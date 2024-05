פרסום סרטון חטיפתן של חמש התצפיתניות מבסיס נחל עוז הערב (רביעי), כפי שתועד ממצלמות הגוף של מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר - עורר סערה במערכת הפוליטית ובציבור. אלי אלבג, אביה של לירי אלבג החטופה בעזה ומופיעה בסרטון הקשה, פנה לראש הממשלה נתניהו: "אני שומע אותך אומר רק מה לא, תגיד לי מה כן! אני רוצה את הילדה שלי בבית - אתם צריכים לעשות דבר אחד!".

בסרטון האימים ניתן לראות את החיילות האזוקות מתחננות על חייהן, מוקפות בעשרות מחבלים חמושים - רגעים לפני חטיפתן לרצועה. אלי אלבג, אביה של לירי אלבג החטופה בעזה, פנה בדרישה לנתניהו באולפן חדשות 12: "אני שומע אותך ואתה רק אומר מה לא, תגיד לי מה כן! אנחנו רוצים את החטופים שלנו בבית, אני רוצה את המשפחה שלי, את הילדה שלי בבית - אתם צריכים לעשות רק דבר אחד, שלושה אנשיים, תרימו את היד למשא ומתן לעסקה".

גם המערכת הפוליטית סערה לאחר הצפייה בסרטון הקשה. יו"ר המחנה הממלכתי וחבר הקבינט השר בני גנץ כתב: "הבטן התהפכה, והמחשבות עליהן לא מרפות ולא ירפו עד שישובו הן, וישובו הבנות והבנים כולם. ‏אבל האחריות של מנהיגים היא לא רק להסתכל למציאות בעיניים - היא ליצור מציאות אחרת גם כשמדובר בהחלטות קשות. ‏וזו אחריותנו".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב גם הוא לסרטון: "אני מזועזע. נמשיך לעשות הכל כדי להשיבן הביתה. אכזריות מחבלי החמאס רק מחזקת את נחישותי להילחם בכלב העוצמה עד לחיסול החמאס, כדי להבטיח שמה שראינו הערב לא יחזור על עצמו לעולם".

נשיא המדינה יצחק הרצוג מסר: "העולם כולו חייב להישיר מבט אל עיניהן המבועתות של הנשים הצעירות שנחטפו על ידי מרצחי החמאס, ומוחזקות ברצועת עזה בפשע נגד האנושות שאין כדוגמתו."

ממטה משפחות החטופים נמסר כי "הסרטון הקשה הוא מציאות חייהן של אגם, דניאלה, לירי, נעמה, קרינה ו-123 חטופים נוספים כבר 229 ימים. הסרטון הוא כתב אישום חריף על מחדל לאומי של הפקרת החטופות והחטופים. אין משימה גדולה יותר, אין ניצחון משמעותי יותר ואין סיכוי להחזיר את התקווה לישראל ללא השבת כולם, לממשלת ישראל אסור לבזבז אפילו רגע אחד נוסף - עליה לחזור לשולחן המו"מ עוד היום!". המטה הוסיף והזמין את הציבור להצטרף ולתמוך במשפחות החטופים להפגנה הערב בשער בגין בתל אביב, ומול משרד רה"מ בירושלים.

יו"ר נעמת, חגית פאר, הגיבה לאחר פרסום סרטון החטיפה: "עם ישראל כולו קיבל הצצה לאיך נראה גיהנום - כל יום נוסף בשבי חמאס הוא יום בו הבנות מעונות בגוף ובנפש. יש להחזיר אותן ואותם לפני הכל ואחר כך להרוג כל מי שנגע בהן - אחד אחרי השני".

מפורום התקווה מסרו כי אפרת מור אמו של איתן מור ודיצה אור אמו של אבינתן אור שנחטפו לעזה, וחברות פורום תקווה של משפחות חטופים מבקשות לחזק את הורי התצפתניות ומדגישות כי הסרטונים מבהירים מדוע אסור לעשות עסקה עם השטן, אין לחמאס זכות קיום.

מחאת הנשים להחזרת החטופות והחטופים הצטרפו גם הן לתגובות וכתבו: "לראש הממשלה ולקבינט פשוט לא אכפת. איך אתם ישנים בלילה בידיעה שבכל הזדמנות שבה אתם מסכלים עסקה האחיות שלנו נאנסות בשבי ישיבת הקבינט שתתכנס הערב צריכה להתמקד בדבר אחד בלבד - להחזיר את כולם ואת כולן אלינו הביתה בעסקה - עכשיו"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר כתב "אני יודע היטב שאת החטופות האלה נחזיר רק אם נעצור להם את הדלק ואת הסיוע ההומניטרי ונעשה טיפול שורש ברפיח. אסור לנו להיכנע! ליבי עם המשפחות שעוברות כבר למעלה מחצי שנה את הסבל הבלתי יתואר".

הח"כ ליברמן כתב כי בסרטון המחריד שהותר הערב לפרסום צפה לפני מספר שבועות בפגישה שערך עם משפחות החיילות החטופות: "מראות הזוועה והרוע של המפלצות הנאציות מחמאס לא יוצאות לי מהראש. ‏הדברים שאנו רואים בסרטון מהווים ציווי למדינת ישראל ולכוחות הביטחון להשלים את המשימה ולדאוג שכל מי שהיה שותף, כל מי שמעורב, כל מי שלקח בזה יד, כולם יהיו בני מוות- אסור שאף שאחד מהם ימות מוות טבעי".

מתנועת בונות אלטרנטיבה נמסר: "אנחנו קוראות למקבלי ההחלטות, אלו שקראו לניצחון מוחלט, אלו שמתכננים לכבוש את עזה ודרום לבנון, אלו ששולחים את ילדינו לקרב - לצפות בסרטון ולעשות הכל על מנת לשחרר את החטופות והחטופים. הסרטון מהווה תיעוד לכשל הנוראי וההפקרה של השבעה באוקטובר. כשל שממשיך להתגלגל וההפקרה עדיין נמשכת"





שגריר ישראל לאו"ם גלעד ארדן פרסם בחשבון X את הסרטון המזעזע מחטיפת התצפיתניות מנחל עוז ופנה לשגרירי אירלנד, נורבגיה וספרד: "חמאס שיבח אתכם על ההכרה במדינה הפלסטינית! הסתכלו עליהן, מה הייתם עושים לו היו אלה בנותיכם? זו מדינת הטרור שבה אתם מכירים היום: מדינה של רוצחים ואנסים. ההיסטוריה לעולם לא תשכח את הפרס שאתם מעניקים לטרור".

