מטוס אנטונוב an-124 רוסי ביצע בסוף השבוע האחרון נחיתת חירום דרמטית בנובוסיבירסק שבסיביר, אחרי שחווה כשל חמור במנוע בזמן ההמראה. הטייס הצליח לחזור לנחיתה, במהלכה גלגל החרטום של המטוס קרס.

למרות הנזק הכבד שנגרם למטוס ותועד בצילומים מהזירה, ברוסיה מציינים שאין נפגעים באירוע כשעל המטוס היו באותו זמן 14 אנשי צוות.

זמן קצר אחרי התקרית התפרסמו ברשתות השונות סרטונים מהנחיתה הדרמטית, כולל ממגדל הפיקוח. באחד מהם ניתן לראות את המטוס הענק כשהוא ממריא ואז שב מיד לנחיתה.

בסרטון המצורף - תיעוד נחיתת החירום ממגדל הפיקוח

בסרטון נוסף ניתן לראות הנחיתה עצמה וקריסת הגלגל ובהמשך תמונות של המטוס אחרי שהחליק אל מחוץ למסלול. נראה שאחד מהמנועים השמאליים שלו מרוסק לגמרי. על פי כמה דיווחים אחד מחלקי המנוע אף נחת על מחסן סמוך ובנס איש לא נפגע ממנו. ברוסיה מדווחים שנפתחה חקירת לברור נסיבות האירוע.

מטוסי אנטונוב An-124 נבנו לראשונה בשנות ה-80 ובשנת 2014 רוסיה ואוקראינה חתמו על חוזה לחידוש הייצור של המטוס. מדובר במטוס תובלה השלישי בגודלו בעולם בהקשר לתחום האזרחי.

An-124 Ruslan, one of the world’s largest cargo plane skidded off runway in Novosibirsk after a failed take off to Vienna. Eye witnesses saw smoke in 2 of its engine, part of the engine’s blades broke off, falling through a roof of a warehouse and by a miracle not injuring anyone pic.twitter.com/HBTuFm4xfZ — The Siberian Times (@siberian_times) November 13, 2020

במגזר הצבאי זה מטוס המטען הגדול בעולם שדומה הצורה החיצונית שלו ל- C-5 גלקסי האמריקאי אולם עולה עליו ביכולת הנשיאה. המטוס הזה מסוגל לשאת 150 טון ציוד כולל מסוקים וכלי רכב משוריינים.

זה היה המטוס איתו הרוסים העבירו לסוריה את מערכות ההגנה האווירית S-300 שנמכרו לסורים וסוללות ה- S-400 שהציבו שם, כמו גם ציוד רב של הכוח הרוסי. בימים האחרונים הרוסים הטיסו עם המטוס הזה מסוקים מסוג 24-MI ו-MI-8 לחבל נגורנו-קרבאך בקווקז כחלק מהכוח ששלחו לשמירה על הסכם הפסקת האש בין אזרבייג'ן וארמניה.