלי תקף רכב בכפר כונין שבדרום המדינה. לפי מידע ראשוני האדם שהיה ברכב נהרג

15:44 - שלושה שיגורים מלבנון לעבר הר דב, שניים יורטו

שלושה שיגורים זוהו מלבנון לעבר מרחב הר דב. שניים מהשיגורים יורטו ושיגור נוסף נפל בשטח פתוח.

15:05 - צה"ל תקף חמ"ל מבצעי של הג'יהאד האיסלאמי שמוקם בחצר בית חולים

צה"ל ושב"כ תקפו חמ"ל מבצעי של הג'יהאד האיסלאמי הממוקם בחצר בית החולים אל-אקצא שבמרחב דיר אל בלאח. המחבלים חוסלו, תפקודו השוטף של בית החולים לא נפגע. בצה"ל מדגישים כי המבצע הוא הוכחה נוספת לשימוש השיטתי של ארגוני הטרור ברצועה בתשתיות הומניטריות ורפואיות ככסות לפעילויות טרור.

14:18 - השיגורים לרכס רמים: חייל נפצע קל

חייל צה"ל נפצע קל כתוצאה מהשיגורים משטח לבנון שחצו למרחב מרגליות ומלכיה. צה"ל תקף בתגובה את מקורות הירי. מוקדם יותר, מטוסי קרב תקפו תשתיות טרור של חיזבאללה במרחבים אל-ח'יאם ורב א-תלתין שבדרום לבנון. בנוסף, צה"ל תקף בארטילריה במרחב חולא להסרת איום. אמש מטוסי קרב תקפו מבנה צבאי של הארגון במרחב אל ג'יבין.

13:56 - כטב"ם התפוצץ בשטח פתוח בחרמון. אין נפגעים ולא נגרם נזק

כטב"ם התפוצץ בשטח פתוח בחרמון. אין נפגעים ולא נגרם נזק. בשל שיגור הכטב"ם, אזעקות הופעלו בשורת יישובים בצפון הגולן. בין היישובים: אודם, מסעדה, מג'דל שמס, נווה אטי"ב, אל רום, בוקעתא, נמרוד ושעל.

13:08 - אזעקה בקריית שמונה והגליל העליון

כשעה לאחר השיגורים לרכס רמים, הופעלה אזעקה בקריית שמונה וביישובים מרגליות ומלכיה שבגליל העליון.

13:00 - חיסול מחבלים ואיתור אמל"ח במחלקת היולדות: לוחמי סיירת נח"ל בשיפא

כחלק ממבצע צה"ל ושב"כ בהובלת אוגדה 162 בבית החולים שיפא, כוחות סיירת נח"ל טיהרו מספר מבנים בתוך בית החולים, חיסלו מחבלים ואיתרו אמצעי לחימה רבים שהוחבאו במתחם. במתחם היולדות, הכוחות איתרו אמצעי לחימה רבים שהוחבאו בכריות ומיטות המטופלים, בתקרות ובקירות המתחם.

בין אמצעי הלחימה שאותרו במתחם, עשרות פצצות מרגמה, לבנות חבלה, נשקי צלפים, רובים מסוג קלאצ'ניקוב, אקדחים, מטענים, מחסניות, מרגמות ותחמושת נוספת. באחת הסריקות שביצעו במתחם, הכוחות נתקלו בגרם המדרגות במחבלים חמושים ובכירים בארגון הטרור חמאס, התנהל מרדף וחילופי אש בין השניים, המחבלים הבכירים חוסלו.

12:08 - לראשונה היום: אזעקה בגבול הצפון

לפחות שני שיגורים מלבנון לעבר רכס רמים שבגליל העליון. אזעקה הופעלה בקריית שמונה וביישוב מרגליות. כמה דקות לפני כן, צה"ל תקף עם מטוסי קרב בכפר כילא ואל-חיאם בלבנון.

11:48 - מקור מצרי לעיתון קטארי: חוששים מהשלכות מבצע ישראלי ברפיח

מקור מצרי אמר לעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי כי למרות הדיווחים על דחיית המבצע ברפיח לחודש מאי, בשל לחץ אמריקני שמופעל על ישראל - ההערכות של מנגנוני הביטחון והדרג המדיני והצבאי במצרים היא שהוא ללא ספק יגיע.

המקור המצרי טען כי "הפלישה לרפיח תגרום למצב ביטחוני קטסטרופלי בגבול - קשה לחזות את השפעותיו על מצרים. יש יותר מדוח אסטרטגי אחד שערכו הרשויות המצריות שמזהיר מפני הסכנה שנשקפת לביטחון הלאומי המצרי". לדבריו, הסיבה המרכזית לכך היא הגלים הגדולים של הפלסטינים שצפויים לעקור למצרים.

לצד זאת, הוא הבהיר: "אין למצרים אינטרס לנתק את יחסיה עם ישראל. המשך קיומם מספק לממשל המצרי את המרחב להפעיל לחץ מאחורי הקלעים. אין למצרים אינטרס לנתק לחלוטין את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל, כי המשמעות היא אי יכולת לספק סיוע יבשתי ואווירי שמתבצע בתיאום עם ישראל".

11:12 - מתחילת השנה: יותר מ-3,000 שוהים בלתי חוקיים נתפסו

בתחילת השנה, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, הנחה מפקד משמר הגבול ניצב בריק יצחק על מבצע חילי בכלל הגזרות, שבמסגרתו ירכזו מאמץ מבצעי ומודיעיני למניעת כניסת שוהים בלתי חוקיים. במסגרת המבצע, נתפסו עד כה על ידי לוחמי מג"ב 3,185 בגזרות השונות ברחבי הארץ ובתוואי הסמוך ליו"ש.

במסגרת הפעילות בשבוע האחרון נתפסו בכלל הגזרות 335 שוהים בלתי חוקיים ו-33 חשודים שהסיעו, הלינו, והעסיקו את השוהים הבלתי חוקיים. בגזרת ירושלים ועוטף ירושלים נתפסו 226 שוהים בלתי חוקיים, ועוד 20 חשודים שסייעו בידם. בנוסף לכך, נתפסו על ידי יחידות מג"ב כולל החטיבות הטקטיות הארציות 109 שוהים בלתי חוקיים ו-13 חשודים שסייעו בידם.

09:16 - מתאם פעולות הממשלה בשטחים לאו"ם: "לא מבצעים את המוטל עליכם"

במסגרת קרב התודעה על הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועת עזה ולאחר שבשבוע האחרון פורסמו נתונים בעייתיים ע"י גופים בין-לאומיים, כולל האו"ם, מתאם פעולות הממשלה בשטחים מבקר את סוכנויות האו"ם על חוסר יכולתן להתמודד עם כמות הסיוע שעובר במעברים. בתמונה שצולמה בצד הפלסטיני של כרם שלום, לפי ישראל יש סיוע שממתין לאיסוף ע"י משאיות לחלוקה.

Again, the content of 400 trucks worth is waiting to be picked up and distributed from the Gazan side of KS post Israeli inspection. @UNRWA and @UN aid agencies lack the logistic capacity for performing their jobs. They must enhance its logistic capacity and admit its failures. pic.twitter.com/1vbVO4Z807