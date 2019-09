מסוק 22-V של בואינג יכול להוביל כוח, להמריא ולנחות כמו מסוק אבל לעשות את זה במהירות וטווחים של מטוס. חיל האוויר הישראלי מעוניין לרכוש טייסת 22-V ואחרי החג תצא לארה"ב משלחת של החיל ומשרד הביטחון שאמורה בין השאר לנהל מגעים עם אנשי בואינג והממשל בארה"ב גם לגבי המטוס-מסוק.

לאחרונה במסגרת אימון של המארינס, השלים דגם ה"אוספריי" טיסה טראנס אטלנטית בפעם הרביעית, מאוסטרליה לבסיסו בהוואי, מרחק של יותר מ-9,000 ק"מ.

על פי הודעת המארינס, המטוס-מסוק ביצע את הטיסה ללא בעיות מיוחדות כשהוא מלווה במטוסי תדלוק KC-130J והרקולס. "עבור כלי טיס שבדרך כלל מכניס ומוציא כוח מארינס משדה הקרב, הטיסה הטראנס-אטלנטית הדגימה את רוחב ומגוון המשימות שהמטוס-מסוק מביא לשולחן", הסביר מייג'ור קייל לודוויג, קצין המבצעים של הטייסת.

לאוספריי יש טווח מקסימלי של כ-1,600 ק"מ, מול 850-750 ק"מ של המסוקים המתחרים. הוא עושה את זה במהירות שיוט ממוצעת של 446 קמ"ש לעומת סביב 300 קמ"ש במסוקים.

הנתונים האלה קריטיים למשל עבור כוחות מיוחדים, שהמטוס-מסוק יכול לקחת אותם רחוק יותר ומהר יותר. לדוגמה כוח שנכנס ליעד בלילה חשוך וחייב לצאת משם לפני הזריחה מצד אחד, אבל עדיין להספיק כמה שיותר שעות פעולה. זו אחת מהסיבות שחיל האוויר הישראלי מעוניין לרכוש טייסת V-22.

יתרון נוסף זה שהאוספריי מגיע גם עם יכולות לתדלק באוויר כלי טיס כמו אוספריי אחר. הדגם הזה יכול להוריד משמעותית את היקף הכוח שבמעטפת, נתון נוסף שמכירים היטב בחיל האוויר הישראלי ומהווה עוד שיקול לטובת המטוס-מסוק.