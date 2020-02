הקרבות בסוריה: רקטות הוקדשו לסולימאני והטייס שלו נהרג

בסרטון שמופץ ברשתות החברתיות נראים לוחמי מיליציית אל נוג'אבה המקורבת לאיראן וחיזבאללה, כשהם כותבים את שמו של מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, הגנרל קאסם סולימאני שחוסל בחודש שעבר על ידי ארה"ב. מדובר בסרטון של הפצצת בעיירה חאן טומאן שבאזור חאלב. על פי הדיווחים בתקשורת הערבית, לוחם המיליציה שתועד כתב בפרסית לצד שמו של סולימאני: "תחילת מבצע שחרור חאן טומאן, סוריה". גורמי מודיעין טענו בעבר כי גנרל קאסם סולימאני עצמו פיקד ישירות על מבצע כיבוש העיר חאלב בסוריה. לוחמי המיליציה פועלים שם יחד עם כוחות המשטר הסורים כשעל פי הערכות מונה אל נוג'אבה סדר גודל של 8,000-10,000 לוחמים המוצבים בראש הכוח הקרקעי של המשטר, הנעזר בסיוע מטוסי חיל האוויר הרוסי. Militias of the Iranian Al-Nujaba movement write on one of the missiles targeting Idlib, "Qassem Soleimani".#syria #Aleppo pic.twitter.com/tqaBc8szMf — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) February 2, 2020 הטייס של סולימאני נהרג במסוק שהופל בימים האחרונים יש הסלמה בלחימה בסוריה. כוחות אסד בסיוע המיליציות הפרו איראניות וחיל האוויר הרוסי מנסים לכבוש מחדש שטחים מידי המורדים. Sharaf Issa Izz Al-Din, el ingeniero de vuelo y jefe de tripulación del helicóptero Mi-17 derribado en #Siria



Se puede ver aquí con el terrorista, ex comandante de la #QasimSoleimani Fuerza #IRGC Quds, que fue eliminado el pasado mes por #USAF @USSOCOM @CIA @FBI pic.twitter.com/bnTzeES7W5 — Fraternidad Nacionalista de Venezuela (@FNV01) February 11, 2020 הצבא הטורקי פלש גם הוא לסוריה כדי להילחם בכורדים אבל בימים האחרונים נכנס לעימות ישיר עם הצבא הסורי כשהתקרית הבולטת היתה הפלת מסוק סורי, בתגובה למותם של חיילים טורקים. על פי הדיווחים שלושה אנשי צוות המסוק נהרגו בתקרית. אחד מהם הוא הטייס שארף עלי חאלק. מתברר שהיה לו דף פייסבוק פעיל מאוד בו פרסם תמונות מהטיסות שלו בשמי סוריה. התמונה הכי מסקרנת היא עם קאסם סולימאני. מהתמונה הזו ניתן להבין שכאשר סולימאני הגיע לסוריה, הוא הוטס ממקום למקום על ידי מסוקים של חיל האוויר הסורי. חלק מהטיסות האלה בוצעו על ידי הצוות שנהרג אתמול. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן