ליאור רודאיף הוא החטוף החלל שהוחזר לישראל

הושלם הליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית: נציגי צה"ל מסרו הודעה למשפחתו של החטוף החלל ליאור רודאיף, שנפל בקרב ההגנה על קיבוץ ניר יצחק בבוקר 7 באוקטובר • גופתו נחטפה על ידי הג'יהאד האיסלאמי • רודאיף, בן 61 במותו, הותיר אחריו אישה, 4 ילדים ו-3 נכדים

בצה"ל ובמשרד רה"מ עדכנו הבוקר (שבת) כי הושלם הליך הזיהוי של החטוף החלל, ליאור רודאיף ז"ל, שארונו הועבר אמש למכון לרפואה משפטית. נציגי הצבא מסרו הודעה לבני משפחתו של רודאיף, רס"ב במילואים וחבר כיתת הכוננות של ניר יצחק שנפל בקרב ההגנה על הקיבוץ בבוקר 7 באוקטובר.

על פי המודיעין שבידי גורמי הביטחון, רודאיף נלחם במחבלים סמוך לשער הקיבוץ יחד עם חברי כיתת הכוננות, נפל ונחטף על ידי ארגון הטרור גא"פ. רודאיף, בן 61 במותו, הותיר אחריו אישה, ארבעה ילדים, שלושה נכדים, אב, אחות ואח.

מעמד קבלת ארונו של החטוף החלל ליאור רודאיף ז"ל | צילום: דובר צה"ל

נעם כץ, בתו של ליאור, לאחר ההודעה על זיהוי אביה: "בתום 763 ימים מסויטים, ליאור שלנו הושב הביתה, להיקבר באדמה עליה יצא להגן באותו בוקר שחור, ששינה את חיינו לעד. תודה לכל האנשים הטובים שליוו אותנו במאבק הבלתי מתפשר והאנושי להחזיר את ליאור שלנו, וכל שאר החטופים הביתה. המאבק עוד לא נגמר - דרור, מני, רן, הדר וסונטיסק עדיין שם".

סיפורו של ליאור רודאיף ז"ל

רודאיף, נולד בארגנטינה וכשהיה בן 7 עלה לישראל עם משפחתו, היישר לקיבוץ ניר יצחק שם בנה את ביתו. ליאור התנדב כנהג אמבולנס באשכול במשך 40 שנה, הוא אהב לרכוב על אופניים והעריץ את שלמה ארצי. הוא הניח אחריו את אשתו יפה, לה היה נשוי במשך 38 שנה, את ארבעת ילדיו, נעם, נדב, בר ובן ואת שלושת נכדיו – תומר, דגן ושי.

קרוביו מספרים שהיה אדם של נתינה לכל סובביו ואף התנדב במשך 40 שנה כנהג אמבולנס במועצה אזורית אשכול וכחבר כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק, ושהוא נהג תמיד להתנדב ראשון ולהושיט יד למי שהיה צריך.

בבוקר השבת השחורה, יצא ליאור להילחם במחבלים והספיק לדווח בקשר שנפצע. ב-7 במאי 2024, 7 חודשים בדיוק אחרי הטבח, הודיע קיבוץ ניר יצחק שליאור נהרג בקרבות ב-7 באוקטובר.

מעמד קבלת ארונו של החטוף החלל ליאור רודאיף ז"ל | צילום: דובר צה"ל

