רצף תקריות מביכות לצבא ארה"ב הקשורות באחד הטילים המתקדמים והמדוברים שלו. במהלך טיסת ניסוי שהמריאה מבסיס חיל האוויר אדוארדס שבקליפורניה, טייס מפציץ מסוג B-52 הפיל בטעות גרסת ניסוי של טיל על קולי (היפרסוני) חדש.

בחיל האוויר האמריקאי לא דיווחו תחילה על האירוע. רק לאחר שזה נחשף על ידי עיתונאים מקומיים, אישרו בחיל האוויר שהנושא נמצא תחת בדיקה, מבלי לפרט את הנסיבות לתאונה. רק שזה לא הדבר היחיד שדלף בהקשר הזה לתקשורת.

בארה"ב משקיעים כיום מיליארדי דולרים בפיתוח של טילים היפרסוניים, כאשר על פי דיווחים בתקשורת העולמית, הם נמצאים בפיגור אחרי רוסיה וסין בנושא. בחמש השנים האחרונות הרוסים והסינים הצהירו על התקדמות משמעותית בתחום, ואף מדווחים שם על כניסה לשירות מבצעי של חלק מהטילים שפותחו.

מנגד בארה"ב שומרים על עמימות בנושא מלבד סעיפים רלוונטיים שמפורסמים במסגרת תקציב ההגנה, אך בשבוע שעבר כתב כתב האתר aviationweek צייץ בחשבון הטוויטר שלו תמונה של מזכיר הצבא עם דף מידע על מערכת בשם "Vintage Racer" המתוארת כנשק היפרסוני איתו ניתן להשמיד מטרות באופן מדויק ובזמן קצר מאוד.

על פי הפרסומים בארה"ב העיתונאי עבר על תמונות קודמות וכך הגיע במקרה לתצלום מאירוע בטחוני אותו סיקר לפי כשנה. על פניו נראה שלארה"ב יש כבר תקופה ארוכה כמה מערכות נשק בתחום, שנמצאות בפיתוח מתחת לרדאר הציבורי. Browsing SecArmy’s Flickr page, I find a photo from AUSA, where guys with General Atomics badges brief on “Vintage Racer - Loitering Weapon System.” I can make out bullet points with “Hypersonic Ingress,” “Survivable,” “Time Over Target,” &“Multi-Role.”https://t.co/FFg2vTryka pic.twitter.com/gi0jK3mUDH — Steve Trimble (@TheDEWLine) June 7, 2020

טיל היפרסוני הוא בעצם טיל שיוט כמו אלו הקיימים כיום, רק כזה המסוגל לטוס במהירות העולה על מהירות הקול פי 5 (מאך) ומעלה. רוב הפרסומים מדברים על טילים מדויקים שיוצאים אל מחוץ לאטמוספירה ואז גולשים חזרה במהירות של 20,000 קמ"ש. מה שכמובן מקשה נכון להיום על הגילוי והיירוט שלהם.

בארה"ב היו דיווחים על כך שאין להם הגנה מפני נשק היפרסוני. "סין ורוסיה מפתחות נשק על-קולי מכיוון שמהירותו וכושר התמרון שלו עלולים להביס את רוב מערכות ההגנה האווירית. ניתן גם להשתמש ביכולות על-קוליות לשפר ולשדרג יכולות תקיפה קונבנציונליות וגרעיניות", פורסם בדו"ח של ה-GAO, המשרד המקביל למבקר המדינה בארה"ב.