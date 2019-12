חיסול שני תוך שבוע בסוריה עם "פצצת הנינג'ה" הסודית

שישה ימים אחרי שדווח על שימוש שעשה חיל האוויר האמריקאי ב"פצצת הנינג'ה" בפעולת סיכול ממוקד, מדווחים בסוריה על חיסול נוסף של מחבלים על ידי שימוש באותו הנשק - טיל AGM-114 R9X "הגינזו המעופף".

לא ברור מי היו האנשים שחוסלו בתקיפה שבוצעה באזור חאלב, אולם ברכב שהותקף היו שלושה בני אדם שנהרגו כולם בסיכול הממוקד. בתקיפה שהייתה בשבוע שעבר חוסלו שני מפקדים בארגון דאע"ש. ייתכן שגם במקרה הזה מדובר בתקיפה כנגד אנשי הארגון.

כמעט ולא קיים תיעוד לשימוש בפצצות הנינג'ה והערכה היא שעד לתקיפה של שבוע שעבר היו רק שש פעמים בהם ארה"ב השתמשה באמצעי הזה, כשהפעם הקודמת הייתה בשנת 2017.

Another drone strike by US in N. #Aleppo countryside. Car on Azaz-Afrin road destroyed. No one survived. pic.twitter.com/GqR5ZJts5k — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 7, 2019

מה שמאפיין את הפגיעה של חימוש הזה הוא חור שמייצר ברכב או בבית באמצעות להבים שנשלפים ממנו לפני הפגיעה. בנוסף, לסביבה לא נגרם נזק משמעותי משום שפצצת הנינג'ה לא כוללת ראש נפץ, לפחות על פי פרסומים.

צילומים מהזירה שפורסמו ברשתות החברתיות מראים בדיוק איך הטיל הזה עובד. מדובר כפי שפרסמנו בפעם הקודמת בשדרוג של טיל ה"הלפייר" המוכר שהוציאו ממנו את חומר הנפץ והכניסו במקום זה מנגנון של שישה להבים שנשלפים לפני הפגיעה, אלו חודרים את הרכב ולמעשה מקצצים את המטרה שנבחרה.

גם היו האמריקאים לא מאשרים את דבר קיומו של הטיל הסודי. אולם מנגד יש דיווחים שצבא ארה"ב הדליף בעצמו את המידע על הטיל, כדי לשפר את הדימוי שלהם בעולם.

הטיל מונחה לייזר וניתן לשגר אותו ממטוסים ללא טייס, מטוסי קרב או מסוקים והוא פותח לבקשת נשיא ארה"ב הקודם ברק אובמה במטרה לחסל טרוריסטים אבל להקטין למינימום את הפגיעה הסביבתית. תיעוד שעפ"י דיווחים הוא שברי הטיל מהתקיפה הקודמת | צילום: N_Waters89@Twitter