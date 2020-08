שוב תקרית בין חיילים אמריקאים לרוסים בשטח סוריה. נגמ"ש רוסי מסוג BTR-82A התנגש באופן מכוון ברכב קרבי משוריין - MRAP - אמריקאי, כל זה בזמן שבאוויר מרחפים באופן מאיים מסוקי קרב של חיל האוויר הרוסי. האירוע שהתרחש ביום שני השבוע תועד בסדרת סרטונים שהתפשטו ברשת כמו אש בשדה קוצים.

על פי הדיווחים, שיירה של הצבא הרוסי ניסתה להגיע לשדה נפט במחוז אל-חסאקה ונחסמה על ידי האמריקאים, מה שהוביל לעימות האגרסיבי. מסוקי MI-8 ו-MI-35 סיפקו חיפוי לכוח הרוסי, ולמרות זאת הכוח האמריקאי נשאר במקומו וחסם אותם, מה שהוביל גם לחילופי צעקות וכנראה שגם לא מעט קללות בין הצדדים. מדיווחים שונים עולה כי כמה חיילים נפצעו בתקרית.

Video of another skirmish between Russian and US forces in NE Syria from Aug 24. It appears there are two US vehicles and Russian BTR-80, 2 Typhoon-K MRAPs, Ural-4320, and 2 Tigr vehicles with Russian Mi-8AMTSh and Mi-35M helicopters overhead. 313/https://t.co/RjzbJTG2sj pic.twitter.com/G6midolbeD — Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020

אין זה עימות ראשון בין חיילים רוסים לאמריקאים בסוריה, בעבר גם היו מקרים בהם חיילים משני הצדדים נפצעו בהתנגשויות כאלו, בעיקר כאשר הנהגים איבדו שליטה על כלי הרכב כתוצאה מנסיעה פרועה.

נראה שככל שעובר הזמן העימותים האלו הופכים אגרסיביים יותר. לאחרונה תועדו מפקדי סיורים משני הצדדים שירדו מהרכבים הצבאיים והתעמתו פנים מול פנים ומוקדם יותר שיירה אמריקאית תקעה סיור רוסי בבוץ.

באירוע שהיה לפני כשבועיים, חיילים סורים פתחו באש על שיירה אמריקאית דומה שנעה באזור. החיילים האמריקאים השיבו באש ולמקום הגיע גם מסוק אפאצ'י שתקף את העמדה הסורית, מה שהביא למותו של חייל סורי ועוד שניים שנפצעו קשה.

גם החיים של הרוסים לא קלים בשטחי סוריה. למרות שמוסקבה מסתירה את הנתונים, נראה שלא מעט חיילים וקצינים נהרגים שם בשלל תקריות. לפני כשבוע אף נהרג קצין בדרגת גנרל יחד עם עוד שני קצינים זוטרים יותר, אחרי שכוח מורדים שעדיין לא זוהה הטמין מטען צד בציר בו נעו.