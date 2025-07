כוחות צבא טייוואנים, בהם גם צוותי לוחמים חמושים בטילי כתף נגד מטוסים מדגם סטינגר, השתמשו במנהרות הרכבת התחתית כדי לתמרן סביב עיר הבירה טאיפיי, כחלק מתרגיל שנתי גדול, במתווה ראשון מסוגו, כפי שמדווחים כלי תקשורת במדינה.

תחנות המטרו של טאיפיי יכולות לשמש את הצבא הטייוואני כאמצעי בטוח להעברת חיילים ואספקה במקרה של פלישה מסין. צבא טייוואן מתאמן באופן קבוע בלוחמה עירונית ושטח בנוי, מתוך הבנה שזה יהיה מאפיין מרכזי בכל סכסוך עתידי עם הרפובליקה העממית של סין, במיוחד בטאיפיי. אולם שימוש במטרו במסגרת של אותם אימונים לא היה מוכר עד היום, וקשה היה להתעלם מהתיעוד המרשים שיצא משם.

הרשויות בטייוואן הציגו באופן רשמי ופומבי את השימוש במטרו של טאיפיי, המכונה גם ראשי תיבות MRT, כחלק מתרגיל האן קואנג, אימון שנתי שמתמקד במוכנות הצבאית ברחבי האי, כמו גם באזורים מרוחקים יותר, שמטרתו להתמודד עם תרחיש פלישה נרחבת של צבא סין. התיעוד הזה לא מקרי ונועד להעביר מסר, שכל פלישה סינית לאי תהיה אתגר צבאי מורכב לביצוע, שידרוש מהגנרלים הסינים למצוא פתרונות לתרחישים מבצעיים קשים ובעיקר, כאלה שיגבו מהם מחיר כבד ויכולים לסכל את מטרת הפלישה, ככל שתהיה כזאת.

חלק הרכבת התחתית של תרגיל האן קואנג השנה כלל "שימוש במתקנים תת-קרקעיים לפריסת כוחות ואספקה, הדגמת יכולות תגובה משותפות של הצבא וגופי הביטחון האזרחי וחיזוק מנגנון ההגנה על הביטחון הלאומי", נמסר מסוכנות הידיעות הצבאית של טייוואן.

עוד נמסר שבמסגרת התרגיל, שחלק ממנו בוצע לראשונה, "חיילי משטרה צבאית נשאו סטינגרים, מקלעים, מטולי רימונים 40 מ"מ וטילים נגד טנקים. הם נערכו בין תחנת מקדש שאנדאו לתחנת מקדש לונגשאן בזמן שהמטרו נסגר לנוסעים". משרד ההגנה שם מסר בנוסף שהתרגילים "דימו חיילים טייוואנים משתמשים במערכת המטרו כדי להגיע במהירות לאזור מטרה ולתקוף את האויב". כשאופן התגבור הזה נועד להקשות על הצבא הסיני לתקוף תגבור כוחות לתגובה מהירה.

Taiwanese troops boarded Taipei’s metro carrying U.S.-supplied Stingers and Javelins in a rare pre-dawn drill. The operation is part of the Han Kuang exercise, simulating rapid redeployment in case of a Chinese invasion. This year, Taiwan mobilized 22,000 reservists, the most… pic.twitter.com/lGH5bYY3hu — SOFX (@SOFXnetwork) July 17, 2025

תמונות וסרטונים רשמיים מראים את אנשי הצבא הטייוואנים נוסעים בקרונות רכבת תחתית סטנדרטיים, ומעבירים ציוד באמצעות קרונות רכבת צהובים השייכים בדרך כלל לפעילויות תחזוקה ופיקוח של המערכת האזרחית. המטרו של טאיפיי מורכב מ-135 תחנות וכ-150 קילומטרים של מסילה, הכוללת מקטעים מעל ומתחת לאדמה ברחבי הבירה ובפרברים. כפי שצוין בהודעות הרשמיות, החלקים התת-קרקעיים של מערכת הרכבת התחתית מציעים רשת תחבורה זמינה בבירה, שעמידה בפני התקפות אוויריות וטילים של הסינים.

הציפייה היא שכל פלישה של הצבא הסיני תכלול גלי הפצצות אדירים נגד יעדים רבים, בהם מפקדות ובסיסי אספקה ולוגיסטיקה, על שטחי כינוס והתארגנות לקווי הגנה. התקפות שצפויות להימשך במטרה לתמוך בפעולות קרקעיות נוספות. טייוואן כבר עושה שימוש משמעותי במתקנים תת-קרקעיים כדי לסייע בהפחתת איומים כאלה.

אימוני צבא טייוואן על רקע איומי סין לפלוש למדינה ולכבוש אותה, ארכיון | צילום: Mandy Cheng/AFP/Getty Images

בנוסף לאפשרות פשוטה לנוע באופן מוגן בתרחיש פלישה, לסינים גם יהיה קשה לעקוב אחרי כוחות המשתמשים במערכת שמתחת לקרקע. יחידות יוכלו לצוץ באופן מפתיע כדי לתקוף כוחות סינים ואז הם ייעלמו כדי להתארגן ולהתמקם מחדש על פי צורך. השימוש שלהם בטילי כתף נגד מטוסים, יאתגר את הסיוע האווירי שהסינים צפויים להעניק לכוחות היבשה שלהם במקרה של פלישה.

להוסיף לזה שבתרגילים שהתקיימו בעבר, צבא טאיוואן הסווה טנקים, נגמ"שים ועוד סוגי כלי רכב משוריינים כמנופי בנייה אזרחיים ובערמות גרוטאות, די ברור שבפני מתכנני המלחמה בסין עומד אתגר מבצעי אדיר גם עבור צבא ענק כמו זה של הסינים. וכל זה עוד לפני שהתייחסנו לאפשרות שהאמריקאים יממשו את המחויבות שלהם ויגנו על האי הקטן.