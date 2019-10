הג'אוולין, טיל נ"ט אמריקאי, הוא בלי ספק האמצעי האחרון שהיינו חושבים עליו בהקשר של פרשות שחיתות ופוליטיקה.

אולם דווקא הטיל הקטן הזה שנועד להשמיד טנקים, נמצא עכשיו באור הזרקורים נוכח ההסתבכות החדשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שמעמידה אותו בפני ניסיון הדחה.

על פי הדיווחים והמסמכים שהתרו לפרסום, במהלך שיחה עם ולדימיר זלנסקי נשיא אוקראינה ב-25 ביולי 2019 טראמפ חיבר יחד עסקה לאספקת הג'אווולין לאוקראינה עם פתיחת חקירה נגד יריביו הפוליטיים.

על פי המסמכים במהלך השיחה השניים הסכימו בין השאר על כך שמדינות אירופה לא עושות די כדי להרתיע את רוסיה מלהמשיך במלחמה נגד אוקראינה. זלנסקי הביע מנגד הערכה כלפי המעשים של ארה"ב בנושא ובהמשך הצהיר שהוא מעוניין לרכוש עוד טילי נ"ט ג'אוולין.

לצד עוד כמה מערכות נשק מערביות, הטיל הזה הפך למבוקש מאוד מצד האוקראינים שמנהלים מלחמה רשמית וקצת פחות רשמית נגד רוסיה וכוחות הפרוקסי שלה במזרח המדינה. מלחמה שמאז שנת 2014 גבתה אלפי הרוגים ופצועים.

בימי המלחמה הקרה החשש העיקרי של ארה"ב ומדינות מערב אירופה היה צונאמי של טנקים רוסים שישטפו את היבשת. לרוסים היו אלפי טנקים, הרבה יותר מלארה"ב ובעלות בריתה, וטילי הנ"ט היו חלק גדול מהתשובה.

כדי להתמודד עם טנקי T-72 רוסים ונגמש"י BMP-2 צבא ארה"ב ניפק ללוחמים שלו טיל M-47 דרגון מונחה תיל לטווח של 1,500 מטרים. הטיל עשה את העבודה, אולם הבעיה הייתה שהכוון היה חייב להישאר עם הכוונת על המטרה עד לרגע הפגיעה.

ב-1996 הדרגון הוחלף על ידי הג'אוולין שהפך למפורסם. הפעם מדובר בטיל "שגר ושכח" שיכול לנעול על המטרה מטווח של 4,750 מטרים ולהשמיד אותה מטווח 2,500 מטרים.

בנוסף לזה יש לטיל מטען ראש חלול כפול, האחד חודר את ההגנה של הטנק ואילו השני את הטנק עצמו. יתרון נוסף זה שניתן לשגר אותו ב-2 דרכים. אחת בכינון ישיר ואילו בשנייה הטיל עולה לגובה של 150 מטרים ואז צולל לעבר המטרה שלרוב ההגנה העליונה שלה רכה יותר.

ב-2018 אוקראינה רכשה 37 משגרים ו-210 טילים מסוג זה בשווי 47 מיליון דולר. האוקראינים מעוניינים לרכוש כמות דומה של טילים ומשגרים, ויתכן שגם יותר.

הטיל הוכיח את עצמו בשלל מלחמות. באחד מקרבות מלחמת המפרץ השנייה, צוות מארינס הצליח להשמיד שני טנקים, 8 נגמ"שים ו-4 משאיות עם הטיל. באפגניסטן הטילים אלה השמידו עמדות של האויב ושוגרו גם למנהרות, ואילו בסוריה השתמשו בהם כדי להשמיד מרחוק מכוניות תופת.