טייס של חיל האוויר האמריקאי נפצע מירי לעבר מסוק אותו הטיס - לא מעל מדינת אויב עוינת אלא לאור יום בווירג'יניה. בארה"ב מדווחים שהירי בוצע מהקרקע וחקירת האירוע החריג הועבר ל-FBI.

התקרית התרחשה ביום שני השבוע אך היא פורסמה בתקשורת רק אמש (רביעי). על פי הדיווחים, מדובר במסוק UH "יואי" של חיל האוויר האמריקאי שנפגע מכדור שנורה לעברו סביב השעה 13:00 בצהריים.

חוקרים של ה-FBI הגיעו למסוק שנחת בשלום בשדה תעופה מקומי ופתחו בחקירה כדי לאתר את מי שירה על המסוק מהקרקע ופצע את הטייס, שנפצע קל, טופל ושוחרר מבית החולים.

"ממצאים ראשונים עולה שהמסוק ספג ירי שגרם לפציעה מינורית לטייס ונזק לכלי הטיס", מסר דובר בסיס אנדרוז של צבא ארה"ב. ה-FBI פנה לציבור וביקש מכל מי שנכח באזור באותו זמן ושיש לו מידע ליצור עימו קשר. החוקרים מנסים לברר האם מדובר בניסיון לפגוע במסוק או בירי טועה.

מסוק "יואי" דומה לזה שנורה. תקרית מוזרה | צילום: Athanasios Gioumpasis/Getty Images, GettyImages