קנדה חתמה על הסכם עם משרד ההגנה האמריקאי וחברת לוקהיד מרטין לרכש 88 מטוסי חמקן F-35. היקף העסקה מוערך ב-19 מיליארד דולר כולל רכש לוגיסטי, בניית תשתית ומערכות אימונים. מטוסי החמקן הראשונים צפויים לנחות שם ב-2026.

מלבד המשימה העיקרית להגנת שמי המדינה וסיוע לכוחות היבשה, הצבא הקנדי לוקח חלק פעיל מאוד במשימות ברית נאט"ו. טייסי חיל האוויר הקנדי השתתפו במלחמת המפרץ, במבצעים השונים ביוגוסלביה לשעבר, במלחמה באפגניסטן ועוד. כיום הם שותפים למשימות "השיטור האווירי" במזרח אירופה ו"יירוט אווירי" של כלי טיס רוסיים.

Just announced today: the F-35 will be Canada’s future fighter aircraft! This positive step forward will allow us to enforce Canada’s sovereignty as outlined in Canada’s Defence Policy and meet Canada’s NORAD and NATO commitments for decades to come. pic.twitter.com/ISyuljXXOd — Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) January 9, 2023

מטוסי ה-F-35 שיגיעו לחיל האוויר הקנדי יחליפו את 98 מטוסי הקרב מסוג F\A-18 "המזדקנים", שנמצאים בשירות מבצעי כבר למעלה מ-30 שנה.

המטוסים שתרכוש קנדה הם F-35A מתת-הדגם המתקדם ביותר, בלוק 4, הכולל עשרות שיפורים ושינויים המיועדים ברובם לאפשר למטוסי החמקן להתמודד טוב יותר עם איומים עתידיים ומטוסי קרב דומים של רוסיה ושל סין.

רוב השינויים במטוסי בלוק 4 מסווגים, אולם ההערכה היא שמדובר בין היתר בתוספת מערכות מתקדמות ללוחמה אלקטרונית, מודיעין, שיבוש וחסימת. גם הכנות לחימוש מטוסי ה-F-35 בנשק לייזר עתידי. בין החידושים שצפויים בתת-הדגם, מדובר במיכל דלק גדול יותר המאפשר טווח של 2,200 ק"מ בלי לתדלק. נתון חשוב למרחבים הגדולים של קנדה ומשימות עתידיות במסגרת נאט"ו.

הדגם כולל בעיקר שינויים תוכנה המאפשרים לו הפעלה של כלי טיס לא מאוישים, גילוי יעיל יותר של איומים ומטרות בטווחים ארוכים יותר. עוד כולל בלוק זה יכולת נשיאת חימוש מגוונת יותר של פצצות חכמות וטילי אוויר-אוויר ואוויר-קרקע. למטוסים של קנדה תהיה יכולת לשאת 8.1 טון חימוש.

"מדובר באבן דרך חשובה בתהליך המשמעותי לרכישת מטוסי קרב מודרניים עבור חיל האוויר המלכותי הקנדי ודוגמה לרכש תחרותי פתוח, הוגן ושקוף", אמרה הלנה ג'אצק, שרת השירותים הציבוריים והרכש של קנדה. "הקנדים גאים בכוחות המזוינים שלהם, וחשוב מתמיד להבטיח שלמי שמשרתים את המדינה שלנו יהיה הציוד המתאים כדי לשמור על קנדה בטוחה ומאובטחת".