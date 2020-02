תקרית חריגה בין מטוסי חיל האוויר של בלגיה לרוסיה

סוף השבוע החולף. תקיפה בסוריה מיוחסת לישראל על פי פרסומים זרים וראש הממשלה בנימין נתניהו שנשאל על כך אומר בתגובה ש"אולי זה חיל האוויר הבלגי". גם כן סוף השבוע החולף: מטוס 16-F של חיל האוויר הבלגי מבצע באמת יירוט אווירי של מטוס ייחודי - רק כזה השייך לחיל האוויר של רוסיה - בשמי הים הבלטי בצפון מזרח אירופה.

המטוס הבלגי פועל בשירות כוחות נאט"ו ובמקרה הזה הוא נצמד אל והרחיק מהאזור מטוס המכונה "הפנינה השחורה" של רוסיה, מפציץ טופולב UBL 134 המשמש בדרך כלל לאימון טייסים ונווטים של מפציצים אסטרטגיים בעלי יכולת גרעינית.

Our F-16’s spotted quite a rare bird in the Baltic skies last week! This unique Tu-134 UBL “Crusty-B”, nicknamed ‘Black Pearl’ after its colour, is commonly used to train pilots and navigators from Tu-160 and Tu-22M3 strategic nuclear-capable bombers. #BAF #BAP #F16 #WeAreNATO pic.twitter.com/2hKHumz10c — Belgian Air Force (@BeAirForce) February 14, 2020 בהודעת חיל האוויר הבלגי שדיווח על התקרית הוגדר המטוס הרוסי כ"ציפור נדירה מאוד", אותה פגשו מטוסי ה-16-F שארבעה מהם מוצבים באזור. נראה שמדובר היה בגיחת אימון של הרוסים שנועדה לייצר את היירוט באופן מכוון, כדי לאמן את הטייסים הרוסים בסוג כזה של תקרית.

במקור המטוס הרוסי שימש כמטוס נוסעים בימי ברית המועצות. הדגמים הראשונים של המטוס המריאו עוד בשנות ה-60, ומה שמאפיין אותם זהו אף הזכוכית שנלקח ממפציץ ותיק ומוכר, טופולב 16. כמו כן מדובר במטוס לתובלה וסיור, ככל הנראה שגם למשימות מודיעין.