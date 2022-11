גל המחאות שפרץ באיראן בעקבות מותה הטראגי של מהסא אמיני בת ה-22 ממשיך להתפשט ולהתגבר. האש מתפשטת ברחבות בכל לילה, המשטר משתמש באש חיה נגד המפגנים, רבים נהרגו, אלפים נעצרו ועוברים עינויים קשים.

נראה שהמשטר בטהרן, שהתמודד עם לא מעט גלי מחאה, מתקשה הפעם לעצור את הלהט שברחובות. השבוע אף הוצת ביתו של חומייני המנוח, מי שהיה מנהיגה העליון של איראן. אקט סימלי ובולט.

בראש הכוחות שנשלחו לדכא את המהומות, נמצאים אנשי מיליציית בסיג', הנחשבים לזרוע הקשה של משטר האייתולות, העיניים והאוזניים שלו בכל פינה. מדובר בכוח חצי-צבאי שפועלת תחת משמרות המהפכה באכזריות רבה, אותה הפגינו גם בעיראק וסוריה. אפילו ברשתות החברתיות. לכן זה לא מקרי שהמפגינים רצחו כמה מאנשי המיליציה הזו וקוראים גם קריאות נגד הבסיג'.

בשנים האחרונות איראן חוותה לא מעט גלי מחאה, חלק מהם היו קשים במיוחד. מחאות קשות פרצו ברחובות אחרי הבחירות שהיו שם, ובעיקר על הרקע של מצוקה כלכלית. המחאה האחרונה שונה, מאחר והיא מופנית ישירות לכיוון המשטר ואנשי הדת. לא מעט סרטונים שיוצאים מאיראן, מראים צעירים איראנים תוקפים אנשי דת ובורחים או שמשפילים אותם.

הפגנות המחאה באיראן בעקבות מותה של מהסא אמיני | צילום: Getty images

מתנדבים להכות את בני עמם

מספרם המדויק של אנשי הבסיג' לא פורסם מעולם, אבל הערכה היא שהמיליציה הזו מונה כ-90 עד 100 אלף מקבלי שכר. לאלה יש להוסיף כמות אדירה של מתנדבים, אותם מגייסים בחירום ולאימונים, בין שמדובר באירועי פנים או חוץ. גורמים באיראן טענו בעבר שמספר המתנדבים עומד על 13 עד 16 מיליון. אולם במערב מעריכים את הנתון כנמוך יותר, כמיליון וחצי מתנדבים.

יחידות המתנדבים פועלות בכל עיר וכפר ברחבי איראן. התקציב שלהן נע סביב החצי מיליארד דולר לשנה והן פתוחות בפני כל מי שמבקש "לסייע בהגנה על המולדת". המתנדבים שלא מקבלים שכר, לא יוצאים בידיים ריקות. מי שרשום כמתנדב בסיג' זוכה לשלל הטבות מהמדינה. עדיפות בקבלה למקומות עבודה, במיוחד במשרדי ממשלה כמו גם הטבות במתן שירות במגזר הציבורי ובסבך הבירוקרטי.

משימת הבסיג' היא להיות מוכנים לקריאה בזמן פקודה, גם במקרה של מלחמה. במסגרת תפקידם הרשמי, הם אמורים לסייע לצבא ולמשטרה באכיפת החוק, דיכוי מהומות כמו שאנחנו רואים כיום וראינו בעבר, גם במצבי חירום אזרחיים כמו רעידת אדמה ומשברים הומניטריים. הם שומרים על חוקי המוסר וכאמור אחראים לדכא כל ניסיון לפגוע בשלטון, בין אם מרד ובין אם הפגנות.

איך זה עובד? בכל פעם שמהומות פורצות באיראן, אנשי הבסיג' הם בין הראשונים שנשלחים לרחובות יחד עם השוטרים. מהר מאוד מגיעים גם המתנדבים שלהם. מרגע שהם הגיעו, הדיכוי יעשה באלימות קשה עד הפעלת ירי חי, מעצרים ועינויים.

לא ראינו את זה בהפגנות האחרונות, אולם בכל האירועים הקודמים הבסיג' נהגו להסתער על ההמונים בכמויות גדולות, כשהם רכובים על אופנועים רועשים כדי לעורר אימה ופחד.

#BREAKING: People of #Isfahan hunted two terrorists tonight. Protesters used their vehicles to ram into a group of #Basij militiamen of #Iran's Islamic Regime riding motorcycles there tonight. Two Bassijis are killed, 54yrs old Mohsen Hamidi & 30yrs old Hamid Karimi.#MahsaAmini pic.twitter.com/6J9hBikSbv — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) November 16, 2022

רצים לנטרל מוקשים ברגליים

כוח בסיג' הוקם זמן קצר אחרי ההפיכה האסלאמית באיראן. כ-2.5 מיליון מתנדבים הוכשרו. כשפרצה מלחמת איראן-עיראק, המתנדבים טיהרו בגופם שדות מוקשים כשרצו בהם לפני יחידות הצבא והתפוצצו עם המוקשים.

במקרים רבים הם יצאו לגלי הסתערות אנושיים על עמדות צבא עיראק, רובם בלי כלי נשק ולאחר שהתישו את החיילים העיראקים, יצא הצבא הרגיל להסתערות.

אחרי המלחמה, אורגנו המתנדבים מחדש במסגרת של גדודים וחטיבות מרחביות, ואלה נקראו בכל פעם שפרץ משבר. בין השאר נראו במהלך השנים אנשיה בסרטונים בהם ניכו נשים ש"לא התלבשו צנוע" וכן עמדות בידוק של הבסיג' כדי לוודא שהעוברים והשבים לא עוברים על חוקי המוסר.

בנוסף, אנשי הבסיג' פועלים במסגרת קבוצות גדולות של האקרים מתנדבים, רובם סטודנטים ואנשי אקדמיה, שיוזמים מתקפות נגד אתרים שהוגדרו כ"אויבי הרפובליקה האסלאמית". הם גם עוקבים אחרי פעילות אזרחים איראנים ברשתות החברתיות, אוספים מידע ומעבירים את זה לגופי המודיעין והמשטרה.

בשנת 2009 יצאו אזרחי איראן לרחובות להפגין על מצבם הכלכלי וזיוף תוצאות הבחירות. מיליוני אנשים יצאו לרחובות באמצע חודש יוני והעימות הפך במהרה לאלים, כשהציבור החל לשרוף חנויות, ניידות משטרה, בנקים ואפילו לתקוף בסיסים של משמרות המהפכה.

בתגובה גויסו אנשי בסיג' ואלה נכנסו לאוניברסיטאות ופשוט הכו את כל מי שהיה בדרכם. רבים נחטפו, עונו וכמה סטודנטים נרצחו בפשיטות מהסוג הזה. אנשי הבסיג' גם נשלחו בהמוניהם לפזר את ההפגנות, הסתערו רכובים על אופנועים ובלא מעט מקרים פתחו באש חיה לעבר ההמון. מנגד, אנשי הבסיג' גויסו לשמש כמפגינים לטובת המשטר.

מה שהיה נראה תחילה כהפגנות שאולי יפילו את השלטון, התרסק מאוד מהר ונעלם בתוך כשבוע ימים. הפגנות 2009, או יותר נכון הטיפול בהן, נחשבות לסיבה העיקרית שההמונים באיראן לא הפגינו, עד היום.

האזרחים חוששים מהבסיג'. אולם מצבם הקשה הביא לכך שהחשש הזה די נעלם. הפעם זה נראה כמו אחד מגלי המחאה הקשים והמסוכנים ביותר למשטר. האם גם הפעם אנשי הבסיג' ושאר משמרות המהפכה יצליחו לנטרל את האירוע? ימים יגידו.

צלף משמרות המהפכה נהרג בדיכוי מחאת החיג'אב באיראן | צילום: מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

"צבא אסלאם בשם מחתרתי"

מתנדבי הבסיג' מהווים צינור עיקרי למלחמות שאיראן מעורבת בהן. פעילות היחידה מעבר לגבולות איראן, הכוללת העברת אמצעי לחימה לפיגועים ואימון של מחבלים מארגונים שונים, זיכתה אותם בהגדרה "ארגון טרור" על ידי ארצות הברית.

רבים מהם נשלחו גם לסוריה. בראיון שהעניק בעבר לוחם ממשמרות המהפכה האיראנים, ששירת בסוריה, הוא חשף פרטים מעניינים על מעורבות אנשי הבסיג' במלחמה שם: מתברר שאחוז גבוה מהלוחמים של איראן בסוריה, היו מתנדבים שאורגנו במיליציות שיעיות תחת הבסיג'. הם הגיעו מאפגניסטן, פקיסטן ועוד.

"סד"כ הכוחות האיראניים בסוריה מונה כ-7,000 עד 8,000 חיילים וכל חייל משתכר בכ-1,500 דולר לחודש. הכוחות שבים לאיראן אחת לשלושה-ארבעה חודשים לחופשה של כחודש. כל משפחה של חלל מקבלת מענק בסך 25 אלף דולר", אמר הלוחם.

עוד סיפר אותו לוחם בעילום שם שהמתנדבים האיראנים של הבסיג' שנשלחו לסוריה עברו הליך סינון קפדני, ותהליך הכשרה חשאי. "הם פועלים בסוריה בשם מחתרתי. אלו אנשי בסיג' שמאמינים שעליהם לשרת שם את צבא האסלאם. רבים מהם פונים כדי להירשם ולהיות משוגרים בהתנדבות. אין אצלנו גיוס כללי". לא מעט מהם גם נהרגו בסוריה.

בשנת 2015 התקיים תרגיל גדול בעיראק שכלל כיבוש העתק מדויק של הר הבית. מי שכבשו את המתחם היו לא פחות מ-120 גדודי בסיג'. בעבר נטען שלאיראנים יש תוכניות להעביר בשעת פקודה לא פחות מ-130 אלף אנשי בסיג' לסוריה, בדגש על אזור הגבול עם ישראל. על פי השמועות, קצינים איראנים כבר עשו סבבי היכרות עם האזור, כולל הקמה של מתחמים לאחסנת אמצעי לחימה. דבר שמדי פעם קורה עד היום.