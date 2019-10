צבא רוסיה טוען שרק בשנה האחרונה אנשיו הצליחו להפיל למעלה מ-50 כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) בסוריה. במסיבת עיתונאים מסר הגנרל איגור קרשנסקוב שהצבא הרוסי הצליח ליירט 58 כטב"מים 27 טילים וככל הנראה גם רחפנים ששוגרו ע"י המורדים לכיוון בסיס חמימיים של חיל האוויר הרוסי בסוריה. "מרבית התקיפות הגיעו מהעיירות ח'אן שייחון ולטמנה", ציין הגנרל, "שתיהן נכבשו מחדש באוגוסט על ידי הצבא הסורי, שגילה שם סדנאות לייצור מל"טים במתחמים תת קרקעיים גדולים". כיבוש מתחמי הייצור והשיגור לא עצר את כל התקיפות ונוספות הגיעו מכיוון אזורים אחרים במחוז אידליב, המעוז האחרון של המורדים בסוריה. חיל האוויר הרוסי והסורי לצד סוללות תותחים תוקפים את אותו אזור בתגובה לשיגור הטילים והכטב"מים. על פי ארגוני זכויות אדם לפחות 1,000 אזרחים נהרגו באותן תקיפות. כדי להתמודד עם הבעיה ולהגן על הבסיס האווירי שלהם בסוריה, הרוסים פרסו סוללות טילי S-300, S-400 ופנציר-S1, מערכת נ"מ ניידת שמשלבת טילים ותותחים, יודעת להפיל מטוסים, כטב"מים וטילי שיוט בגובה נמוך במיוחד - כ-5 מטרים. בנוסף נפרסו סוללות SA-15 "טור", המסוגלות להתמודד עם כלי טיס לא מאוישים וטילים בטווחים שבין 1.5 ק"מ ל-12 עד 15 ק"מ. כל זה ככל הנראה לא עוזר להם כי גם המורדים בסוריה לומדים ומשתכללים. לטענת הגנרל הרוסי הכטב"מים שלהם מגיעים לטווח של 250 ק"מ ויכולים לטוס בגובה 4 ק"מ, מה שמקשה את הגילוי שלהם. khmeimim-air-base-2019

48Ja6-1 Podlet-K1, Tor-M2 pic.twitter.com/X6jyVX1FIT — Miso (@halmiso1) September 28, 2019 הבסיס הרוסי בסוריה הפך בשנה האחרונה למטרה חשובה מבחינת ארגוני המורדים. ככל הנראה הם הצליחו להשמיד שם כמה כלי טיס וגם להרוג טייסים ואנשי צוות, אולם הרוסים שומרים על עמימות בנושא הזה. לצד חיזוק מערך ההגנה האווירי הרוסים גם מחזקים את המבנים המבוצרים של כלי הטיס והמגורים. זה לא סוד שסוריה הפכה כבר מזמן למגרש עבור ניסויים חיים בנשק של הרוסים. נתונים שחשף שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו, מלמדים עד כמה חיל האוויר הרוסי גם צובר שם ניסיון קרבי. לדבריו לא פחות מ-90 אחוז מכלל הצוותים בחיל האוויר הרוסי השתתפו בפעילות מבצעית בסוריה. חלקם צברו 150-200 גיחות מבצעיות, נתון מרשים עבור כל טייס. השר ציין שהנתון הזה מתייחס למטוסי קרב שליוו מטוסי תובלה לסוריה וגם מפציצים שתקפו בסוריה אחרי שהמריאו מבסיס האם שלהם ברוסיה וגם חזרו לשם. טיסה ארוכה ומורכבת, הכוללת גם תדלוקים באוויר. #Israeli #Defence #Minister Avigdor Lieberman is due to met his #Russian counterpart Sergey Shoygu to discuss #SAA operation options in Southern #Syria pic.twitter.com/nY6aT6iIyP — SMM Syria (@smmsyria) May 31, 2018 השר גם חשף שרוסיה שולחת דרך האוויר והים אלפי טונות של ציוד לסוריה, רובו צבאי. לדבריו בתקופה מסוימת הנתון עמד על כ-2,000 טון ליום. הרוסים שלחו לשם לבדיקה את מטוסי החמקן SU-57 שהם מייצרים, מגוון רחב של טילים כמו ה"קליבר" המשודרגים ואפילו ביצעו ירי מבצעי ראשון של טילים מצוללת. מה שבטוח הוא שהרוסים לא עובדים שם "בעדינות". פרסום של האו"ם קבע שחיל האוויר הרוסי תוקף מטרות בלי הבחנה, גם בלב שכונות אזרחים צפופות. ביולי האחרון פורסם שרוסיה הרגה 544 אזרחים סורים בחודשיים בהם 130 ילדים. עוד 2,117 אזרחים נפצעו ויותר מ- 30 מתקנים רפואיים הושמדו. דו"ח של משרד ההגנה הרוסי שפורסם לפני כשנה חשף שחיל האוויר הרוסי תקף 121,466 מטרות טרור ב-39,000 גיחות והרג למעלה מ-86,000 מחבלים. בעולם לא בטוחים שההגדרה מחבלים נכונה ביחס לרוב ההרוגים, ושרובם היו אזרחים. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן