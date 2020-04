המסוק שנבחן על ידי חיל האוויר כמחליף אפשרי למסוקי היסעור הוותיקים, קיבל חותמת נוספת ליכולתו להטיס יחידות מיוחדות לטווחים ארוכים.

חברת לוקהיד מרטין-סיקורסקי, מדווחת שמסוק ה-CH-53K אותו היא מייצרת השלים לאחרונה בהצלחה ניסוי תדלוק אווירי ראשון, שהדגים את יכולות הטיסה ארוכות הטווח והתמיכה הלוגיסטית בכוחות היבשה.

סא"ל במיל' ד', טייס מסוקים ותיק בחיל האוויר, מסביר בשיחה עם mako כי: "זמן טיסה ארוך בשילוב תא מטען גדול במיוחד, מאפשר הטסה של כוחות ליעדים רחוקים במושגים של ישראל".

על פי הדיווחים בארה"ב, טיסת הניסוי לתדלוק האווירי ארכה כארבע שעות וחצי והתבצעה בצמוד למטוס תדלוק מדגם KC-130J. "המסוק עמד בכל דרישות הביצועים במהלך הטיסה ובכל החיבורים למטוס התדלוק", אמר קולונל פרין מהמארינס האמריקאי. "ה-CH-53K הוא המסוק שמאפשר לנו טיסות למשימות בטווחים ארוכים כפי שאנו צריכים עכשיו ובעתיד".

את המשמעות שיכולה להיות לכך עבור ישראל במידה ותבחר במסוק מסביר לשעבר טייס היסעור הישראלי: "מערך מסוקי היסעור, שמסוק ה-K53 כנראה יחליף אותו, אחראי בהגדרה של חיל האוויר למשימות ארוכות טווח שלא ניתן לפרט עליהן. התדלוק האווירי זה אחד המרכיבים בעיקריים בסל של היכולות האלה".

לדבריו, מכיוון שליסעור הוותיק תא מטען ענק, תפקידו להגיע למרחקים גדולים עם מגוון כוחות, ציוד וכלי רכב. "לכן למחליף חייבת להיות יכולת מוכחת למתווה הפעולה הזה. אפשר רק לדמיין לאן יכול להגיע מסוק עם רדיוס של מאות ק"מ וטונות של ציוד, ועכשיו אתה מעביר לו דלק באוויר ודוחף את מעגל הפעולה".

באופן טבעי המחשבה היא על הטסת כוחות מיוחדים למבצעים רחוקים, אבל סא"ל במיל' ד' מדגיש כי: "התדלוק האווירי גם יכול לתת זמן פעולה ארוך יותר בזירה לחילוץ פצועים. לפעמים צריך לעשות את התדלוק רחוק ובחשאי כשבבטן יש לך כמה עשרות לוחמים. למסוק כבד יש יכולת לשאת כמות כפולה ויותר של פצועים".

ביצרנית מציינים שתוכנית מסוק ה-CH-53K עומדת בכל היעדים שהוגדרו לה לפי לוחות הזמנים ומתקדמת לקראת השלמת שלב הפיתוח. השלב הבא של הערכת ובחינת היכולות המבצעיות הראשוניות מתוכנן לשנת 2021 לקראת פריסה מתוכננת ראשונה ב-2023-2024.