כוחות אמריקאים הצליחו להבריח מלוב מערכת הגנה אווירית רוסית "פנציר S-1" במבצע חשאי, כדי ללמוד עליה מקרוב ולדעת איך לפגוע בה. מדובר במבצע שהתרחש לפני כמה חודשים ופרטיו נחשפים כעת על ידי ה"טיימס" הבריטי.

על פי הדיווח, מערכת הנ"מ הרוסית הועברה לבסיס רמשטיין בגרמניה ומשם ככל הנראה לארה"ב, שם יבחנו אותה מומחי מודיעין.

ההערכה היא שמדובר באחת ממערכות הפנציר שאיחוד האמירויות רכשה עבור ארגון המורדים בלוב של הגנרל ח'ליפה חפתר, ה-LNA שנתמך בין השאר גם על ידי רוסיה ומצרים. לפחות 8 מערכות כאלו נמסרו למורדים ולפני כחצי שנה רובן נהרסו ונפלו שלל בידי צבא המשטר בלוב - GNA - שהשתלט על בסיס אווירי של המורדים בו הוצבו המערכות.

נראה שאחת מאותן מערכות הגיעה בדרך לא ברורה לידי האמריקאים. על פי הדיווח בטיימס, אחרי שהשתלטו על הפנציר, במאי 2020 הגיע ללוב מטוס תובלה מסוג C-17 של חיל האוויר האמריקאי עליו העמיסו את המערכת והוא המריא איתה לבסיס האמריקאי בגרמניה.

מדיווחי אתרים למעקב אחר טיסות נראה המטוס המדובר מבצע מספר טיסות ללוב בסמוך למועד בו אותן מערכות שלל. נראה שבאחת מהן העביר את המערכת ויתכן שלא רק אותה.

What I discovered after the post back in June was that I had posted the data on the 2nd of 2 trips made by C-17A 10-0215 #AE4D68. It's first flight to Libya was actually on the 3rd of June and stayed overnight, returning to Ramstein on the 4th of June.



5/ pic.twitter.com/hhO9zkN7PB — Evergreen Intel (@vcdgf555) January 27, 2021

די ברור שהערך המודיעיני שמערכת כזו יכולה לספק לאמריקאים היה מה שהוביל למבצע החשאי. ברוסיה ערים לזה, אולם ניסו להמעיט מחשיבות המידע שיוכלו להפיק בארה"ב. לטענת הרוסים מדובר בגרסת יצוא של המערכת, פחות משוכללת מהדגמים שמרתים בצבא הרוסי.

למרות דברי הרוסים סביר שהמערכת תניב מידע מודיעיני לא מבוטל. האמריקאים עושים מאמצים לשים את ידם על מערכות של היריבות כדי ללמוד אותן. בעבר דווח למשל על מערכות הגנה מסוג 300-S מתוצרת רוסית שנצפו בארה"ב וגם על כלי משוריינים שונים.

למערכת הפנציר יש מוניטין שנוי במחלוקת. ברוסיה המייצרת אותה מיחסים לפחות לגרסה אחת שלה יכולות יירוט והגנה אווירית גבוהות, בעוד בשנים עברו דווח על פגיעה במערכות אלו ברוסיה בתקיפות שיוחסו לישראל.

באחת הפעמים דובר צה"ל עצמו פרסם תיעוד השמדה של אותה מערכת פנציר שסופקה לצבא סוריה, כשבהמשך פורסם במקורות זרים כי כוח מקומי סורי שהופקד על אותה מערכת שהושמדה לא שמר על ביטחון שדה, השתמש בטלפון נייד בסמוך לעמדה שלו וכך חשף כביכול את המערכת לטילים הישראלים.