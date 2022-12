| צילום : ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP via Getty Images

בתקשורת הזרה תוהים בשעות האחרונות (רביעי) מה עובר על שר ההגנה של רוסיה, סרגיי שויגו. נראה כי מה שהחל את גל השמועות בעניינו הוא פרסום של קבוצת תחקירנים עצמאית המבקשת לחשוף שחיתות בצמרת הרוסית, לפיה הופעתו התקשורתית האחרונה של שר ההגנה, אחד האנשים הקרובים לנשיא ולדימיר פוטין ומי שנחשב לאדריכל המלחמה – הייתה ב-11 במרץ.

קבוצת התחקירנים, המתבססת על מקור עלום שם, בכיר כביכול, טוענת כי שר ההגנה הרוסי סובל מבעיות לב וזה הרקע ל"הורדת הפרופיל" שלו, אך לדיווח הזה אין נכון למועד כתיבת שורות אלו כל אישור רשמי.

Agentstvo – אותה קבוצת תחקירנים, טוענת כי בטלוויזיה פורסמה ב-18 במרץ כתבה בה צולם כביכול שויגו בטקס, אך בדיקת הצילומים העלתה כי מדובר בתמונות שצולמו באותה הופעה אחרונה שלו ב-11 במרץ.

ברשת אף הופצו שמועות כי שויגו בן ה-66 נהרג, כביכול, כשמטוס איליושין 76 הופל מעל שמי קייב. כמובן שגם הטענה הזו היא בשלב זה רק בגדר שמועה שאין לה אישור רשמי.

Killed in Kiev,when IL 76 was shot down https://t.co/NgOeJxyJmW — ZOKA (@200_zoka) March 23, 2022

הפגישה האחרונה עם פוטין

ב"ניוזוויק" דווח כי פגישתו האחרונה של שר ההגנה שויגו עם פוטין היתה ב-27 בפברואר, ימים ספורים אחרי תחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה, וכי הפרופיל שלו באתר משרד ההגנה הרוסי לא עודכן בין ה-11 ל-23 במרץ.

בדיווח שלהם ציינו גם כי דמיטרי טרסצ'אנין, עיתונאי רוסי עצמאי צייץ: "11 ימי לחימה לא שומעים בפומבי את שר התעמולה הגדול", כשהוא מתכוון לשר ההגנה שויגו.

שויגו נחשב לדמות בולטת ומופיע בפרסומים רשמיים רבים. אחד האחרונים שבהם היה הודעה רשמית על ביקור שלו בסוריה, לשם הגיע יחד עם מטוסי קרב חמושים בטיל ההיפר-סוני קינז'אל ומטוסים מפציצים. נשיא סוריה בשאר אסד התלווה אליו לביקור אצל כוחות צבא רוסיה המוצבים בסוריה, ימים לפני הפלישה ובמה שנחשד כתרגיל הטעייה לקראתה.

בניוזוויק הוסיפו כי משרד ההגנה הרוסי טרם הגיב לפרסומים בנוגע להיעדרות המסתורית של השר שלו. מאז תחילת הפלישה לאוקראינה איבד הצבא הרוסי שורה של גנרלים בכירים שנשלחו לחזית. כלי תקשורת זרים רבים עוסקים בימים האחרונים בדיווחים על ציד מכשפות של פוטין בקרמלין, כשלטענתם הנשיא מחפש חפרפרת בסביבה הקרובה שלו אחרי שהמודיעין האמריקאי ידע על מרבית צעדיו הצבאיים האחרונים.

שר ההגנה הרוסי, מטוסי מיג ומפציצים נוחתים בסוריה, פברואר 2022 | צילום: Mil.ru