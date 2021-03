קצין בצבא אוקראינה השתולל בשבוע שעבר בבסיס עם רכבו כשהוא שיכור, התנגש במטוס קרב שחנה על הקרקע וגרם לו לנזק כבד, שתועד בתמונות שעלו לאחר מכן לרשת וגרמו למבוכה רבה לחיל האוויר האוקראיני.

מדובר במטוס קרב מסוג מיג-29 השייך לחטיבה הטקטית ה-40 בחיל האוויר של אוקראינה. הקצין התנגש בו במהלך אותה נסיעה פרועה.

בתמונות שהופצו לאחר מכן ניתן לראות כי למטוס נגרם נזק בחלקו האחורי וכי אחד מהמנועים אף עלה באש.

UKRAINE: A captain in the Ukrainian armed forces accidentally struck a Mig-29 aircraft with his car yesterday. The aircraft was destroyed. pic.twitter.com/MD7TXHzXoe — Conflict News (@Conflicts) March 12, 2021

אחרי שהתמונות דלפו לרשת אישר חיל האוויר האוקראיני כי היתה התנגשות במטוס, שחזר מגיחה לבסיס בו מוצבת החטיבה. לאחר מכן הוא נגרר לחנייה בליין המטוסים ואז הגיע הרכב בו נהג הקצין השיכור והתנגש בחלקו האחורי של המטוס.

חיל האוויר הודיע כי נגד הקצין נפתחה חקירה פלילית על ההרס שגרם למטוס המיג 29 שמחירו מוערך ב-15-20 מיליון דולר.

בכל אופן, הנהג השיכור שגם רכבו כמובן נהרס, צפוי להישפט למאסר ולשלם קנס כבד, כשמשכורת של קצין בחיל האוויר האוקראיני נעה סביב ה-700 דולר לחודש בלבד.

בעבר פורסם כי ישראל תשדרג מטוסי קרב של אוקראינה מסוג מיג 29 שיעברו מודרניזציה על ידי חברת אלביט מערכות.

בחודש אוגוסט שעבר התרחשה תקרית חריגה נוספת בה היה מעורב מטוס קרב של חיל האוויר האוקראיני שפגע בתמרור במהלך נחיתה במסגרת תרגיל.