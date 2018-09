בצל המשבר עם ישראל: הקומנדו הימי הרוסי בתיעוד נדיר

כמעט במקביל למשבר הישראלי-רוסי, שנוצר אחרי הפלת מטוס התובלה של חיל האוויר הרוסי על ידי סוללת נ"מ סורית, מוסקבה ניהלה באזור הים התיכון תרגיל ענק – וסיפקה הצצה נדירה לקומנדו הימי שלה, שמשתתף ככל הנראה גם במלחמה בסוריה. צפו:

Looks like #Russia Special Forces brought their #Germany origin BlackShadow DPVs (Diver Propulsion Vehicles) along to the military exercise in East Mediterranean pic.twitter.com/astNmHIJ8k — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) September 10, 2018

במסגרת הדיווחים על התרגיל, בו השתתפו כ-25 ספינות וכ-30 כלי טיס, הטלוויזיה הרוסית שידרה תיעוד נדיר של כוחות הקומנדו הימי, בעודם מתרגלים יציאה מצוללות מסוג "קילו" ונחיתה חשאית על החוף, וכשהם מצוידים במיטב ציוד הצלילה: חליפות צלילה יבשות, מערכות נשימה סגורות וכלי נשק המותאמים לשימוש תת-ימי. ניתן היה להבחין כי הם השתמשו גם בכלי זעיר מתוצרת גרמניה להובלה תת-ימית של צוללנים, מדגם "בלאק שאדו" 730.

הכלי נמכר ל-20 מדינות לפחות והוא מגיע בשתי גרסאות, להובלת שני צוללנים או ארבעה. הוא מסוגל לנוע במהירות של 10 קמ"ש מתחת למים, והמנוע שלו מסוגל לפעול 3 שעות ברציפות. ניתן לצלול ולנוע איתו עד לעומק של 60 מטרים, מה שהופך אותו ואת אנשי הצוות שמפעילים אותו לכוח מיוחד קטלני. גם השימוש בו לא מסובך: הוא נע מצד לצד בעזרת שינוי של משקל הגוף, מה שללא ספק הפך אותו לאהוב במיוחד על לוחמי הקומנדו הימי ברוסיה ובכלל.

לצד הספצנאז של הצי הרוסי, קיימת יחידת ספצנאז ימית גם ב-GRU, המודיעין הצבאי של רוסיה, בספצנאז יחידת "אלפא" ובספצנאז של יחידת "וימפל". לא ברור לאיזו מהיחידות שייכים הלוחמים.

