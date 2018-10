נזקי הוריקן מייקל: F-15 התהפך ונפגע

הוריקן מייקל ממשיך להכות גלים בארה"ב, שם מדווחים על לפחות 18 הרוגים ונזק רב לרכוש. במקביל, מדווח חיל האוויר האמריקני, על נזקים כבדים לבסיס טנדייל שבפלורידה שספג פגיעה ישירה של הסופה. מפקד הבסיס הורה על פינוי מידי של אנשי הצוות ושל כלל מטוסי הקרב שנמצאים בו, ביניהם מטוסי חמקן מסוג F-22 שעלות כל אחד מהם כ-200 מיליון דולר. למרות הנחיית הפינוי, דווח שמספר חמקנים נפגעו בסופה.

בימים האחרונים הופצה ברשת תמונה בה ניתן לראות מטוס קרב כשהוא הפוך על גבו. ככל הנראה, הסופה העיפה אותו כאילו היה מטוס מנייר. "לבי עם על אנשי חוף מקסיקו ואנשי בסיס טנדייל (ביתי הקודם)", שיתפה בטוויטר ד"ר ג'ודי סטיבאלי שבעבר שירתה בבסיס. היא שתפה גם את התמונה של מטוס הקרב מסוג F-15 שנפגע מהסופה. אבל הדגישה שלא מדובר במטוס מבצעי, אלא במטוס שיצא משרות והוצב כפסל בכניסה לבסיס.

F-15 Eagle static display at Veterans Park in Callaway, Florida before and after #HurricaneMichael. pic.twitter.com/SeVVbNpvAU