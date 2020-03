למרות הערכות שונות על האטה בפעילות האיראנית בשל נגיף הקורונה, בחינה של הסכסוכים באזור שרובם המכריע במעורבות איראנית, מלמדים שלמרות המשבר החריף הם ממשיכים לדמם.

בסוריה המשטר ממשיך במאבק שלו נגד המורדים. צבא אסד ממשיך במבצע לחיסול כיסי ההתנגדות בגיבוי צמוד של חיל האוויר הרוסי, שיחד עם הטייסים הסורים מפציץ את הערים והכפרים בלי הבחנה. תמונות וסרטונים היוצאים מהאזור הזה מלמדים על מלחמה מדממת שלא האטה למרות הנגיף.

Militants and a number of civilians throw stones at Turkish armored vehicles in #Idlib CS



Civilians and militants in Idlib refuse to Turkish-Russian patrols pic.twitter.com/teIfV6NzXJ — Yusha Yuseef (@MIG29_) March 15, 2020

מי שעוד פועלים בסוריה הם הטורקים שממשיכים לנהלל קרבות בעיקר נגד הכורדים וגם מול המשטר הסורי. כל זה קורה בצל התפשטות נגיף הקורונה בסוריה, כפי שנטען בכלי תקשורת ערבים. ניתן להבין זאת גם מהוראת המשטר בדמשק להשבית את מערכת החינוך, לסגור את בתי הקפה ועוד.

הסורים וגם הלבנונים אף ביקשו מהאיראנים שלא לטוס לסוריה ומי שכבר נמצא במדינה, שיחזור לאיראן או יכנס לבידוד. מדובר בבעיה קשה מבחינת הסורים משום שהאיראנים הם גם כוח משמעותי על הקרקע וגם קו אספקה משמעותי למשטר אסד.

לסורים אין ממש ברירה מאחר והמצב באיראן בכל הקשור לקורונה יצא משליטה, לא ברור אם המשטר אומר שם את כל האמת באשר למספר המתים שממשיך לעלות, קברי אחים המוניים תועדו שם בשבועות האחרונים ובתוך כך, אנשי כוח קודס של משמרות המהפכה ספגו לא מעט אבידות וסומנו כמפיצים של המגיפה. משם הרצון שלא יגיעו לסוריה ולבנון, אך כאמור הם לא ממש נשמעים לקריאות.

האיראנים הם צד גם בסכסוך האכזרי בתימן, שם עלו טענות שמפיצים את נגיף הקורונה. אבל גם שם המלחמה ממשיכה להתנהל במלוא המרץ.

One of Houtis drones that attacked the Hadi/UAE/Saudi/mercenary headquarters in Jauf. pic.twitter.com/UfeZru6Syr — Y.N.M.S (@ynms79797979) March 16, 2020

חיל האוויר הסעודי ממשיך לתקוף מטרות רבות בתימן ומנגד המורדים הח'ותים טענו שהצליחו "להבריח" מטוס קרב מסוג F-15, לטענתם גם לפגוע בכמה כלי טיס. על הקרקע הח'ותים ממשיכים להציב מארבים לחיילים סעודים ולקטול אותם. הסעודים לא נשארים חייבים עם הפצצות מאסיביות מהאוויר וירי כבד ביבשה.

העימות שהתחדש בצל הקורונה

משבר הקורונה מסתיר את העימות הצבאי שבין איראן לארה"ב שממשיך להתנהל גם אחרי חיסול גנרל קאסם סולימאני. מיליציות פרו איראניות ממשיכות לשגר רקטות לעבור האזור הירוק (המאובטח) בבגדד ולעבר בסיסים אמריקאים.

השבוע נהרגו שני חיילים אמריקאים וחייל בריטי מירי רקטות שכזה. בתגובה חיל האוויר האמריקאי תקף מטרות רבות בעיראק וחיסל בכירים במיליציות וגם כמה אנשי משמרות המהפכה. האמריקאים שלחו עוד נושאות מטוסים לאזור ומזכיר המדינה מייק פומפאו הזהיר את ממשלת עיראק מהשלכות המשך הירי.

Launching missiles towards the Green Zone in Baghdad. #Iraq pic.twitter.com/z5QlyhuI6e — Sarwan Wllatzheri (@SarwanBarzani_) March 13, 2020

גם בלוב הנגיף לא הצליח לעצור את הלחימה. יש שם מעורבות משמעותית של הרוסים, טורקים וכמו בגזרות האחרות גם של איראנים המואשמים בהפצת נגיף הקורונה.

במצרים נמשכים העימותים בין הצבא המקומי לשרידי דאע"ש ובתקשורת הערבית מדווחים על לפחות שישה חמושים שנהרגו בעימותים עם כוחות הבטחון המצרים.

שקט שברירי בגבולות ישראל

יש לציין שבתקופה הזו גם הזירות שסביב ישראל ממשיכות להיות פעילות. במקביל לניסויים לשיפור הרקטות של ארגוני הטרור ברצועה נרשמו חדירות מהגדר בעזה.

צה"ל דיווח על לפחות שני ניסיונות חדירה בימים האחרונים, באחד מהם נתפסו חמושים. על פי פרסומים זרים מטוסי חיל האוויר הישראלי פעלו בשמי לבנון וסוריה כפי שמדווח לא פעם.

לוחמי צה"ל עצרו לפני זמן קצר שני חשודים שחצו את גדר המערכת בדרום רצועת עזה לשטח ישראל. על החשודים נתפסו שני רימונים מאולתרים ושני סכינים. החשודים הועברו לחקירת כוהב"ט — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 13, 2020

גם מחוץ לאזור שלנו נרשמו דיווחים על תקריות אוויריות בין מטוסי כוחות נאט"ו לרוסיה בלא פחות מאזור אלסקה, עימותים גם במלזיה, בין רוסיה לאוקראינה ובאפגניסטן.

על אף המשבר העולמי החמור עקב וירוס הקורונה שמורגש גם ברחבי המזרח התיכון וביטול התרגילים הצבאיים, נראה שהדבר לא עוצר את ארגוני הטרור מלהמשיך ולפעול, את הצבאות מלהגיב ואת המעצמות מלחשוף שרירים ולהפגין כוח. עולם כמנהגו עדיין נוהג.