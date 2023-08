צבא אוקראינה הצליח להשמיד מערכת לפינוי מוקשים "UR-77 מטאוריט" של הצבא הרוסי. הכלי ששימש את הצבא הרוסי גם כדי להחריב רחובות שלמים בסוריה ובאוקראינה הושמד באמצעות רימון שהופל מרחפן, מה שגרם לפיצוץ משני אדיר.

סרטון של תקיפת הכלי הרוסי פורסם על ידי מערך התקשורת של חטיבת התקיפה האווירית ה-79 בצבא אוקראינה. הכלי הרוסי נראה בו כשהוא עומד במקום עם מדפים פתוחים. ייתכן שזה בגלל שהוא כבר ננטש על ידי הצוות שלו אחרי תקיפה קודמת. הרחפן מרחף מעליו ואז מפיל רימון, 40 מ"מ, שנכנס פנימה דרך אחד הפתחים.

בהמשך ניתן לראות את הפיצוץ האדיר שהשמיד את הכלי, שהתפרק לגמרי. בסוף הסרטון ניתן לראות שמהמטאוריט הרוסי נשארו רק כמה חלקי ברזל קטנים. רימון כזה לא יכול לגרום לאפקט שאותו רואים בסרטון. המשמעות היא שמדובר בפיצוץ משני, של מטעני החבלה שהיו בכלי הרוסי שננטש. כזכור, בימים האחרונים פרסמה אוקראינה תיעוד דומה של תקיפת משוריין הטרמינייטור הרוסי.

UR-77 הוא כלי משוריין הנדסי לפינוי מוקשים הדומה בעיקרון שלו ל"צפע שריון\חי"ר" שיש בצה"ל. לנגמ"ש הרוסי משגר של שתי רקטות, שעפות למרחק וכך הן פורסות שרשרת מטעני נפץ למרחק של עשרות מטרים. אחרי ששרשרת המטענים נפרסת על הקרקע בשדה המוקשים, הצוות מפוצץ אותם בעזרתה. ה"מטאוריט" הרוסי מסוגל לפתוח כך נתיב בשדה המוקשים, ברוחב של 6 מטרים ובאורך של 90 מטרים.

/2. Some questions regarding “what has created such an explosion?”

In UR-77 there is a line charges filled with explosives (mass ~725kg). UR-77 can launch this charge and create a more or less mine free passage.

On video we can see detonation of this charge inside of a vehicle. pic.twitter.com/L4W9aMPC09 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 14, 2023

אותן שרשראות מטענים שיש בכל כלי הנדסי כזה של הרוסים, מגיעות למשקל של 725 ק"ג. נראה שהרימון שהפיל הרחפן האוקראיני פגע בחומר הנפץ שהיה בנגמ"ש הרוסי. מה שהוביל לאותו פיצוץ אדיר והשמדה טוטאלית של ה"מטאוריט".

מדובר בכלי שנמצא בשימוש של הצבא הרוסי וגם האוקראיני. שני הצדדים מפעילים אותו לפינוי מוקשים, אבל גם כדי לפגוע בביצורים של האויב. במקרה של הרוסים ישנו תיעוד שהם משתמשים בו גם כדי להשמיד רחובות שלמים, פעולות שהם עשו בסוריה ובמדינות נוספות.