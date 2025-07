באוקראינה מדווחים על נפילה ראשונה של מטוס קרב מסוג מיראז' 2000 שהתרסק ככל הנראה בשל תקלה. חיל האוויר האוקראיני קיבל את מטוסי הקרב האלה מצרפת, כחלק מתהליך המעבר למטוסים ואמל"ח מערבי תוך כדי המלחמה עם רוסיה.

"בערב 22 ביולי 2025, בעת ביצוע משימת טיסה במטוס קרב מדגם מיראז'-2000, אירעה תקלה בציוד המטוס, אותה דיווח הטייס למנהל הטיסה", נמסר מחיל האוויר האוקראיני. "לאחר מכן הוא פעל במיומנות, כצפוי במצבי משבר, ונפלט בהצלחה. צוות החיפוש וההצלה מצא את הטייס, מצבו יציב. לא היו נפגעים על הקרקע. ועדה מיוחדת מונתה כדי לקבוע את הסיבות לתקרית התעופה".

A pilot of a French supplied Mirage-2000 fighter jet serving with Ukraine’s Air Force successfully ejected over Volyn region last evening due to a technical malfunction. He was recovered safely. https://t.co/A8rO95bGdB pic.twitter.com/Ti7CbcuACf — NOELREPORTS (@NOELreports) July 23, 2025

חיל האוויר האוקראיני קיבל את מטוס המיראז' 2000 הראשון שלו בפברואר השנה במקביל להצטיידות במטוסי קרב אמריקאים מסוג F-16. זאת אחרי שטייסים אוקראינים עברו הסבה ואימונים על המטוס במשך חודשים ארוכים.

השינוי שבוצע במטוסים שסופקו לאוקראינה

על פי הדיווחים במטוסי הקרב הצרפתים שנמסרו לאוקראינה בוצעו מספר שינויים שלא פורטו כדי לאפשר להם לבצע משימות תקיפה של מטרות קרקעיות. נראה שמדובר בעיקר בתוספת סוגי חימוש שניתן להטיל.

לא ידוע כמה מטוסי מיראז' 2000 אוקראינה כבר קיבלה. ההערכה היא שצרפת תספק להם בין 20 ל-25 מטוסים מהסוג הזה. כניסת מטוסי הקרב המערביים מסוג מיראז' 2000 לשירות, לצד מטוסי הקרב האמריקאים, מאפשרת לחיל האוויר האוקראיני שימוש מיטבי בחימושים מערביים, בהם טילים ופצצות חכמות שעד לכניסת אותם מטוסים, הופעלו באופן מוגבל ממטוסי קרב מתוצרת רוסית.

A French-provided Mirage 2000-5 Fighter Jet operated by the Ukrainian Air Force crashed yesterday in the Volyn Oblast of Western Ukraine, following a technical malfunction after taking off from Dubno Air Base. The pilot was able to successfully eject and was found in stable… pic.twitter.com/tsFP7MDBnX — OSINTdefender (@sentdefender) July 23, 2025

לפי הערכות מבוססות, שוויו של כל מטוס מיראז' 2000–5 שסופק לאוקראינה, כולל חימוש ומערכות נלוות, חוצה את רף 25 מיליון הדולר ליחידה - ובמקרים מסוימים אף מגיע לכפול מכך.

כעת איבדה אוקראינה את מטוס המיראז' 2000 אחרי שלפחות שלושה ממטוסי F-16 אבדו בתאונות ומאש אויב. כזכור, מוקדם יותר דווח במדור זה כי בסיס הכשרות ראשון באירופה לטייסי 16-F החל לפעול ברומניה, שם צפויים להכשיר את טייסי הקרב של אוקראינה במטוסים המערביים מתוצרת ארצות הברית שסיפקו צבאות באירופה, חברי ברית נאט"ו.