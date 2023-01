אחרי שורה של כישלונות בשדה הקרב, בימים אלו ממש צבא רוסיה מתארגן למתקפה חדשה באוקראינה ומגייס כוחות גדולים. בינתיים, נראה שהרוסים ממשיכים לספוג לא מעט אבדות ולאחרונה, צבא אוקראינה פרסם תיעוד של הטנקים החדשים ביותר של הצבא הרוסי, שנפלו לידיו כשהם שלמים.

על פי הבלוג "oryxs" הנחשב למקור אמין, לידי הצבא האוקראיני נפלו 191 טנקים תקינים של הצבא הרוסי, מסוגים שונים. באוקראינה אף תיעדו כמה מהטנקים, מהמתקדמים והחדשים ביותר של הצבא הרוסי מסוג T-80BVM.

לטענת משרד ההגנה בקייב, נפלו לידיהם כמה טנקים מהסוג הזה והם הצליחו להשמיד עוד עשרות רבות. על פי "oryxs" הרוסים איבדו 21 טנקים כאלו, מהם 14 נפלו בשלמותם לידי האוקראינים.

תיעוד: הטנק הרוסי המתקדם הושמד באוקראינה

Video of a Russian tank targeted by Ukrainian forces. The secondary explosion is likely the result of ammunition catching fire. https://t.co/xJ7sDM0nGP pic.twitter.com/Kbku2quolq — Rob Lee (@RALee85) April 9, 2022

ברשתות החברתיות ובאתרים שעוקבים אחר הלחימה באוקראינה, מופצות לא מעט תמונות בהם נראים טנקים מסוג T-80BVM מושמדים. בחלק מהתמונות ניתן לראות טנקים מסוג זה שספגו פגיעות קטסטרופליות.

T-80 הנו טנק מערכה שפותח ונכנס לייצור באמצע שנות ה-70. לטנק תותח 125 מ"מ הוא היה הרוסי הראשון שצויד במנוע טורבינת גז כמו ב-M-1 אברמס האמריקאי.

#Ukraine: Two very modern T-80BVM tanks were lost by the Russian army in #Donetsk Oblast - one was destroyed with a pretty expected result and another was detracked. pic.twitter.com/eqGr0I7BjX — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 10, 2022

הטנקים המשרתים כיום בצבא הרוסי, שונים מאוד מהדגמים אשר יצאו לפני עשורים מפסי הייצור, שהיו ממוקמים אגב בעיר חרקיב (חרקוב) שבאוקראינה. את דגם MVB של טנק T-80 הרוסים החלו לפתח בשנת 2017 והצבא קיבל את היחידות הראשונות בשנת 2019.

דגם זה כולל מערכת בקרת ירי וכוונות משופרות, גם התותח הוחלף בדגם מתקדם יותר והותקן בו מנוע טורבינת גז חזק יותר בהספק של 1,250 כ"ס. בנוסף בוצע שיפור של שריון הטנק.

הערכה היא שטרם הפלישה לאוקראינה היו לצבא הרוסי כ-500 טנקים מסוג T-80, כולם מדגמים משופרים ומהם כ-170 טנקים מסוג T-80BVM. באוקראינה אבדו גם 17 טנקים מסוג T-90A, טנק מערכה מתקדם וחדיש נוסף של הצבא הרוסי.