האם בסוף השבוע החולף נרשמה תקרית אווירית חריגה עם צבא ארה"ב בשמי איראן? כך לפחות טוענים בתקשורת האיראנית והערבית.

ברשתות אף הופץ קטע וידאו בו צוות טלוויזיה מראיין, במקרה או שלא, קציני הגנה אווירית בחמ"ל בדיוק בזמן התקרית. למרות הסקפטיות שמעורר התיעוד, התקרית דווחה גם באתר defenseworld הבינלאומי.

לטענת האיראנים, ביום שישי האחרון מטוס קרב מסוג F-18 התקרב למדינה מכיוון דרום, כאשר לאורך כל הדרך היה תחת מעקב המכ"מים שלהם.



בסרטון שהפיצו, בדיוק בזמן שכתב הטלוויזיה הממלכתית שאל את אחד מהקצינים שמפעילים את מרכז הפיקוד שאלה, הופעלה התראה והקצין זינק לעמדת הבקר שעקב אחרי מטוס הקרב.

The moment US fighter jet was nearly shot down.

Funny thing is that this collision happened when a reporter was inside the command center for an AF air defense division, making a report about the readiness of the division. pic.twitter.com/uHPieJ2j2J — Saeed Biglari (@Haman_Ten) March 22, 2020

אז נשמע את הבקר משדר אזהרות למטוס מבלי לקבל תגובה. עוד ניתן לשמוע את התיאום של אנשי המערך ביניהם וההכנה לשיגור טיל, כשלאחר מכן התיעוד מסתיים. על פי האיראנים, בעקבות האזהרות והאיומים המטוס הזר שינה כיוון.

לא דווח רשמית לאיזה צבא משתייך מטוס הקרב, אך באזור המפרץ הפרסי יש רק שלוש מדינות שמפעילות מטוס מסוג זה - ארה"ב, אוסטרליה וכוויית, שאף אחת מהן לא הגיבה עד כה לטענות איראן.

רק לפני מספר חודשים איראן הפילה כטב"מ אמריקאי וגם איימה להפיל כל מטוס שיחדור למרחב האווירי שלה. גם הפעם האיראנים איימו לשגר טיל, מה שלטענתם גרם למטוס הקרב "לסגת".