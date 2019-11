הח'ותים טענו שהפילו מטוס 15-F של הסעודים - שמכחישים

דובר הכוחות הסעודים בתימן הקולונל טורק אל מאליקי צוטט כאומר שהודעת המורדים הח'ותים על הפלה כביכול של מטוס קרב 15-F סעודי "לא מאומתים וחסרי ביסוס". כך צוטט הדובר באתר הרוסי "ספוטניק".

"מערכות הנ"מ שלנו יירטו מטוס קרב מסוג 15-F השייך למדינות התוקפניות במחוז סעדה", צייץ אמש (רביעי) דובר מטעם הח'ותים.

בתימן לא ציינו אם מדובר במטוס של חיל האוויר הסעודי עצמו או של אחת ממדינות המפרץ הנוספות המרכיבות את הקואליציה. בדיווח ב"ספוטניק" נכתב כי: "סעודיה וישראל הן המדינות היחידות המפעילות מטוסי 15-F במזרח התיכון". כמובן שאין בשלב זה טענות כי מדובר במטוס ישראלי חלילה.

The #Saudi-led coalition in #Yemen has denied claims that #Houthi rebels shot down a #Saudi #F15 fighter jet. The coalition spokesman Turki Al Maliki described the allegations as baseless and unfounded.



Indus News Live: https://t.co/TFtz7ERW2o pic.twitter.com/btbZnNmXKA — Indus News (@indusdotnews) November 21, 2019

בין הח'ותים לכוחות הקואליציה הסעודית מתנהל עימות מתמשך כשהמורדים מתימן נחשבים בני ברית של איראן ויוחסה להם אחריות לחלק מתקיפת מתקני הנפט הסעודים בחודש ספטמבר.

לאחרונה שיגרו הח'ותים איומים לפגיעה גם במדינת ישראל וירי משטחם לעבר גבולה הדרומי, כשגם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאיום מתימן בחסות איראן.

בינואר 2018 נרשמה תקרית נוספת של מחלוקת כשהח'ותים טענו להפלת F-15 סעודי שהוכחשה.

#LNA seems to have shot down MQ-1 Predator UAV operated by the #Italian Air Force while it was flying over north of #Tarhouna city southern #Tripoli. pic.twitter.com/9XlsdeydLG — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) November 20, 2019

כנתמכים על ידי איראן למורדים הח'ותים יש מדי פעם הצלחות והפלות של כלי טיס באמצעות ירי רקטות, אך ככלל יש לקחת את הדיווחים שלהם בעירבון מוגבל ולא פעם הודעות שלהם נמצאו כמפוקפקות.

במקביל, מטוס ללא טייס של חיל האוויר האיטלקי הופל בלוב, לאחר שמוקדם יותר השנה הופל שם מל"ט מתוצרת ישראל שלא הגיע ישירות מהארץ אלא ככל נראה דרך מדינה שלישית ואולי רביעית.