זה היה אחד מהרגעים הדרמטיים במלחמת 12 הימים, מבצע "עם כלביא". בתגובה לירי טילים מאיראן אחרי כניסת הפסקת האש, עשרות מטוסי קרב ישראליים כבר היו עמוק במרחב האווירי של איראן, דקות מהטלה של פצצות. ממש בזמן הזה בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו נמצא על הקו עם האמריקאים, יחד עם המזכיר הצבאי שלו, האלוף רומן גופמן, כשהדרישה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היא לבטל את התקיפה. בטלפון עם הצבא ועם לשכת ראש הממשלה גם שר הביטחון ישראל כ"ץ.

רה"מ והשר מחליטים לקבל את הדרישה האמריקאית לביטול, מתוך הערכה לנשיא ארה"ב על ההצטרפות לתקיפת מתקני הגרעין. מרגע שקיבלו את ההחלטה, בבור של חילה האוויר החל טירוף לעצירת התקיפות והחזרת ה"ארמדה" של מטוסי הקרב, שהיו אמורים לפגוע במפקדות ובמאות אנשי ביטחון פנים איראנים. "רגע של סרט אמריקאי. חלק מהמטוסים במקומות שהקשר לא הכי טוב וכל שנייה הם יכולים להטיל את החימוש ואתה צריך לעצור אותם", אמר בכיר בצה"ל. זה מה שקרה מאחורי הקלעים של אותה תקיפה דרמטית, שבוטלה בלחץ אמריקאי.

חיל האוויר ממריא לתקיפה באיראן | צילום: דובר צה"ל

כדי להגיע לאותה תקיפה דרמטית שהייתה כבר מעבר לדקה ה-90 של המלחמה צריך להתחיל ב"מבצע טורנדו", אחד מסדרה של מבצעים שהרכיבו את המערכה הישראלית לתקיפת פרויקט הגרעין האיראני ופרויקט הטילים.

ב-27 באפריל 2025 מתקיים בלשכת שר הביטחון דיון עם הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים נוספים. הדיון מתקיים במסגרת "נוהל קרב הילה" לתקיפת פרויקט הגרעין והטילים האיראני, וצה"ל כבר נמצא עמוק בכוננות לביצוע התקיפות שם בתוך ימים מרגע קבלת פקודה. עיקר הדיון התמקד במשמעות של הכוננות הזו, מבחינת סדר כוחות (סד"כ), לוגיסטיקה, מבחינה כלכלית ועוד.

באותו דיון שר הביטחון כ"ץ מוסיף כך לדברי אנשיו הנחיה לצבא להכין תוכנית "להריסת טהרן", כפי שזה נאמר אז, שמטרתה להרתיע את איראן ולאיים על המשטר, כדי למנוע ירי טילים נרחב על אוכלוסייה אזרחית בישראל.

צילום: Iranian Supreme Leader's Press Office via Getty Images

ההבנה הייתה גם שחיל האוויר ישיג את כלל יעדי התקיפה שהציבו לו תוך ימים לא ארוכים, ואם האיראנים לא יסכימו לעצור את האש וינסו להיכנס למלחמת התשה של טילים, יפעילו את מה שזכה לשם "תוכנית טורנדו". ההבנה בישראל גם הייתה שאלה יהיו עיקר המטרות אחרי שיחסלו את המדענים, המפקדים הבכירים ויתקפו את מטרות הגרעין והטילים.

"תוכנית טורנדו הייתה למעשה שילוב של מטרות שהיו בטהרן יחד עם מטרות חדשות", הסביר בכיר בצה"ל. "זה כלי תודעתי. ברור לנו שלא יחסלו את כל משמרות המהפכה והבסיג'", אמר הקצין הבכיר, שהיה גורם מרכזי בהכנות ובתקיפה באיראן. הבסיג' היא אותה מיליציה הפועלת תחת משמרות המהפכה ומשמשת לדיכוי מחאות, אכיפת נורמות דתיות וגיוס תמיכה בשלטון.

במסגרת בניית תוכנית התקיפה הישראלית על טהרן, אמ"ן והמוסד אספו לבנק המטרות עשרות רבות של יעדים לתקיפה. מדובר במפקדות של משמרת המהפכה, של הבסיג' וגופי ביטחון פנים של המשטר, שכל תפקידם לדאוג לשרידות המשטר האיראני ולשמור על המנהיג העליון מאיומים פנימיים.

כוח מיליציית בסיג' במצעד בטהרן, אפריל 2022 | צילום: AFP via Getty Images

גורם מדיני-ביטחוני אמר ל-mako: "זה היה קלף מאוד מרכזי שלנו מול המשטר האיראני עצמו. המטרות בטורנדו היו למעשה היחידות והאנשים שהיו אחראים על הדיכוי של העם האיראני, על הרצח והעינויים של אזרחים איראנים רבים. האנשים שכל תפקידם בחיים לשמור על השרידות של המשטר והמנהיג העליון מפני העם שלהם".

קצין באמ"ן שהיה מעורב בתוכנית טורנדו הוסיף: "אספנו כמויות אדירות של מידע שריכזנו לתיקי מטרה. בוא נגיד שבתחום הזה לא חסרות מטרות שאפשר להשמיד. למשטר האיראני יש מערכת אדירה שכל תפקידה לשמור על ח'אמנאי והנאמנים לו, אנחנו מדברים על מאות ואלפי מפקדות, אנשים, תשתיות. זה הלב של דיקטטורה. כחלק מההיערכות אתה צריך לעשות תיעדוף של מה אתה תוקף ראשון, מה בהמשך ומה אתה משאיר לסוף אם 'עם כלביא' לא יסתיים על פי התוכניות ויכנס למלחמת התשה".

מבצע טורנדו יוצא לפועל

כבר במהלך המלחמה שנפתחה במהלומת פתע מוצלחת, חיל האוויר מבצע מספר תקיפות במסגרת תוכנית טורנדו. חיל האוויר מפעיל כבר בימים הראשונים מבנים רבים של מטוסי קרב לאיראן. גם הכטב"מים טסים שם באופן כמעט חופשי. בסך הכל חיל האוויר מאבד 8 כטב"מים, שניים מ"אש ידידותית", ואף לא מטוס קרב אחד. זה לבדו הווה איום על הבכירים והמשטר האיראני.

ב-14 ביוני חיל האוויר תוקף את מתחם הנשיאות בטהרן, את מרחב ביתו של עלי ח'אמנאי המנהיג העליון ומטרות נוספות. בישראל חיפשו גם את ח'אמנאי עצמו. שר הביטחון כ"ץ ובכירים נוספים אף איימו על חייו במהלך המלחמה. אבל למרות המודיעין האיכותי בשום שלב במלחמה ישראל לא ידעה איפה ח'אמנאי מסתתר. לפחות לא ברמה שאפשרה להוציא לפועל תקיפת חיסול.

היממה האחרונה של המלחמה, 23 עד 24 ביוני 2025 הייתה "רגע השיר" של מבצע טורנדו. במהלך אותו היום והלילה חיל האוויר תוקף עשרות רבות של מטרות, בעיקר בטהרן הבירה. מותקפות מפקדות של משמרות המהפכה והבסיג', בית הכלא אווין שם כלואים ועוברים עינויים מתנגדי משטר. הותקפו "מטה ההכוונה האידאולוגי", אוניברסיטת "שהיד בהשתי" ויעדים נוספים בהם אגב גם "השעון להשמדת ישראל" בכיכר פלסטין, שבגלל פספוס ותקלת חימוש לא הושמד.

באותה יממה נהרגו על פי הערכות בין 200 ל-300 אנשי משטר, במה שהוגדר במודיעין הישראלי כאחת מהמכות הקשות שהמשטר האיראני ספג, שגרם לאיראנים להסתגר ולהתמקד בהגנה ולא בהתקפה. "הם הרגישו איום רציני וטורנדו דחף אותם להסכים להפסקת אש", אמר גורם צבאי בכיר.

הסיפור מאחורי התקיפה שבוטלה

ב-24 ביוני, הפסקת האש בין ישראל לאיראן נכנסה לתוקף. אלא שבאותו הבוקר, לפני השעה שנקבעה, האיראנים שיגרו כ-40 כטב"מים לעבר ישראל "כשהם יודעים שהם יגיעו הרבה אחרי הפסקת האש", אמר בכיר בצה"ל. בשעה 10:27 הם גם משגרים שני טילים, שמיורטים.

ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל מחליטים להוציא תקיפה עוצמתית בתגובה להפרה. ההנחיה היא להוציא לפעול תקיפות במסגרת "תוכנית טורנדו על סטרואידים", כפי שאמר גורם מדיני ביטחוני. "ממש להשתולל עליהם עם טורנדו כדי שיבינו שזה לא מקובל", הוסיף.

צילום: מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

המטרה של מטוסי הקרב הישראלים הייתה שורה של מפקדות של אותם גופי ביטחון פנים, משמרות המהפכה, בסיג' ובכירי המשטר האיראני, כשהדגש הוא על מטרות עם נראות גבוהה, שהאיראנים לא יוכלו להסתיר. "רצינו לטלטל אותם. להעצים את החשש והאיום הקיומי לחיי האנשים וכל המשטר", אמר גורם בכיר, שהודה שגם בשלב הזה לא ידעו איפה ח'אמנאי. לדבריו, יכול להיות ש"אם היינו יודעים הוא לא היה בחיים".

מבסיסי חיל האוויר ממריאים זמן קצר אחרי הירי שמעבר להפסקת האש 52 מטוסי קרב עמוסים בפצצות וטילים. רביעיות רבות עושות את דרכן לאיראן דרך הנתיבים שפלסו ימים קודם לכן, במבצע לעליונות אווירית. לאיראנים אין שום דרך לעצור אותם, גם כשהם מתקרבים למרחב האווירי של טהרן.

אבל ממש בזמן שמטוסי הקרב הישראלים שועטים למטרות שלהם, בארה"ב הנשיא טראמפ מבהיר שצריך לעצור את התקיפות. מאחורי הקלעים יש החלפת מסרים בין הממשל האמריקאי ובכירי פיקוד המרכז של הצבא האמריקאי למקבילים שלהם בישראל.

בנימין נתניהו, ישראל כ"ץ ואייל זמיר | צילום: שירה קינן, משרד הביטחון

כשטראמפ אומר בקולו למצלמה "ישראל ואיראן נלחמות כל כך הרבה זמן שהן כבר לא יודעותWhat the fuck they are doing", בישראל כבר הבינו שצריך לעצור את התקיפה. הבעיה שחלק מהמטוסים כבר היו דקות בודדות מהטלת החימוש. "כבר שמענו את הספירה לאחור, '5 דקות להטלה, 4 דקות להטלה, 3 דקות להטלה'", אמר גורם מדיני-ביטחוני בכיר.

כפי שפתחנו את הכתבה, על קו הטלפון היו ראש הממשלה ושר הביטחון עם הממשל האמריקאי. אז הם מחליטים להחזיר את המטוסים ולא לתקוף את המטרות "מלבד איזה מכ"ם מסכן להוציא עליו את העצבים", כפי שהגדיר זאת אדם שהיה מעורב בפעולה.

בשמי איראן יש עשרות רבות של טייסים ונווטים ישראלים ובבור של חיל האוויר מתנהלת המולה מאוד לא שגרתית ורועשת, כאשר השולט במטס ואנשיו עולים בקשר מול המובילים של המבנים כדי להגיד להם "בטל תקיפה". בכיר בצה"ל סיפר על רגע מותח במיוחד, בבור כשההבנה היא שחייבים לעצור את המטוסים, רק שבדרך יש בעיות קליטה בקשר והרביעיות המובילות נמצאות רק דקה וחצי מהטלת החימושים שלהם. "ההבנה היא שאם לא עוצרים המלחמה מתחדשת, ויש משבר חריף עם הממשל האמריקאי".

נשיא ארה"ב טראמפ מציג את מטוס חמקן העתיד | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

אחרי המבצע השר ישראל כ"ץ, שחשף את הרגעים הדרמטיים, הסביר שהנשיא טראמפ נתן לישראל מה שאף נשיא לפניו לא נתן. "גיבוי מלא למלחמה הישראלית מול איראן, כניסה למלחמה ותקיפת פורדו באופן שרק האמריקאים יכולים. היה נכון להיענות לבקשה שלו לעצור את התקיפה לאור כל מה שהוא נתן לנו", אמר השר כ"ץ "וככה נכון לראות את זה".

מבצע טורנדו הצליח לגרום לאיראנים מה שאפילו תקיפת אתרי הגרעין והטילים לא גרמה להם, לחרדה קיומית של ממש. דבר שהמשטר האיראני לא הרגיש מאז מלחמת איראן-עיראק ואולי מאז הקמתו. זה גורם להם להתכנס פנימה אבל גם עלול להוביל אותם להחלטה שנשק גרעיני זו האופציה היחידה שלהם לשרוד מול ישראל וארה"ב.

המבצע המוצלח הזה יכול דווקא לדחוף אותם למהלך שישראל ניסתה למנוע. זה היה חלק מהחישובים שנעשו לפני המבצע ובישראל אומרים שמערכת הביטחון כבר עובדת על תוכניות לאכיפה מול איראן, ושמירה על ההישגים של מבצע עם כלביא.