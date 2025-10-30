"לא נשאר הרבה מחמאס ואנחנו ממשיכים לעשות את שלנו. כל השטח הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו זה עזה ועכשיו זה שלנו", אמר אל"ם נ', מפקד חטיבת גבעתי במהלך סיור בקו הצהוב מוקדם יותר השבוע, רק יממה לפני התקרית הקשה ברפיח.

במהלך הסיור אל"ם נ' הציג את הפריסה של צה"ל בקו הצהוב ותיאר את השליטה בעזה, המשך ההשמדת של תשתיות חמאס במהלך הפסקת האש, האכיפה על הקו הצהוב וגם ההיערכות לחידוש הלחימה במידת הצורך. "אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא", אמר ובהמשך גם התייחס לסוגיית החטופים והאמון המורכב, עדיין, בין צה"ל לתושבי עוטף עזה.

"כל מקום שמחבל חצה או הגיע לכיוון כוחותינו בקו הצהוב, הוא חוסל. אף אחד לא מתבלבל עם הדבר הזה ויש אכיפה מלאה של צה"ל על הקו הצהוב", הדגיש אל"ם נ', שבקרוב החטיבה שלו תצא מעזה, אחרי שנתיים רצופות של לחימה. הוא מסביר שמאחורי הקו יש סוג של הגיון מבצעי: "כמו שאנחנו מכירים את הקו הכחול שמסומן עם חביות בפיקוד הצפון ככה זה כאן עם הקו הצהוב".

עקרונית, כל מי שמתקרב לקו הצהוב ובטח שחוצה אותו, צה"ל מבצע לעברו ירי הרחקה, במקרה שלא מזהים נשק ואם כן, ירי על מנת להרוג. גם אם האדם לא חמוש אבל ממשיך להתקרב, הוא מחוסל. "לרוב ההסתברות שמישהו מגיע, ואני חושב ש-99.9% מעזה מבינים איפה הקו הצהוב, הוא חשוד. בטח כשהם מגיעים מכוסים בשמיכות סקביאס שכולנו מבינים מה מטרתן. אף אחד לא הולך בעונה הזאת מכוסה בשמיכה. כל מי שפגענו בו עד כה, זה פעילי חמאס. כל מי שמגיע ומנסה אותנו בקו זה לא חפים מפשע. מי שמגיע לקו הצהוב אנחנו מבינים שהוא בא לפגוע בכוחותינו או לאסוף מודיעין על כוחותינו, ולכן הוא לא יכול לצאת משם חי".

מולנו בית חאנון "שלא נשאר ממנה כלום. כל התשתיות חמאס, על קרקע, תת קרקע, הכל הושמד, וצה"ל מחזיק את המרחב הזה". הוא מצביע לכיוון מחנה הפליטים ג'באליה ואומר שגם שם "הכל הרוס למעט בית חולים כאמל אדואן". צה"ל פרוס בשני קווי מוצבים, אחד שקרוב לגדר רצועת עזה ושני שקרוב יותר לקו הצהוב.

פרסומת

צה"ל סלל צירים לאורך כל השטח כדי לתגבר כוחות במידת הצורך ולבצע תנועות מהירות. בנוסף השטח מרושת במערכות תצפית ואיסוף המבוססות על מספר קווים מהצהוב ועד לעוטף עזה, כולל כשבמקביל לכל זה יש את אמצעי האיסוף של חיל האוויר ויכולות מסווגות נוספות. פי כמה ממה שהיה ערב 7 באוקטובר.

אל"ם נ' מצביע לכיוון רכס ה-70 שבצפון הרצועה ומרחבים נוספים שההרס ניכר בהם ואומר: "כל זה היה קו מוצבים של חמאס. כל הנקודות האלה והיום צה"ל נמצא במוצבים של חמאס. כל מה שהיה המפקדות שלהם, חדרי שליטה, בסיסי אימונים ובכל מקום שהיו בסיסי חמאס, היום אלה בסיסי צה"ל. אנחנו יושבים שם עכשיו".

"גם בקרב הגנה עושים פעולות התקפיות"

במהלך הפסקת האש, יש הרבה מאוד ירי של צה"ל לעבר הרצועה. זמן קצר לפני הכניסה שלנו לרצועה הייתה תקיפה של מטוס קרב ברפיח, ירי מרגמות לח'אן יונס ואירועים נוספים שהדי הפיצוצים שלהם נשמעים בכל העוטף. כשלזה יש להוסיף עוד פיצוצים חזקים מהשמדת תשתיות.

פרסומת

"בכל מקום שנשארה תשתית של חמאס אנחנו משמידים אותה כדי לא לאפשר להם לחזור, גם אם ניסוג מהקו הצהוב", הסביר אל"ם נ'. "כל תשתית חמאס עד הקו הצהוב אנחנו משמידים. במקומות שזה חוצה ומעבר לקו צהוב ויש שמה משהו שמאיים על כוחותינו, אפילו אם זה רק בהתהוות, אנחנו משמידים באש".

ירי כזה של מקלעים או מרגמות וארטילריה מבוצע גם כאשר מזהים הסתובבות חשודה. זה מה ששומעים בעוטף למרות הפסקת האש. "הצבא עכשיו בקרב הגנה. גם בהגנה אתה עושה פעולות התקפיות. אתה עושה פשיטות, אתה עושה טיהור מרחב, אתה עושה השמדה, אתה עושה נטרול. המושג הפסקת אש הוא טוב למעלה. החייל למטה עושה קרב הגנה", אמר.

בנוסף "אנחנו משמרים את חופש הפעולה מהגדר עד קו רכס ה-70, בפטרולים רגליים בהסתובבות ובפתיחת צירים. המשימה של צה"ל זה לטפל בחמאס, נקודה. ככה כל החטיבות גם חטיבת הנח"ל ו-401, כל מי שנמצא פה כולם פועלים".

רבות נכתב על המפקדה האמריקאית שמאשרת כל פעולה של צה"ל ברצועת עזה. לשאלה האם הוא מרגיש את זה כמפקד בשטח, ענה אל"ם נ': "אני כמח"ט לא מעדכן אמריקאים. יש מעלי מפקד, קוראים לו מפקד האוגדה ולאיש הזה מפקד יש מפקד שנקרא אלוף הפיקוד וככה אנחנו פועלים. יש לי גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים, כמו שהיה בתמרון".

פרסומת

"נעשה כל מה שיכול להחזיר את החטופים, אם זה יתפוצץ נחזור פנימה"

במהלך הסיור בעזה ביקשנו ממנו להתייחס גם לנושא החמולות והכניסה של מחבלי חמאס לקו הצהוב, באישור הדרג המדיני כדי לסייע כביכול בחיפוש אחרי חטופים חללים. "כל מה שחוצה את גזרתנו ברור שמצריך אישור ועדכון", אמר אל"ם נ'. "אני חושב שכל מה שיכול להחזיר את ה-13 חטופים שלנו, אנחנו נעשה. זאת המשימה של צה"ל. אם הדבר הזה יתפוצץ אז אנחנו ניכנס פנימה ואם זה יצליח, אז מצוין".

רבים בישראל שואלים אם לאור הפרת הפסקת האש והתקריות ברצועה, צה"ל יחזור להילחם. אל"ם נ' מעריך שכן. "כמח"ט אמרתי לאנשים שלי, חבר'ה אנחנו עכשיו בתקופה של הגברת כשירות וכנראה שנחזור לתמרן. זאת הרוח של צה"ל. הצבא יודע לחזור להילחם. אנחנו לא במוד של חזרה לשגרה. אנחנו במצב מלחמה. גם מפקדים אומרים לי זה, ואני בטוח שצה"ל במוד של לחזור להילחם. יכול להיות שחמאס יתפרק מנשקו ויכול להיות שיחזירו את כל החטופים, וזה יהיה מצוין. אבל אם צריך לחזור פנימה, נחזור פנימה".

אל"ם נ' מספר שחמאס הושמד בחלקו הגדול, אבל הוא מוסיף ש"עדיין יש קבוצות טרור כאלה ואחרות, לא רק חמאס וג'יהאד גם ארגונים קיצוניים, סלפים ששונאים אותנו ושואפים לבצע פיגועים. אני לא יכול להגיד שתהיה מאה אחוז הצלחה בסיכול, אבל אנחנו עושים הכל כדי שלא יפגעו אזרחים".