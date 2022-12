הצ'צ'נים ממשיכים לשלם מחיר כבד באוקראינה. על פי הדיווחים שיוצאים משם בשעות האחרונות (רביעי), לוטננט-קולונל זאור דימאייב, מהגדוד הרביעי של החטיבה המיוחדת בצבאו של רמזן קדירוב, נהרג באוקראינה במהלך הקרבות. יש לציין כי לא קיים אימות רשמי לדיווח ממקורות אוקראינים.

על פי דיווח, דימאייב הנחשב מקורב לקדירוב כשהשניים אף תועדו יחד, נהרג במהלך הקרבות עם צבא אוקראינה ב-31 למאי, ככל הנראה אחרי שהאוקראינים הצליחו לגלות את רכב הפיקוד שלו והפעילו עליו אש תותחים. על פי חלק מהדיווחים גם נהג הרכב נהרג, לפי אחרים מדובר בקצין נוסף שנהרג.

צ'צ'ניה שלחה אלפי לוחמים להילחם לצד הרוסים באוקראינה. לצד הסיוע הצבאי מדובר גם במסר, משום שהם נחשבים לאכזריים וחסרי מעצורים. המטרה הייתה גם להטיל איימה על החיילים והאזרחים האוקראינים.

אכן יש לא מעט דיווחים על כך שחיילים צ'צ'נים היו מעורבים בפשעי מלחמה. בין השאר רצח של אזרחים, אונס והרג שבויים. מנגד, לפחות בהתחלה נראה שהם הקפידו להציג את עצמם באור חיובי. אנשיו של קדירוב הפיצו בשבועות הראשונים סרטונים רבים בהם ניתן היה לראות אותם מסייעים כביכול לאזרחים אוקראינים בשטחים שכבשו.

Ramzan #Kadyrov complains that #Russian state TV does not confirm his claim that #Severodonetsk has already been completely occupied by his forces. In reality, only parts of it are under Russian control. pic.twitter.com/DAKJUKQr0i — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2022

מאבדים מפקדים אך ממשיכים להילחם

הצבא הרוסי לצידו נלחמים הצ'צ'נים מתקשה לצבור כוחות משמעותיים לצורך חידוש המתקפות שלהם באוקראינה. ניכר כי יש מאמץ אוקראיני משמעותי לפגוע בכמה שיותר מפקדים בכירים, מפקדי גדודים ומעלה, שנטרול שלהם פוגע בתפקוד היחידות באופן משמעותי.

המודיעין האוקראיני בסיוע משמעותי של ארגוני ביון מערביים בראשם של ארה"ב, הצליח לסגור מעגלי אש ולפגוע כך בעשרות קצינים רוסים בדרגים אלו ולהרוג אותם.

עם זאת סיומה של הלחימה באוקראינה לא נראה בשלב זה באופק. הבוקר פרסם המודיעין הבריטי כי כוחות רוסים התקרבו למרכז העיר סיברודוניצק שבאוקראינה והחלו בכיבוש שלה, כשלוחמים צ'צ'נים מסייעים להם.