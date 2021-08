יום רביעי שעבר, אפגניסטן. זמנו של מוחמד ח'אליד ווארדאק, קצין משטרה מוכר מאפגניסטן, הלך ואזל כשאנשי הטליבאן שהשתלטו על קאבול הבירה, יצאו למסע ציד אחריו.

וווארדאק הוא קצין משטרה בכיר ומפורסם באפגניסטן, כמי שנלחם בשיתוף פעולה עם יחידות מיוחדות של מדינות המערב נגד הטליבאן. מכיוון שהם שלטו בכניסות לשדה התעופה, אחרי שהשתלטו במהירות על הבירה, היה לו ברור שהוא לא יכול לצאת מהמדינה דרך השדה. במקביל הוא החליף יחד עם בני משפחתו ארבע מקומות מסתור כדי להתחמק מה"ציידים" שלו.

לאמריקאים היה ברור שאם לא יחלצו אותו במהירות, ווארדאק ייתפס וסביר שיוצא להורג. כוח אמריקאי ובריטי משולב מיחידות מיוחדות, יצא על גבי מסוקי החטיבה האווירית ה-160 שמוכרת בשם "מתגנבי הלילה", לחלץ אותו מהשטח שבשליטת הטליבאן. הלוחמים הצליחו לשלוף אותו מציפורני הציידים ולהביאו לנמל התעופה של קאבול, משם עלה על טיסה שהוציאה אותו מאפגניסטן.

מבצע "קיום הבטחה" הסתיים בהצלחה. חבריו של ח'אליד סיפרו לכלי תקשורת שונים כי אין בכוונתו לעזוב את אפגניסטן. שהוא השתתף בלחימה האבודה נגד הטליבאן וביקש "לעמוד לצד בני עמו אחרי שהאמריקאים יעזבו", סיפר גורם אמריקאי שהכיר אותו וסייע בדחיפה של מבצע החילוץ. מוחמד ח'אליד ווארדאק | צילום: Ryan Brummond via AP

"אבל הממשלה קרסה במהירות מדהימה, והנשיא ברח מהמדינה. כבר לא היה לא על מה להילחם כשבנוסף הוא נפצע בקרבות ומוקף כוחות מבלי שקיבל תגבורת". אותו גרם הוסיף כי: "אנשים כמוהו נלחמו אבל נותרו תקועים בלי תמיכה. במקור ח'אליד ביקש הגנה רק עבור משפחתו. אבל אחרי שהיו מוקפים לגמרי והקרב היה נראה אבוד, הוחלט לחלץ אותו משם".

אנשי מודיעין אמריקאים ובריטים פעלו כדי לייצר איתו קשר. זה הצליח אולם בשלב מסוים הקשר נותק והם חשבו שהגרוע מכל כבר קרה. "חשבנו שזה נגמר ומה שנשאר זה פשוט להמשיך לעבוד קשה יותר כדי להגן על משפחתו", אמר הגורם האמריקאי. אולם ביום רביעי הקשר איתו חודש וכוח עילית הוזנק לחילוץ על גבי המסוקים המיוחדים.

המבצע שפרטים כלליים ממנו נחשפו במספר כלי תקשורת, מלמד משהו על החלק החשאי והפחות מיוח"צן של מבצע הנסיגה מאפגניסטן. יחידות עילית פועלות ברחבי אפגניסטן לחילוץ של אזרחים מערביים שנתקעו אחרי שהטליבאן כבשו במהירות את המדינה.

הם פועלים לחילוץ של אפגנים בולטים שעבדו לצד צבאות נאט"ו במלחמה ונתקעו גם הם בשטחים שנשלטים על ידי הטליבאן, כולל נקודות הכניסה לשדה התעופה של קאבול, כשאיום המוות מרחף מעל ראשם עוד לפני הפיצוצים שהרעידו את קאבול הבירה והרגו עשרות. משפחת ווארדאק | צילום: AP

לוחמי קומנדו ומסוקים מיוחדים

לוחמי כוח דלתא, אריות הים ויחידות עילית נוספות נשלחו לאפגניסטן כבר עם תחילת מבצע הנסיגה מהמדינה. התפקיד שניתן להם היה להגיע לכל מקום בו נמצא "נכנס" אותו צריך לחלץ.

לרוב מדובר בסוכני מודיעין, קבלנים צבאיים וגם אזרחים שלא הספיקו להגיע לקאבול בזמן שהטליבאן השתלט על אפגניסטן. לא פחות חשוב, התפקיד שלהם היה לחלץ אפגנים בולטים בצבא ובמשטרה, שגם הם לא הצליחו להגיע לשדה התעופה.

מכיוון שהטליבאן שולטים בכל הכניסות לשדה התעופה, גם מי שהגיע לאזור נתקע בשכונות מרוחקות בזמן שאנשי הטליבאן יצאו לחיפוש אחריהם. כדי לבצע את המשימה, האמריקאים שלחו את המסוקים של החטיבה האווירית המיוחדת 160 – "מתגנבי הלילה".

זוהי היחידה שהטיסה את הכוחות שחיסלו את אוסמה בן לאדן, את מנהיג דאע"ש אבו בכר אל בגדאדי כמו גם מבצעים חשאיים אחרים. הטייסים של 160 נחשבים לטובים ביותר בצבא ארה"ב ומי שיודעים לטוס בתנאים שיגרמו לאחרים להתקף לב, כשהם עושים את זה על כלי טיס מיוחדים ומשודרגים. יחידה 160 | צילום: USASOAC

מדובר במסוקי קרב שמחפים על לוחמי היחידות המיוחדות ומסוקי סער שמובילים אותם לכל מקום, כמעט בכל תנאי. את כוח האש מספקים מסוקי הקרב מסוג ה-MH-6 "ציפור קטנה", שחוץ מיכולות האש המסוק יכול לטוס ולנחות במקומות צרים במיוחד, למשל בין בניינים ברחוב.

הוא מסוגל לשאת צוות קטן, 2 עד 4 לוחמי קומנדו חמושים במקלעים, רקטות וטילים. מסוקי הציפור הקטנה יודעים כשצריך לרדת לרחוב, הלכה למעשה, ולהפעיל כוח אש קטלני לעבר חלון או דלת של בית, בזמן שמסוקי הסער מנחיתים את הכוחות או מחלצים מטרה חשובה. אחד מתחומי ההתמחות של טייסי ה-160.

למתגנבי הלילה יש שני סוגים של מסוקי סער, MH-60 "בלאק הוק" שעבר התאמות למשימות היחידה, כמעט כולן הן מערכות מסווגות, יחד עם יכולת תדלוק אווירי. המסוקים האלה נושאים כ-12 לוחמים וחמושים במקלעי גאטלינג ובהתאם למשימה גם טילי נ"ט ורקטות.

היכולות של המסוק מהסוג השלישי של ה-160, MH-47, דומה לזו של הבלאק הוק רק במשקלים הרבה יותר גדולים ועם יכולת לשאת כמות גדולה יותר של לוחמים. ארה"ב לא פרסמה הודעה רשמית בדבר הפריסה של מתגנבי הלילה לאפגניסטן. למעשה, היא פרסמה כי בניגוד לבריטניה וצרפת, האנשים שלה לא מבצעים חילוצים מחוץ לשדה התעופה של קאבול.

אולם לכולם היה ברור שהם שם לאור היכולות וסוג המשימות שלהם. החילוץ של ח'אליד ווארדאק רק הגביר את הסבירות לכך. אישור לנוכחות שלהם התקבל במקרה, כאשר פורסמו תמונות של חיילי צבא טורקיה בשדה התעופה של קאבול וברקע היה ניתן לזהות את המסוקים המיוחדים של החטיבה האווירית ה-160.

Pictures of #Turkish and #Azerbaijani troops at tKabul airport. Prior to the recent events, about 700 Turkish and 120 Azerbaijani soldiers were in charge of securing Kabul airport.

These forces are also expected to leave #Afghanistan after the airport is completely evacuated. pic.twitter.com/sAX1kjWS7h — AJ News Club (@ajnewsclub) August 17, 2021

סיירת מטכ"ל של צבא גרמניה

בתחום האווירי המיוחד ארה"ב לא נמצאת לבד. בשבוע שעבר משרד הגרמני פרסם הודעה רשמית, בה דיווח כי פרס לאפגניסטן כוח מיחידת KSK ושני מסוקים מסוג H145M למשימות מיוחדות מפיקוד המסוקים של ה"דיביזיה לפריסה מהירה" (מאגדת כוחות מיוחדים וצנחנים).

גרמניה רכשה כ-15 מסוקים מהסוג הזה בשנת 2015 למשימות הדומות לאלה של חטיבה 160 האמריקאית. המסוקים מגיעים בשתי תצורות עיקריות, באחת הם חמושים במקלעים, רקטות וטילי נ"ט למשימות סיוע קרוב ליחידות המיוחדות.

תצורה שנייה מיועדת יותר כדי להנחית את הכוחות המיועדים באזורים בהם למסוקים הכבדים קשה לפעול וכדי לספק להם מודיעין בזמן אמת. העובדה שמדובר במסוקים קטנים, מאפשרת פריסה מהירה שלהם על גבי מטוסי תובלה, בדומה ל"ציפור קטנה" של האמריקאים.

מהודעת משרד ההגנה הגרמני עולה כי הם יפעלו במשימות החילוץ יחד עם מסוקי חטיבה 160 ויטיסו את לוחמי KSK כמו גם יחידות מיוחדות מצבאות אחרים, בעיקר בריטים וצרפתים.

Wir erweitern unsere Operation in #Afghanistan. Darüber haben wir gerade den Deutschen Bundestag informiert. Noch heute werden 2 Hubschrauber des Typs H-145M nach #Kabul verlegen. Dadurch sollen zu Schützende von ihrem Aufenthaltsort in Kabul auf den Flughafen gebracht werden. pic.twitter.com/PTy2GPZC17 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 20, 2021

ה-KSK, "סיירת מטכ"ל" של הצבא הגרמני המתמחה באיסוף מודיעין ולחימה בטרור, מגיעה לאפגניסטן אחרי תקופה קשה ומשבר גדול. לאחרונה נחשף כי ליחידה היו כמה "גורמי פיקוד רעילים" כאשר הכוונה היא לניאו נאצים רבים ששירתו שם.

כאשר הדבר התגלה היחידה כולה הושבתה מפעילות. בנוסף הוחלט על סגירה של אחת מחמש הפלוגות שלה מבלי להקים אחרת במקום. כלל לוחמי אותה הפלוגה פוטרו מהצבא הגרמני. מבחינתם המשימה באפגניסטן היא דרך להשיב ליחידה את אמון הצבא וגם הציבור הגרמני.

משימות החילוץ החשאיות מתנהלות תחת פיקוד הכוחות המיוחדים של צבא ארה"ב, שמחלק את המשימות בין היחידות השונות. מלבד הגרמנים והאמריקאים, גם יחידות העלית של הצבא הבריטי, SAS ו-SBS פועלות מחוץ לקאבול הבירה ומחלצות אזרחים בריטים ואפגנים. לוחמי יחידת SAS המובחרת של בריטניה | צילום: Scott Nelson, GettyImages IL

יחד איתם פועלים גם מספר לא ידוע של צוותי לוחמים מפיקוד הכוחות המיוחדים של צבא צרפת. מדובר ב"גדוד הדרקונים המוצנח ה-13", יחידות מיוחדות של חיל האוויר ואחרות, ככל הנראה גם הם שלחו מספר מסוקים מחטיבת המסוקים המיוחדת ה-4.

לאלה יש להוסיף גם את הכוחות המיוחדים של קנדה. מדינה ששמה לא מוכר בהקשרים האלה. הקנדים שלחו למשימה כוחות מיחידת העלית שלהם יחד עם לוחמי חטיבת ריינג'רס וצנחנים.

עוד מדינה מפתיעה, היא אירלנד ששלחה גם היא כוח מיחידת עילית וצנחנים. האירים שלחו גם כוח אווירי הכולל מספר קטן של מסוקים ומטוסים קלים מסוג CN 235 המשמשים לחילוץ מאזורים מרוחקים במיוחד. האירים כבר חילצו משטח שבשליטת הטליבאן קבוצה של 36 אזרחים ובני המשפחה שלהם. דיווחים על "מבצע חילוץ מסוכן" פורסמו בכלי התקשורת המקומיים, אולם לא זכו לאישור רשמי.

איך לחלץ "נכנס" משטח האויב

מדובר במבצעים שלרוב יוצאים לפועל בשעות החשיכה ופועלים תחת עיקרון המהירות. אחרי שגורמי המודיעין יוצרים קשר עם המחולץ, מעבירים לו הוראות לגבי זמן ומקום שאליו הוא צריך להגיע, מזניקים לאוויר מבנה משולב של מסוקים עליהם צוותים של לוחמים.

אלו במבנים של 4 עד 8 מסוקים, מחציתם מסוקי קרב ומחציתם מסוקי סער עם הכוח המיוחד. אלה מגיעים ליעד בו נמצא מי שמיועד לחילוץ. במקרה של האפגנים זה יהיה יחד עם בני המשפחה. מה שאומר גם נשים וילדים, שהופכים את האירוע לרגיש יותר.

מסוקי הסער מנחיתים את הכוח המיוחד שחובר למחולצים ואז שולף אותם ממקום המסתור בו שהו חזרה למסוקי הסער. בזמן הזה מסוקי הקרב מרחפים באוויר ומספקים לכוח המיוחד מודיעין רלוונטי למשימה שלהם. מזהירים אותם לגבי על מי שמתקרב ואם צריך גם פותחים באש. מסוק של הכוחות המיוחדים בצבא ארה"ב | צילום: John Moore / GettyImages

לפחות על פי הדיווחים לא היו אירועי ירי וכל המבצעים עברו חלק. לוחמי הכוח המיוחד נמצאים זמן מאוד קצר על הקרקע, לרוב זה סיפור של 2-3 דקות, אז המסוקים ממריאים וכל הכוח טס לשדה התעופה של קאבול.

שם זה כבר רגוע יותר. המחולצים מועברים לקציני קישור שמתעדים ומעבירים אותם למטוסי התובלה שמוציאים אותם מאפגניסטן. לא ידוע כמה חילוצים כאלה היו במהלך השבוע האחרון אולם הערכות מדברות על כמה עשרות. כלל המבצעים האלה נעשו בשטחים שנשלטו על ידי הטליבאן, לא מעט מהם במרחקים גדולים מאוד מקאבול.