בסוף השבוע האחרון, פיקוד אירופה של צבא ארה"ב פרסם שמפציצים אסטרטגים מסוג B-1B ביצעו גיחת אימון בינלאומית יחד עם חילות אוויר של מדינות כמו פולין, רומניה, יוון, טורקיה ואוקראינה. אבל מה שהאמריקאים לא פרסמו באותה הצהרה שלוותה בלא מעט תמונות מרשימות, זה שהיו שם עוד כמה מטוסי קרב ממדינה שממש לא הוזמנה להשתתף בתרגיל.

מה שהאמריקאים לא חשפו הוא שגם מטוסי קרב רוסים הגיעו לאימון הייחודי. מטוסי קרב של חיל האוויר הרוסי מסוג Su-27 וגם Su-30SM יירטו את הכוח האמריקאי כשאלה הגיעו לאזור הים השחור. חלק ממטוסי הקרב הרוסים נצמדו לכלי הטיס האמריקאים, אולם בניגוד לתקרית האחרונה, שם נטען שהטייסים הרוסים סיכנו את כלי הטיס, הפעם האמריקאים, שהודו בתקרית רק אחרי שהרוסים פרסמו אותה, טענו שהמטוסים הרוסים שמרו "על מרחק בטוח".

מטוסי B-1B תרגלו גיחת הפצצה במה שהוגדר על ידי האמריקאים כ"משימת אימון ראשונה מסוגה", תוך כדי שהם מוגנים על ידי מגוון מטוסי קרב ממדינות שונות. בכל שלב בגיחה מטוסי הקרב התחלפו על פי מיקום הטיסה במדינות אירופה, כשהטייסים השונים מתרגלים את התקשורת והאינטגרציה עם הכוח האמריקאי. בהמשך הם טסו לאזור הים השחור, קרוב מאוד לגבול הרוסי.

The two B-1B Lancers also flew with Poland, Romania, Greece, & North Macedonia aircraft during today's long-range, long duration strategic #BomberTaskForce mission throughout Europe and the Black Sea region. #StrongerTogether



Read: https://t.co/yCW2H9Eb3E pic.twitter.com/7FnHViteIx — USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) May 29, 2020

האוקראינים ליוו את המפציצים האמריקאים עם מטוסי קרב מסוג SU-27 ומטוסי MIG-29 בזן שהטורקים שלחו לשם מטוס לתדלוק אווירי מסוג KC-135. הפולנים טסו על מטוסי F-16 שלהם ו-MIG-29. גם הרומנים הגיעו עם מטוסי F-16 ו- MIG-21 הוותיק מאוד, שבלי ספק עורר עניין בקרב אנשי הצוות האמריקאים.

מטוסי קרב הגיעו גם מחילות האוויר של יוון ומקדוניה. בנוסף תורגל מטוס תדלוק נוסף של חיל האוויר האמריקאי שהמריא מבריטניה. בהתחשב בעובדה שחלק מבעלות הברית של ארה"ב שהשתתפו בתרגיל מפעילות מטוסי קרב מתוצרת רוסית, יתכן מאוד שחוץ מאימון של ליווי מפציץ הם גם תרגלו איך להתמודד עם מטוסי הקרב של חיל האוויר הרוסי, אך כאמור לא היה צריך לדמיין יותר מדי את הרוסים שדאגו להופיע.

Polish Air Force F-16 and MiG-29 fighter jets escorted @usairforce B-1B Lancer bombers over #Poland for the second time this month.#WeAreNATO #StrongerTogether #StrategicDeterrence



Piotr Łysakowski pic.twitter.com/5FDmMxKtYY — PLinNATO (@PLinNATO) May 30, 2020

המתיחות האווירית בין ארה"ב לרוסיה מתגברת בימים האחרונים. האמריקאים הצהירו בשבוע שעבר שמטוס רוסי סיכן בחוסר מקצועיות מטוס סיור של צי ארה"ב וגם בלוב מתפתחת מתיחות בין הצדדים אחרי שהרוסים שלחו לשם מטוסי קרב מסוריה.

התקרית הנוכחית לא התפתחה כפי הנראה לאירוע בינלאומי עם השלכות, אבל חובבי הז'אנר נשארו עם לא מעט תמונות מרהיבות שפורסמו על ידי הדוברות של כלל חילות האוויר שתרגלו שם.