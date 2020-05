משרד ההגנה האיראני פרסם תמונות על אמל"ח ימי חדש לצי של משמרות המהפכה, כולל מה שנטען כצוללת ננסית לא מאוישת. בסדרת התמונות שהאיראנים פרמו, ניתן לראות סירות מהירות חדשות. על פי המידע מדובר בלא פחות ממאה סירות כאלה שחמושות במקלעים, משגרי רקטות וככל הנראה גם טילי נ"ט. אולם מה שמשך כאמור את תשומת הלב, זו הצוללת הלא מאויישת.

אם אכן מדובר בצוללת ללא אנשי צוות, הרי שאיראן נכנסה למועדון אקסקלוסיבי וקטן של צבאות המפעילים צוללות כאלה. ארה"ב ובריטניה נחשבות למובילות בתחום.

מה שגרם לרבים להעריך כי מדובר בצוללת לא מאויישת, זה שלפחות על פי התמונות אין לה פתחי כניסה ויציאה לאנשי צוות. בנוסף, איש הצוות שנראה יושב על הכלי עושה את זה על מה שנראה כמו כיסא זמני ועם מה שעשוי להיות מעיין ג'ויסטיק לשליטה.

נראה שמדובר בצוללת דיזל חשמלית. בעולם היו שהעריכו כי יש לה יכולת לצלול לעומק של כ-300 מטרים. אולם ספק שניתן לדעת מה היכולות שלה רק על בסיס תמונות כאלה. לאיראן יש תעשייה ביטחונית מתקדמת בלא מעט תחומים אך עד כה התחום הימי לא נחשב לאחד מהם.

הצי הימי של משמרות המהפכה פועל במקביל לצי של הצבא, ומפעיל למעלה מ-1,000 כלי שיט. רובם המכריע הן סירות מהירות חמושות שהאיראנים מפעילים בלהקות ענק כדי לתקוף ספינות ונתיבים ימיים. כניסת הצוללת הלא מאויישת מעצימה את האיום של האיראנים בפרץ הפרסי, אחד מנתיבי הנפט המרכזיים בעולם.