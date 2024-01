דובר צה"ל דניאל הגרי חשף הערב (שבת) מנהרה שבה שהו חטופים, והדגיש את התנאים הקשים שבהם הם הוחזקו על ידי חמאס. "במסגרת הלחימה בח'אן יונס איתרנו מנהרות כליאה עם סורגים, שבהן הוחזקו כ-20 חטופים בזמנים שונים ובתנאים קשים", אמר הגרי. בתמונות שפירסם דובר צה"ל נראים מזרונים, שקי שינה, כיסאות ומאווררים בחלל קטן מתחת לאדמה, עם סורגים בכניסה. כוחות צה"ל איתרו גם ציורים שציירה אמיליה אלוני בת ה-5 וחטופים נוספים.

"הלוחמים איתרו את פתח המנהרה על בסיס מודיעין מדויק בביתו של מחבל חמאס. הלוחמים ניהלו קרב מול מחבלים, בסופו הם חוסלו", אמר הגרי בהצהרתו. "לאחר הליכה, הלוחמים מצאו חלל שאנחנו מבינים ששם שהו החטופים רוב הזמן, על פי עדויות. מצאנו ממצאים, בהם גם ציורים שציירה אמיליה אלוני בת ה-5 יחד עם חטופים נוספים".

"איתרנו מנהרות כליאה עם סורגים, שם הוחזקו כ-20 חטופים בזמנים שונים ובתנאים קשים ללא אור יום, באוויר צפוף עם מעט חמצן ולחות נוראית שמקשה על הנשימה", הוסיף. "חלקם שוחררו לפני כ-50 ימים וחלקם עדיין מוחזקים בעזה, אולי בתנאים אף יותר קשים. בהם אנשים מבוגרים מאוד שזקוקים לתרופות ולעזרה".

הלחימה בח'אן יונס ממשיכה, כאשר שבע חטיבות פועלות בעיר ובמרחב שלה. שלושה מתוך חמשת גדודי חמאס פורקו. לפי הערכה, יש 160 קילומטר של מנהרות מתחת לח'אן יונס, כמה עשרות כבר אותרו וטופלו אבל נדרשת עבודה לא מעטה.

במערכת הביטחון מתעקשים כי כל עוד אין מתווה אמיתי על השולחן, נכון להמשיך את הלחץ והפעולה הצבאית. כאשר יהיה מתווה אמיתי לשחרור חטופים – גם גלנט וגם נתניהו יסכימו לעצירה, גם הפוגות ארוכות, אם הדבר יביא לשחרור חטופים.

בהצהרתו, דובר צה"ל הדגיש כי המנהרה שבה הוחזקו החטופים הללו הושמדה: "לפני שהשמדנו את המנהרה טיהרנו את המקום והכנסנו עיתונאים כדי להראות עדות שאסור לשכוח. חמאס ביצע וממשיך לבצע פשעים נגד האנושות, מחזיק בחפים מפשע שחלקם חולים בתנאים קשים ולא אנושיים".

הוא הוסיף: "החזרתם של החטופים היא מאמץ עליון ואנו פועלים בכל הדרכים כדי להחזירם הביתה. אנחנו לא תוקפים במקומות שבהם אנחנו יודעים או מעריכים שיש בהם חטופים. במקבל ללחימה מתחת לקרקע, כוחותינו ממשיכים להילחם מעל לקרקע. במרחב ח'אן יונס כוחותינו מנהלים קרבות וממשיכים בהתקפה".

טריי ינגסט, כתב החוץ של פוקס ניוז, תיעד את עצמו בתוך המנהרה. בתיעוד של יינגסט ניתן לראות שירותים קטנים ומזרון על הרצפה בתוך חלל צפוף.

NEW: In a network of tunnels underneath Khan Younis, Israeli forces took us to cells where they found DNA of hostages. Full report airs on Sunday. pic.twitter.com/xq2VQe65Js