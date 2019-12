טייסי הקרב הסעודים שקורקעו בארה"ב הטיסו מטוסי 15-F

אחרי שמוחמד א-שמראני, חניך בקורס טיס של חיל האוויר הסעודי שהתאמן בארה"ב, רצח שלושה בני אדם במסע ירי בבסיס הצי בפנסקולה שבפלורידה, הודיע אמש (רביעי) הפנטגון על עצירה מידית של כל טיסות האימונים והתרגילים המשותפים במסגרתם טייסי חיל האוויר הסעודים טסים בארה"ב.

ההחלטה התקבלה בהוראה של סגן שר ההגנה שביקש לבחון את התנאים לכניסת זרים להתאמן בארה"ב. "נעשה את כל המאמצים להבטיח את חייהם של אנשי הצבא ובני המשפחה שלהם בבסיסים שלנו", ציין סגן השר.

במקרה של הסעודים הקרקוע הוגדר "לצרכי בטיחות". בארה"ב נמצאים בימים אלו 850 אנשי צבא סעודים אולם החשש העיקרי הוא מ-175 אנשי חיל אוויר שעלולים לבצע עם המטוסים פיגועים בסגנון אירועי ה-11 בספטמבר.

The Pensacola base shooter was Mohammed Saeed Alshamrani, a member of the Saudi military who was training in aviation.

All of the gunfire took place in one classroom where 12 were injured, including two sheriff's deputies who were first responders, one of whom killed the shooter. pic.twitter.com/6e9ojxI3qX