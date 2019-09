הבז שקם לתחייה: מטוס חיל האוויר שמככב בבריטניה

50 כלי טיס משתתפים בתרגיל Cobra Warrior שנמצא בעיצומו בבריטניה. מלבד המדינה המארחת חילות האוויר של ארה"ב, גרמניה ואיטליה שלחו כוחות, מפציצים אמריקאים טסו לראשונה יחד עם חמקני 35-F של הצי המלכותי ועל פניו - השתתפות חיל האוויר הישראלי בתרגיל בפעם הראשונה, הייתה יכולה לעבור בשקט מתחת לראדר. רק שבפועל זה ממש לא המצב: צלמים, חובבי תעופה וכלי תקשורת מכל העולם התקבצו סביב הבסיס הבריטי והתמונות של כלי הטיס הישראלים מציפות את הרשת. בסרטון אחד אפשר לראות את חיל האוויר החל מהדקה ה-3: בסרטון אחר ניתן לשמוע את השיח של הטייסים הישראלים עם מגדל הפיקוח ברשת הקשר: המשלחת הישראלית לתרגיל שיתקיים עד ל-20 בספטמבר כוללת שבעה מטוסי קרב מסוג F-15C\D, מטוס תדלוק בואינג 707 ומטוס תובלה שמשון, אולם מבסיס תל נוף המריאו שמונה מטוסי F-15 ואחד מהם (F-15D) חזר לנחיתה אחרי ההמראה, מסיבה שאינה ברורה. בחיל האוויר לא מציינים את הגורם, אולם הערכה היא שמדובר בתקלה טכנית שהתרחשה לאחר ההמראה. מי שלא שב לביתו, הוא מטוס מספר 980 הנושא את השם "חוד החנית", כשם הטייסת אליה הוא שייך. מטוס שהפך לאחד מה"דוגמנים" והכוכבים של הצלמים בבריטניה ולא סתם. המטוס הזה נחת בישראל לפני שלוש שנים, אחרי שארה"ב העניקה לישראל תשעה מטוסי F-15 במתנה, מטוסים שטסו עשרות שנים בשרות חיל האוויר והמשמר הלאומי האמריקאי והיו צריכים להיות מפורקים לגורמים במחסני החיל. 4 x Israeli two seater F15 arrivals this afternoon. #RAFWaddington 28/08/19. @planesonthenet @CivMilAir @RAFWaddington @EGXWinfo @IAFsite @IDF @IsraelinUK #cobrawarrior pic.twitter.com/2Zuuu7AwhJ — Purple Jaguar ✈ (@purplejaguarr) August 28, 2019 מחיל האוויר נמסר אז כי: "קליטת המטוסים היא הזדמנות טכנית ותחזוקתית. הגעת המטוסים תאפשר להשתמש בהם כחלפים ובכך, לשפר את הזמינות המבצעית של מערך מטוסי ה'בז'". אבל המטוס שיועד לחלפים "קם לתחייה": בסופו של דבר החליטו בחיל האוויר ללכת לפרויקט גדול שיחזיר לשימוש חלק מאותם מטוסי קרב וותיקים ומטוס ה- F-15 מספר 980 היה הראשון מאותה קבוצה להיכנס לשירות בחיל, כמטוס "בז" משופר. במקומו הוציאו מהשרות מטוס אחר מהטייסת. בחיל האוויר הסבירו אז כי המטוס האמריקאי מביא איתו יכולות חדשות לטיסות לטווחים ארוכים יותר, כשאנשי המקצוע הגדירו את פרויקט השבתם לשימוש כמורכב ביותר שהיה להם אי פעם. Bit of this mornings flying in Exercise Cobra Warrior and nice to see the IDFAF F-15's and Luftwaffe Typhoons.#aviation #cobrawarrior #IDFAF #luftwaffe #raf #waddington pic.twitter.com/GqYRY3hD9K — Glenn Ashley (@GAimages) September 4, 2019 באשר לתרגיל עצמו, האימון מעבר לים מאפשר לחיל האוויר להתאמן בשטחים חדשים ובתנאים שלא ניתן ליצור בשטחי האימונים של החיל בארץ. מורכבות הפריסה לחו"ל הופכת את האימון של הטייס למאתגר יותר ומעצים, בעיקר העובדה שהם מדמים שדה קרב לא מוכר. זאת בניגוד לשטחי האימונים בארץ ואפילו קפריסין או יוון, שהפכו כבר לשטחי הבית של חיל האוויר הישראלי. לצד זאת, הצוותים משתפים בידע שצברו כל אחד במדינתו, כאשר בין הטייסים שמשתתפים בתרגיל יש גם כאלה שנלחמו במסגרת חיל האוויר שלהם באפגניסטן, עיראק או נגד דאע"ש. "אנחנו שמחים וגאים להשתתף בתרגיל cobra warrior", אמר ראש להק אוויר, תא"ל אמנון עין דר בהתבטאות ראשונה של בכיר ישראלי בתרגיל. "זאת הפעם הראשונה שמטוסי חיל האוויר הישראלי פורסים ונלחמים בבריטניה, הפריסה תעזור לשפר את מוכנות חיל האוויר הישראלי והיכולות". על היחס בחיל האוויר לשיתוף הפעולה עם החילות הזרים אמר עין-דר כי: "אנחנו רואים את התרגיל הזה בסטנדרט הכי גבוה של האימונים, הזדמנות מצוינת של למידה הדדית וחיזוק השת"פ בין המדינות". מלבד נציגות חיל האוויר בביקור ראש הממשלה בבריטניה, לאחרונה ביקר מפקד חיל האוויר האלוף עמירם נורקין אצל מקביליו בארה"ב, בבריטניה וגרמניה, טייסת ברק קיימה אימון משותף בארץ עם לוחמי צוות אוויר גרמניים וחילות האוויר של ישראל, ארה"ב ובריטניה תרגלו יחד אימון משותף במטוסי החמקן 35-F או בשמם הישראלי "אדיר". נראה ששיתוף הפעולה אם כן רק הולך ומתהדק ואיתו האפשרויות לתרגל לחימה בשדות קרב זרים, להחליף ידע עם קולגות שנלחמו בזירות שונות ברחבי המזרח התיכון וגם לקבל מדי פעם מטוסי קרב איכותיים, דוגמת הבז שקם לתחייה. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן