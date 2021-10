בתמונה שפורסמה בימים האחרונים ברשתות החברתיות, נראה טנק מסוג K2 מתוצרת דרום קוריאה עם מערכת ההגנה הישראלית "מעיל רוח". דרום קוריאה מפעילה כמעט 300 טנקים מהסוג הזה. מלבדה יש רק עוד מדינה אחת שרכשה את הטנק, נורבגיה - שמפעילה מספר לא ידוע של יחידות לצורך פיתוח.

יש לציין כי לא דווח על עסקת נשק רשמית בין ישראל לדרום קוריאה, אולם על פי פרסומים זרים היא אחד מהמוקדים העיקריים לייצוא ביטחוני מישראל. גם מול נורבגיה לא דווח עד כה על עסקה כלשהי למכירת מערכת מעיל רוח מתוצרת חברת רפאל מערכות.

Another Trophy integration on a non-Israeli MBT: Korean K2.

With Merk 4, Abrams, CR3, & Leo2Ax, that brings the count to five tank families. https://t.co/rEwtXqgLEy — Gregory Knowles (@2805662) October 9, 2021

התמונה אשר הופצה ברשתות, מעידה שבוצעה התאמה של מערכת מעיל רוח ישראלית לטנק מתוצרת דרום קוריאה, אולם לא ניתן לקבוע בשלב הזה אם מדובר בניסוי, או שהמערכת כבר מבצעית. הטנק תועד בסביבה אזרחית כשהוא על גבי מוביל.

טנק K2 "פנתר שחור" הינו טנק המערכה העיקרי של צבא דרום קוריאה. הוא חמוש בתותח 120 מ"מ ממנו ניתן לשגר מגוון רחב של פגזים, כולל ה-KSTAM הייחודי, גם הוא מתוצרת מקומית בעל יכולת ניהוג המאפשרת פגיעה מדויקת במטרה.

לטנק גם יכולת עבירות מתקדמת המותאמת לתנאי השטח הקשים של המדינה. מלבד השריון לטנק מיגון אקטיבי המבוסס על מכ"ם וגלאי לייזר. בעבר דובר על הוספת יכולת מיגון אקטיבי קשה, מהסוג של מעיל רוח, אולם מעולם לא דווח רשמית על תוספת של מיגון כזה.

צבא דרום קוריאה נמצא בתקופה של התחדשות ושדרוג יכולות כמענה לאיום מצד הצבא הצפון קוריאני, שמפעיל אלפי טילי נ"ט כמו גם אמל"ח נוסף כנגד טנקים, ובהחלט זקוק למערכת הגנה לטנקים שלו.

על פי פרסומים זרים דרום קוריאה כבר רכשה מישראל מטוסים ללא טייס ואף תפתח מערכת הגנה אווירית דומה לכיפת ברזל. במקביל ישנם דיווחים והערכות כי הטנק שתועד עם המערכת הוא כזה שנרכש מהקוריאנים, כחלק מהפרויקט הנורבגי. טנק ה-K של דרום קוריאה | צילום: DynamicReality / Shutterstock