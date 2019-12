נהוג לומר שצי גדול מסייע למדינה לשלוט בעולם. תפקיד חילות הים להגן על המולדת ובין השאר על נתיבי הסחר, שבעבור חלק גדול מהמדינות בעולם מדובר בצינור חמצן של ממש. צי חזק אמור גם לשדר עוצמה כלפי חוץ, משהו בסגנון של "לא כדי להתעסק איתי". בשנים האחרונות חילות הים התבססו ככוח קריטי בכל מערכה. כן, גם כזו שמתנהלת עמוק ביבשה. ציים הפכו לזרוע טקטית עוצמתית עם יכולת אש קטלנית, כוח לאיסוף מודיעין וגם תשובה אסטרטגית, אפילו בתחום החלל או לסיוע הומניטרי במקרה אסון. מגזינים ביטחוניים בינלאומיים פרסמו בימים האחרונים את דירוג חמשת חילות הים החזקים בעולם. אלו הם השמות וזהו מקומה של ישראל ביחס אליהם. הצי היפני סוגר את חמשת הגדולים באופן די מפתיע. טכנית, מסיבות מסורתיות שמתחילות בסיום מלחמת העולם השנייה ובפציפיזם היפני. אנשי ה"צי להגנה עצמית" של יפן לא מוגדרים כחיילים כי אם כעובדי מדינה. מעשית, היפנים בנו את אחד מהציים הגדולים והמתקדמים בעולם והם עשו זאת שנים רבות מתחת לרדאר, גם כדי לא לעורר התנגדות בקרב האזרחים שלהם. לצי היפני יש 114 ספינות וכוח אדם בהיקף של 45,800 אנשים. ליבת הצי היא שייטת משחתות גדולה עם 46 ספינות כמו שהיו להם במלחמת העולם השנייה ויותר ממה שיש לבריטים ולצרפתים יחד. תפקידן של המשחתות לשמור על החוף היפני ועל צירי האספקה של מדינת האי. בשנים האחרונות התפקיד שלהן הורחב, כשהוצבו עליהן מערכות הגנה מפני טילים בליסטיים בגלל האיום הצפון קוריאני. גם נושאת מטוסים בדרך לצי היפני | צילום: Gung Ho Vids@YouTube ליפנים יש גם ארבע נושאות מסוקים שיכולות להנחית כוחות גדולים אבל בגלל גודלן והעובדה שיוצבו עליהן מטוסי חמקן F-35 יש המתייחסים אליהן כאל נושאות מטוסים של ממש. לצד אלו יש ליפנים עוד 3 ספינות נחיתה שכל אחת מהן יכולה לשאת גדוד לוחם כולל פלוגת שריון ויש עליה 8 מסוקים, בד"כ מסוקי תקיפה מסוג אפאצ'י. למעשה, לאור האיום מצפון קוריאה וסין יפן משקיעה הרבה מאוד משאבים ביכולות שלה בכדי להעביר בשעת פקודה את המלחמה לצד של האויב. ליפן יש גם צי צוללות גדול ומתקדם שכולל 20 כלים. הצוללות של יפן נחשבות לקונבנציונאליות המתקדמות ביותר בעולם על יכולת שהייה ארוכה מאוד מתחת למים. בכוונת יפן להגדיל את הצי שלה ל-22 צוללות. במקום הרביעי והמכובד נמצא הצי הבריטי שבעידן קודם נחשב לחזק בעולם. מבחינת כוח אש הבריטים בנקודת שפל היסטורית כמו רוב הצבא שלהם באוויר וביבשה. לא מעט ספינות יצאו משירות בשנים האחרונות מבלי שהיה להן מחליף. מצד שני הצי הבריטי נמצא בתכנית מודרניזציה נרחבת כולל בנייה של ספינות חדשות, צוללות וגם נושאות מטוסים שיכנסו לשרות בעוד כשנתיים ועל כל אחת מהן יהיו 35 מטוסי F-35B חמקנים. מבחינת כוח אדם זה הצי הקטן ביותר ברשימה עם 33,000 חיילים וקצינים ועוד כ-2,600 במילואים. לבריטים אין נכון להיום נושאות מטוסים בשירות. נושאת המטוסים קווין אליזבת של הצי הבריטי | צילום: LPhot Kyle Heller/Ministry of Defence via Getty Images יש להם שלוש ספינות תקיפה, 19 פריגטות ומשחתות, 7 צוללות תקיפה גרעיניות ו-4 צוללות גרעיניות לשיגור טילים בליסטיים. לזרוע האוויר של הצי יש כיום 149 כלי טיס, רובם מסוקים. השריר של הצי הבריטי נמצא גם ב-6 משחתות טילים טייפ 45 מתקדמות שנושאות גם מכ"ם סמפסון עוצמתי בעל טווח של 400 ק"מ ו-48 טילי ים-אוויר. הספינה הזו יכול להגן על שטח אווירי נרחב ולהעסיק מספר גדול מאוד של מטרות. מוסיפות לעוצמה צוללות בליסטיות "ונגארד", שכל אחת מהן נושאת 16 טילים בליסטיים מסוג "טריידנט" עם 8 ראשי נפץ גרעיניים וצוללות התקיפה "טרפלגאר" שכל אחת מהן נושאת טילי שיוט מסוג "טומהוק" לטווח 2,000 ק"מ עם יכולת לשאת ראש נפץ גרעיני. היהלום נמצא בסדרת הצוללות "אסטוט", מהן נכנסו לשירות כבר 3 ובסך הכל יהיו שבע כאלה. מדובר בצוללת שכל אחת מהן עולה מיליארד ליש"ט ומשקלה 7,400 טונות. היא יכולה לשוט מתחת למים בחתימה שקטה והבריטים טוענים שיכולה לזהות ספינות שיוצאות מנמל ניו יורק בזמן שהיא בתעלת למאנש. למקום השלישי הגיע הצי הרוסי על אף שבחלק מהדירוגים מצוינת העובדה שרוסיה היא מעצמה יבשתית ולא ימית. מדובר בצי שפועל גם באזור שלנו: השבוע תרגל עם סוריה בים התיכון ובהמשך יקיים תרגיל עם איראן. הצי הרוסי הוא ירושה מימי ברית המועצות ולכן רובו נחשב למזדקן. אולם בשנים האחרונות נכנסות לשירות ספינות חדשות וחלק מהישנות נמצאות בהליך של שדרוג. כל זה הביא את הצי הרוסי להפגין נוכחות מאיימת בכמה מקומות בעולם, בעיקר בסוריה. לצי הרוסי יש רק נושאת מטוסים אחת לא מתפקדת ככל הנראה ובימים האחרונים היא תועדה מעלה עשן שחור וחריג. יש להם 79 פריגטות, 5 סיירות, 13 משחתות ו-52 צוללות. מלבד קומץ קטן של צוללות טילים בליסטיים וכמה ספינות טילים, כמעט כל הצי הרוסי נבנה בימי המלחמה הקרה. אחוז גבוה מהצי כמעט ולא יוצא לים ויש מספר לא ידוע של ספינות שלא יצאו לים שנתיים ומעלה. לפחות בתיאוריה עיקר האיום מהצי הרוסי מגיע מ-15 צוללות תקיפה גרעיניות ועוד 16 צוללות תקיפה קונבנציונאליות, 6 צוללות שיכולות לשגר טילי שיוט ו-9 צוללות שיכולות לשגר טילים בליסטיים גרעיניים. האיום העיקרי של הצי. צוללת רוסית | צילום: RIA Novosti via Getty Images כמעט כל הצוללות גם כן מימי המלחמה הקרה אבל העניין הוא שהן דווקא שודרגו משמעותית. עדיין, ההערכה שכמה מהן לא יכולות להפליג. במקום השני מדורג הצי הסיני שעשה קפיצת דרך משמעותית ב-25 השנים האחרונות. בעיקר בזכות צמיחה בכלכלה שהביאה לגידול של פי 10 בתקציבו של החיל. מצי של ספינות ישנות ובעיקר קטנות שלא יכולות לפעול במים עמוקים, הצי הסיני הפך משוכלל יותר וקיבל לידיו ספינות גדולות שיכולות לפעול בכל נקודה בעולם. לסינים 496 ספינות קרב, אולם רובן עדיין קטנות ומהירות. יש להם רק נושאת מטוסים אחת שנושאת חצי מכמות המטוסים של המקבילות שלה בארה"ב. יש להם שלוש ספינות להנחתת כוחות, 25 משחתות, 42 פריגטות ו-8 צוללות תקיפה גרעיניות ולצדן עוד כ-50 צוללות תקיפה קונבנציונאליות. כוח האדם בהיקף של 133 אלף חיילים וקצינים כולל 6,000 לוחמי מארינס. לצי הסיני זרוע אווירית שונה, כ-650 כלי טיס בהם מטוסי קרב מסוג J-15 ו J-10 מסוקים ומטוסי סיור ומודיעין. הצי הסיני נמצא בתהליך של מודרניזציה תוך דגש על יכולות שיאפשרו הנחתת לוחמים גם במרחק של אלפי ק"מ מהמדינה. בימים אלה הסינים בונים סדרה של ספינות טילים חדשות שיחליפו את הכלים המתיישנים. בנוסף הם פועלים לשפר את צי הצוללות שלהם שאומנם מונה כ-60 כלים אבל חלק גדול ישנות ולא מתפקדות. סין בונה גם שתי נושאות מטוסים נוספות ובעתיד מתכוונים להכניס עוד ארבע. לא קיים אף צי בעולם שיש לו כזו כמות של ספינות. ארה"ב | צילום: צי ארה"ב ספק שתופתעו לגלות שהצי הגדול והחזק ביותר בעולם הוא האמריקאי. צי שהוא בפער ענק גדול יותר מכולם בסד"כ, אבל לא פחות חשוב גם בטכנולוגיה מתקדמת ורמת אימון גבוהה כמו גם ניסיון מבצעי נרחב. לא קיים אף צי בעולם שיש לו כזו כמות של ספינות או יכולות גלובליות כמו של ארה"ב. זה הצי היחיד שנמצא למעשה בכל מקום בעולם, המזרח הרחוק, המזרח התיכון, דרום אמריקה ואירופה. לארה"ב יש צי שמונה על פי המחקר הנוכחי 288 ספינות מלחמה ובכל רגע נתון שליש נמצא בים. בסך הכל יש לארה"ב 460 ספינות אם נחשיב גם את הלא קרביות עד לרמת הקטנות. לאמריקאים יש את צי נושאות המטוסים הגדול ביותר בעולם עם 10 נושאות מטוסים שהן בעצמן הגדולות ביותר בעולם. יש להם עוד 10 נושאות מסוקים שכל אחת מהן היא למעשה ספינת נחיתה להעברת כוחות מארינס לשטח האויב. בקרוב יחלו לפעול מהן גם מטוסי חמקן לצד מסוקי הסער והקרב. לצי האמריקאי יש חיל אוויר משלו, שבעצמו יותר גדול מכל חיל אוויר בעולם, עם 3,700 כלי טיס מסוגים שונים. יש להם עוד 22 סיירות, 62 משחתות, 17 פריגטות וצי ענק של 72 צוללות. זה גם הצי הגדול ביותר מבחינת כוח אדם עם 323 אלף חיילים וקצינים, עוד 109 אלף אנשי מילואים ועוד כ-200 אלף אזרחים עובדי צבא. צי נושאות המטוסים הגדול ביותר. ארה"ב | צילום: Pool, GettyImages IL על פי ה'נשיונל אינטרסט' מה שהופך את הצי האמריקאי לחזק ביותר בעולם זה צי נושאות המטוסים שכל אחת מהן יכולה לשאת 72 כלי טיס בהם מטוסי קרב מסוג F-18 ובקרוב F-35 ואיתם גם מטוסים ללוחמה אלקטרונית, ציד צוללות, סיור ועוד. זאת בנוסף לצי של 31 נחתות ענק שיכולות להנחית בחוף האויב אלפי חיילים וכלי רק"מ במהירות וכאמור, צי הצוללות הענק שבהן גם 14 צוללות אוהיו עליהן 366 טילי טריידנט גרעיניים. לצי האמריקאי יש תפקידים נוספים לצד המסורתי וזה הגנה על המדינה מפני טילים, שת"פ בפעילות חלל וסיוע הומניטרי בארה"ב ובעולם במקרה חרום. צריך לומר שהכח הזה לא כולל את המארינס שפועל תחת הצי ומדובר על עוד 182 אלף חיילים וקצינים, 38 אלף אנשי מילואים וגם למעלה מאלף מטוסים ומסוקים. ואיפה ישראל בסיפור הזה, אתם שואלים? חיל הים הישראלי הוא גוף די זעיר, מבחינת כמות לפחות עם 11 ספינות טילים מהן שלוש ספינות סער 5. בשנים הקרובות הוא אמור לקבל 4 ספינות טילים סער 6 שנרכשו מגרמניה. עוד ברשותו 5 צוללות דולפין, מהן שתי צוללות מסוג דולפין 2 מתקדמות יותר ובקרוב תגיע לישראל הצוללת השישית. שייטת הצוללות בסיום קורס | צילום: זרוע הים, דובר צה"ל על פי פרסומים זרים לצוללות הדולפין יכולת לשגר טילי שיוט, כולל ראשי נפץ גרעיניים לטווח 1,500 ק"מ. מה ששם את הצוללות הישראליות בקדמת הבמה הן מערכות מתוצרת הארץ ללוחמה אלקטרונית ואיסוף מודיעין וגם מערכת AIP שמעניקה להן טווח צלילה גדול יותר וחשאיות. יש להן יכולת לתקשר עם מטוסים, אמצעים קרקעיים, ספינה או צוללת אחרת. בנוסף ברשות חיל הים כמה עשרות ספינות סיור, בהן הפרוטקטור הלא מאויש שפועל בעיקר בגזרת עזה. לחיל יש את התקציב הנמוך ביותר מבין זרועות צה"ל וזאת למרות הגבול הארוך עליו הוא מגן ולמרות ההבנה שמדובר בחיל אסטרטגי שמעורב יותר ויותר בזירת הלחימה היבשתית. אמנם אין לו זרוע אווירית משלו אך חיל האוויר מפעיל לטובתו טייסת מסוקים ולאחרונה נכנסו לשרות מטוסים זעירים ללא טייס מסוג "רוכב גלים". על פי אתר גלובל פייר פאוור, לישראל יש בסך הכל 65 כלי שיט והיא ממוקמת במקום ה-37 בעולם.





