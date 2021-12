מכה קשה ל"אריות הים", יחידת הקומנדו הימי המובחרת של הצי האמריקאי. קומנדר (מקביל לסא"ל) בריאן בורגייוס מפקד צוות 8 ביחידה, מת מפצעיו לאחר שנפל ממסוק באימון גלישה על חבל בווירג'יניה ב-4 בדצמבר. כך פורסם אמש (רביעי). הוא היה בן 43 במותו.

בצי האמריקאי אישרו כי הוא נפגע קשה באימון ונפטר מפצעיו. "נבטיח שקהילת לוחמי אריות הים תישאר בקשר ותתמוך במשפחתו וילדיו של בריאן למשך כל חייהם", אמר קצין ביחידה.

מדובר באימון בטכניקת גלישה על חבל ממסוק Fast-Rope מפורסמת שמזוהה מאוד עם יחידת העילית. מטרתה להנחית כוחות כמה שיותר מהר בעיקר באזורים בהם המסוק לא יכול לנחות.

שלא כמו בטכניקות אחרות, בפאסט-רופ הגלישה נעשית על בסיס ידיו של הלוחם בלי כבלי אבטחה. זה מאפשר כאמור הנחתה של מספר גדול של לוחמים בזמן קצר, אולם החיסרון הוא הבטיחות והסיכון הגבוה, במיוחד כאשר הלוחם נושא ציוד רב.

נראה שזה מה שקרה למפקד צוות 8. במהלך הגלישה מהמסוק הוא איבד את האחיזה ונפל לקרקע, מה שהוביל לפציעה רב מערכתית קשה שבהמשך הביאה למותו.

Commander Brian Bourgeois died this week in Virginia. He was 43 years old.



Fair winds, brother. pic.twitter.com/cpgCzULY63 — Canadian Forces in (@CAFinUS) December 8, 2021

יחידת אריות הים מחולקת למספר צוותים שכל אחד מהם מונה כ-150 לוחמים ועוד כמה עשרות אנשי מטה, עליהם מפקד קצין בדרגת קומנדר. כל צוות שכזה מתמחה בפעילות באזור גיאוגרפי שונה על פני הגלובוס, מלבד צוות 6 בעל ההתמחות הייחודית למשימות המוגדרות "שחורות" ולוחמה בטרור.

צוותים נוספים הם צוותי הסירות המיוחדות וצוותי הרכבים התת ימיים. צוות 8 עליו פיקד קומנדר בריאן, מונה שמונה מחלקות של לוחמים שמתמחים בפעולה בכל שטחי הגלובוס ולא שטח ספציפי כמו רוב הצוותים.

מדובר בקצין בעל ותק ארוך שנים שהתגייס אחרי אירועי ה-11 בספטמבר ושירת תחילה על אחת מספינות הצי. בשנת 2006 הוסמך כלוחם ביחידת העילית המפורסמת. בין שלל העיטורים שהוענקו לו ניתן למנות את כוכב הארד, הרביעי בחשיבותו. הוא השתתף במאות פעולות חשאיות במדינות כמו סוריה, עיראק, תימן, אפגניסטן ועוד.

בצי האמריקאי דיווחו כי האירוע נמצא תחת חקירה ובינתיים סגן מפקד צוות 8 לקח עליו פיקוד זמני. בין השנים 2001 ל-2021 נהרגו 22 אנשי היחידות המיוחדות של הצי בתאונות אימונים, כשהם עורכים כמות גדולה של אימונים רבי משתתפים. מתאמנים הרבה, פועלים ברחבי הגלובוס. כוח מיוחד מארה"ב | צילום: Brian Blanco/Getty Images