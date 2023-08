חיל האוויר של אוקראינה מאשר כי שלושה טייסים שלו נהרגו בתאונה אווירית קשה באזור ז'יטומיר בצפון מערב אוקראינה. בין ההרוגים אנדריי פילצ'יקוב - טייס מיג 29 שהוגדר שבמולדתו כ"אחד מהטייסים הטובים ביותר של אוקראינה". פילצ'יקוב היה מוכר עד היום רק בשם אותה הקריאה שלו בקשר “Juice”. וכמי שנשלח פעמים רבות להתראיין בתקשורת העולמית במטרה לחשוף את המלחמה האווירית מול הרוסים והיה ממובילי הקמפיין לאספקת מטוסי F-16 לחיל האוויר האוקראיני. מהלך שהצליח, אולם הוא לא יזכה לראות אותם על אדמת אוקראינה.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ספד בעצמו לשלושת הטייסים שנהרגו כשהוא מזכיר את "juice", כינוי שקיבל כשהיה בארה"ב, וגודל האבדה עם מותו. "אתמול הייתה קטסטרופה בשמיים מעל אזור ז'יטומיר שם נהרגו שלושה טייסים, כולל אנדריי פילצ'יקוב", אמר זלנסקי בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות.

Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла, @_juicefighter_ . pic.twitter.com/7ImNSBzuzc — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 26, 2023

מהדיווחים עולה ששני מטוסי אימון מסוג L-39 התנגשו באוויר במהלך גיחת אימון. כתוצאה מכך נהרגו שלושה טייסים בהם פילצ'קוב ושניים נוספים ששמם לא פורסם למעט אות הקריאה שלהם בקשר, "מינקה" ו"פרוקזין".

מותו של פילצ'יקוב הכה רבים בהלם, באוקראינה ובכל העולם כשרבים ספדו לו. לאורך המלחמה הוא נשלח להתראיין בכלי תקשורת רבים בעולם בהם ה "CNN", "THE WAR ZONE" ה "BBC" ועוד. בנוסף הוא הפעיל חשבון טוויטר על למעלה מ-15,000 עוקבים. בכל פעם שהתראיין זהותו נשמרה, הוא עשה זאת עם קסדה ומשקף שהסתירו את פניו ושמו לא פורסם עד לדיווח הרשמי על מותו.

אנדריי פילצ'יקוב

בראיונותיו הוא סיפר על חייהם של מעט טייסי הקרב של אוקראינה, על הפעילות נגד הרוסים כולל תיעוד מגיחות שביצע. עיקר הפעילות שלו הייתה כדי לדחוף מסירת מטוסי F-16 לאוקראינה. בשבוע שעבר, כפי שפרסמנו, המאמץ שלו ושל רבים הפך משתלם אחרי שהולנד ודנמרק היו למדינות הראשונות שפרסמו באופן רשמי שהן יעבירו את מטוסי הקרב האלה לאוקראינה. כמה ימים אחרי הדיווח הזה, פליצ'יקוב נהרג וכבר לא יזכה להטיס אותם ולראות אותם על אדמת אוקראינה.

Today is Ukraine’s Aviation Day. We are working to receive F-16s this year to begin its new chapter.



Sadly, there is also tragic news. Yesterday, a catastrophe in the sky over the Zhytomyr region killed three pilots, including Andriy Pilschikov, callsign “Juice”.



My heart goes… pic.twitter.com/DSahAg3vom — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2023