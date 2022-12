מתיעוד שעלה לרשתות השונות, נראה כי רוסיה שולחת לאוקראינה טנקים בני 50 שנה ויותר. הטנקים תועדו על רכבות משא במספר תחנות, בהן זו של מליטופול. אולם לא ברור האם הטנקים יועברו לידי כוחות הבדלנים הפרו-רוסים או שליחידות הצבא הרוסי. נראה כי האבדות, בדגש של שריון, הביאו אותם להוציא מהמחסנים את הכלים הוותיקים, מהם יש לרוסים אלפים רבים.

על רכבות המשא שנשלחו לכיוון החזית באוקראינה, תועדו טנקים מסוג T-62. מדובר בטנק מערכה שפותח בשנות ה-50 ונכנס לשרות צבא ברה"מ ב-1961 ובהמשך לעוד צבאות רבים, בהם גם של מדינות ערב. לאורך השנים הטנק שודרג במערכות ראיית לילה מתקדמות, ככול הנראה שריון ריאקטיבי ועוד. אולם ספק גדול שיש לו יכולת שרידות גבוה בשדה הקרב המודרני.

מנגד, לצבא רוסיה יש במחסנים אלפי טנקים אותם ניתן לשלוח לשדה הקרב במהירות. יש טענות ש-2,500 מהם הם טנקים מסוג T-62. לאוקראינה יהיה קשה מאוד להתמודד עם הכמות, למרות האיכות הדלה, כאשר המאבק פה הוא בעיקר מי ישבר ראשון, בהנחה שברוסיה עדיין מוכנים לספוג כמות חריגה של אבדות.

T-62 and T80BV tanks, a model developed in the 1980s, are being transported in #Russia, reports @infonapalm. It is unclear whether and how they can be used in this war. pic.twitter.com/iMixH9qY5q — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2022

הטנקים שהושמדו ואלו שהוזעקו

באוקראינה טוענים כי הצליחו להשמיד במהלך הלחימה 1,300 טנקים רוסים. על פי הבלוג Oryx, נכון ל-25 במאי הושמדו 700 טנקים רוסים, רבים מהם T-90 ו-T-80 המקדמים. ככל הנראה המספר נמצא באמצע ובכל מקרה מדובר בנתון גבוה מאוד של אבדות. נראה כי הופעת טנקי ה-T-62 הוותיקים קשורה לאבדות הכבדות של הרוסים בטנקים.

יש לציין כי זאת לא תהיה הפעם הראשונה שהרוסים שולפים את ה-T-62 מהמחסנים. הם עשו זאת גם במהלך המלחמה שלהם באפגניסטן, בצ'צ'ניה וגם בגאורגיה. המטרה שלהם הייתה לייצר מאסות של טנקים, כך שהאויב לא יצליח להתמודד עם הכמות. בנוסף, טנקים מהסוג הזה גם הועברו במהלך שנת 2020 לצבא סוריה.

למרות המספרים המרשימים של אלפי טנקים במחסנים הרוסים למצבי חירום, הערכה היא שרבים מהם, כנראה רובם, כלל לא נמצאים במצב מכני המאפשר להם לחזור לשירות, בטח שלא במהירות. לאורך שנים הם תוחזקו בצורה לקויה בשל מחסור בתקציב ובנוסף, השחיתות שבצבא הרוסי הביאה לכך שחלקים רבים נגנבו מהם לאורך השנים.