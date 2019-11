חיל האוויר האמריקאי מאשר את הדיווחים כי איש צוות מיחידה מיוחדת של החיל נפל ממטוס מסוג C-130 הרקולס במהלך אימון במפרץ מקסיקו לא רחוק מחופי פלורידה.

על פי הדיווח של חיל האוויר האמריקאי, הלוחם נפל במהלך אימון מדמה צניחה. שמו של אותו לוחם לא פורסם מלבד העובדה שהוא היה שייך לטייסת 24 למבצעים מיוחדים.

חיפושים שנפתחו לאיתור איש הצוות לא העלו דבר והוחלט לצמצם אותם כשהערכה היא שהוא אינו בחיים.

בהודעת חיל האוויר נמסר כי: "במהלך אימון צניחה, בערך 4 מייל מדרום לחוף אחד מאנשי הצוות שעל המטוס הבחין באותו נעדר כשהוא בבעיה. הוא ניסה לעזור לו אולם כשסובב את הגוף כדי להתקדם אליו, הוא איבד אותו ולא ראה אותו על סיפון המטוס".

Today helicopters combed the waters near Navarre Beach searching for a #MissingAirman who exited a C-130 over the Gulf of Mexico near #HurlburtField. We're told the staff sergeant was doing a 'jump training scenario' when this happened. His name hasn't been released yet @weartv pic.twitter.com/DIQVo8FKKa — Renee Beninate (@reneebeninate) November 7, 2019

בארה"ב מדווחים כי צוותים רבים של משמר החופים הצטרפו לחיל האוויר בחיפושים אחר אותו איש צוות אוויר שנפל ממטוס ה- C-130 אולם הוחלט לצמצם אותם אחרי שלא הצליחו לאתר שום סימן לנופל.

בעוד שמשמר החופים יפסיק את החיפושים, חיל האוויר ימשיך בניסיונות לאתר את האיש, ממערך בקרת הקרב בכנף המיוחדת מספר 24.

מטוס מהדגם ממנו נפל איש הצוות | צילום: Bob Levey/Getty Images

מדובר ביחידה מיוחדת של חייל האוויר האמריקאי שהלוחמים שלה מתמחים בכניסה חשאית לשטחי אויב והקמת עמדות נסתרות משם הם מכוונים תקיפות מהאוויר, כולל במקרים של סיכולים ממוקדים.

לחילופין הם גם מצטרפים לכוחות הצבא או יחידות מיוחדות כמו כוח דלתא, אריות הים ועוד כבקרים שמכוונים את כלי הטיס במשימה, ממסוק או מטוס לסיוע באש ועד למסוק חילוץ.

מפעילים של היחידה היו במבצע לחיסול בן לאדן וגם זה של בגדאדי. היחידה מאומנת בכניסה חשאית כולל מהאוויר במסוקים, צניחות רגילות וצניחה חופשית.

"אנחנו רוצים להודות לכל מי שהשתתף בחיפוש" אמר קולונל מאט אלן מפקד הכנף המיוחדת 24. "נמשיך במאמצים לאתר את הלוחם". את החיפושים יבצעו רק כלים של חיל האוויר האמריקאי.

מפקד היחידה אמר שכדי לשמור על פרטיות הלוחם ובני משפחתו הוחלט שלא לפרסם את שמו. המפקד שב והדגיש שיעשו הכל כדי להחזיר אותו לביתו, אולם גם להם ברור שהסיכוי למצוא אותו בחיים קלוש.